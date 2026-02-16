Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök valószínűleg kihagyja a Trump-féle Béketanács alakuló ülését Washingtonban, ha a német kancellár sem vesz részt személyesen a rendezvényen.

Az olasz Repubblica információi szerint Meloni csak akkor utazna el a tanácskozásra megfigyelőként, ha Friedrich Merz német kancellár is jelen lenne. Amennyiben Németországot csak miniszteri szinten képviselik, az olasz kormányfő Antonio Tajani külügyminisztert küldi maga helyett.

A lap szerint Meloni nem szeretne egyetlen nyugat-európai vezetőként támogatni Donald Trump kezdeményezését, és ebben a kérdésben Berlin álláspontja meghatározó számára.

A Béketanácshoz eddig az Európai Unió országai közül egyedül Magyarország csatlakozott teljes jogú tagként, Orbán Viktor személyesen részt vesz a csütörtöki washingtoni ülésen. Több ország, köztük Románia megfigyelői státuszban vesz részt, míg mások, mint Franciaország vagy az Egyesült Királyság, elutasították a részvételt.

A januárban Davosban megalakult testület eredetileg a Gázai övezet újjáépítésének felügyeletére jött létre, de céljai időközben kibővültek a globális konfliktusok kezelésével. Trump vasárnap bejelentette, hogy a tagállamok már több mint 5 milliárd dollárt ajánlottak fel a gázai újjáépítésre és humanitárius segítségnyújtásra.

Az amerikai elnök szerint a Béketanács "korlátlan lehetőségekkel bír", és a jövőben akár az ENSZ szerepét is átveheti, amelyet nem tart elég hatékonynak.