Több tízezer magyarnak megy tönkre a nyaralása idén: mégsem olyan, mint elképzelték

Bár nyár közepe van, ezen a héten pulóveres kirándulásokra és esernyős városnézésre kell készülni a Balatonnál. A hőmérséklet visszaesik, szerdán már csak 18-23 fok várható, és esőből, zivatarból is több jut. Pedig sokan most kezdik a nyaralásukat – de szerencsére a magyar tenger rossz időben sem unalmas. Összegyűjtöttük a legjobb fedett és borongós időben is élvezhető balatoni programokat.

A héten lehűlés érkezik és többfelé várható eső, zivatar, szerdán már csak 18-23 Celsius-fok körül lesz a legmagasabb hőmérséklet. A strandolás helyett inkább pulóveres sétákra és fedett programokra kell készülni. Pedig nyár közepe van, és rengetegen épp július elejére időzítették a balatoni nyaralást.

Jó hír viszont, hogy a Balaton rossz időben sem unalmas – sőt, ilyenkor lehet felfedezni azokat a programokat, amik napfényes strandidőben gyakran kimaradnak. Összegyűjtöttünk néhány klassz lehetőséget, amit akkor is élvezhetsz, ha esik az eső, fúj a szél vagy éppen csak hűvös az idő.

Wellnessezz vagy csobbanj fedett fürdőben

Ha lemaradnál a természetes tóvízről, irány a meleg medence! A Hévízi-tó egész évben kellemes hőmérsékletű, ráadásul egyedi élményt nyújt a párás, zöld környezetben. Emellett remek fedett fürdőket találsz Kehidakustányban, Zalakaroson vagy Siófokon is – akár napijeggyel is be lehet menni a wellnesshotelekbe.

Borkóstoló rossz időben

A Balaton északi partja, különösen Badacsony, Balatonfüred vagy Csopak környéke igazi borvidék. Sok borászat fedett kóstolóteremmel és hangulatos beltéri térrel vár. Egy pohár olaszrizling vagy kékfrankos mellé némi hidegtál, és máris feledteti a borongós időt.

Kultúra és múzeum: fedezd fel a régió történetét

Aki ritkán jár a Balatonnál, annak a strandolás gyakran háttérbe szorítja a helyi kultúrát. Most itt az alkalom! Látogass el a Balatoni Múzeumba Keszthelyen, a Vaszary Galériába Balatonfüreden, vagy nézd meg a Jókai Mór Emlékházat. A Tapolcai tavasbarlangban pedig csónakázhatsz is – barlangi környezetben, esőtől függetlenül.

Gasztrotúra: kávézók, cukrászdák, éttermek

A hűvös idő tökéletes alibi egy hosszabb ebédhez vagy egy többfogásos vacsorához. A Kistücsök Étterem Balatonszemesen, a Sparhelt Balatonfüreden vagy a Neked Főztem Zánkángarantált élmény. Ha csak egy süti és kávé a cél, próbáld ki a Bergmann cukrászdát vagy a MÓR24 specialty kávézót.

Aktív beltéri élmények

Zamárdiban és Balatonlellén több szabadulószoba is működik, de ha mozi vagy fedett gokartpálya vonz, Keszthely és Veszprém környékén is találsz lehetőséget. Veszprém ráadásul egyre vonzóbb városnézős célpont is, ha nem zuhog, csak hűvösebb van.

Kirándulás, ha nem esik – csak hűvös van

A Szigligeti vár vagy a tihanyi Apátság mindig szép látvány, egy kabátos sétához is ideális. A kilátókat, tanösvényeket vagy a levendulamezők maradékát is érdemes ilyenkor megnézni – ilyenkor kevesebb a turista is.