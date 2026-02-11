Sokk a popvilágban: Britney Spears minden dalának jogától megvált, tízmilliárdokat kaszált

Britney Spears mintegy 200 millió dollárért, vagyis körülbelül 63 milliárd forintért értékesítette zenei katalógusát a Primary Wave független kiadónak a BBC értesülései szerint.

A megállapodást állítólag december 30-án kötötték meg. A szerződés pontos részletei és végösszege egyelőre nem ismertek, mivel az érintett felek nem kívánták megerősíteni vagy cáfolni az üzletről szóló híreket.

A 44 éves énekesnő a nemzetközi popzene egyik meghatározó alakja. Pályafutása során kilenc stúdióalbumot adott ki, és világszerte több mint 150 millió lemezt értékesített - írja a lap.

Nevéhez olyan ikonikus slágerek fűződnek, mint a ...Baby One More Time, az Oops! I Did It Again, a Toxic vagy a Gimme More. Legutóbb 2022-ben jelentkezett új zenei anyaggal, amikor Elton John oldalán közreműködött egy duettben. Idén januárban azt nyilatkozta, hogy nem tervezi a zeneiparba való visszatérését.

A Primary Wave számára nem ismeretlenek az ilyen volumenű ügyletek. A vállalat portfóliójában már most is ott vannak olyan legendás előadók életművének jogai, mint Notorious B.I.G., Prince vagy Whitney Houston öröksége.

A zenei katalógusok eladása egyre gyakoribb jelenség a szórakoztatóiparban, különösen a jogdíjbevételek visszaesése óta. Az elmúlt években Bruce Springsteen, Justin Bieber, Justin Timberlake és Shakira is több százmillió dollár értékű megállapodásokat kötött zenei életműve jogainak értékesítéséről.