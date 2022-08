Már több mint 2000 magyar autóson kattant a bilincs: kevesen tudják, hogy ez bűncselekmény

Ismét eltelt egy újabb hét, és a Pénzcentrumon rengeteg cikket olvashattak tőlünk az olvasók. Ezek közül gyűjtöttük most össze a legizgalmasabb, legolvasottabb anyagokat. Volt szó arról, milyen trükkökkel spórolhatunk a rezsin, milyen beiskolázási támogatások járnak a családoknak, de arról is, mennyit kaszált Milák Kristóf az úszó Eb-n, és hogyan alakulnak a hazai vásárlási szokások.

Már több mint 2000 magyar autóson csattant a bilincs: kevesen tudják, de ez már bűncselekmény

Tavaly május óta bűncselekménynek számít, ha valaki úgy ül volán mögé, hogy közben eltiltották a járművezetéstől. A rendőrség közlése szerint 2 198 esetben intézkedtek "Járművezetés az eltiltás hatálya alatt" bűncselekmény miatt. Ha a valaki eltiltás hatálya alatt mégis volán mögé ül, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő - amennyiben bíróság vette el a jogsit, akkor az illető bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ő vette meg a Korda-villát: nagyot kaszálhat az ingatlanmogul Balázs Kláriék otthonával?

Luxuslakásokat alakítanak ki a legendás Korda-villaból - tudta meg a Pénzcentrum. Az ingatlant Korda György és Balázs Klári még az év elején adta el, a házaspár 780 millió forintért hirdette meg a II. kerületi villát, de azt nem tudni, hogy végül mennyiért adták el az ingatlant. A vevő wellnessrészleges, luxus-társasházat csinál Kordáék egykori otthonából, a lakások négyzetméterára több mint 3 millió forint, a legnagyobb, tetőteraszos lakásért 537 milliót kérnek. A szakértő szerint a beruházó igen jó áron juthatott a villához, az üzlet pedig kimondottan jó befektetés lehet, hiszen a kisebb lakásokra nagy a kereslet a kerületben is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: nem ámítás, egyszerű igényelni

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését?



Többen is 75 milliót kaszáltak a párszáz forintos sorsjegyen: most mindenki ezeket keresi

Többen is megütötték már idén a kaparós sorsjegyek főnyereményét: a Szerencsejáték Zrt. a Pénzcentrum kérdésére közölte, a hagyományos kaparósokon több ízben is elvitték már a 75 millió forintos főnyereményt. Az online kaparható sorsjegyeken 2022-ben mindeddig 15 millió forint volt a legnagyobb nyeremény. Kiderült, hogy a legnépszerűbbek még mindig a hagyományos sorsjegyek, de különleges darabok is folyamatosan érkeznek a kínálatba.

Atyaég! Ennyit keres egy magyar bányász: te bevállalnád ilyen bérért?

Az utolsó nagy magyarországi bányászgeneráció tagjai ma már 50-60 évesek, és inkább a nyugdíjat, semmint a bányákba való visszatérést fontolgatják. Ráadásul a még itthon dolgozók szakemberek fizetése sem túl rózsás, arról nem is beszélve, hogy ha itthon növelni akarnák például a szénbányászatot, rövid időn belül nemigen lenne rá elég szakképzett munkaerő. És a problémák ennél még sokkal szétágazóbbak. Hazai bányászszervezetek és szakemberek segítségével a Pénzcentrum most annak járt utána, lehetséges lenne-e több áram előállítása Magyarország legnagyobb szénégetésű erőművében, illetve hogy van-e egyáltalán szakképzett munkaerő és működő barnakőszén-bánya a megnövekedett energiaszükséglet kielégítésére.

Rengeteg családnak járhat akár 40 ezer forint beiskolázási támogatás: az élelmesek így csinálják

Magyarországon is egyre többen használják ki a különböző öngondoskodási lehetőségeket, köztük az egészség - és önsegélyező pénztári megoldásokat. Az ismertebb szolgáltatások mellett, mint egészséggel kapcsolatos kiadások fedezése, egyre népszerűbbek az olyan önsegélyező lehetőségek, mint a jelzáloghitel-törlesztés, munkanélküliségi ellátások, vagy a beiskolázási támogatás.

Milliókat kaszált Milák Kristóf: itt vannak a számok, ennyi jár a magyar úszóknak az Eb után

Rendkívül sikeres Eb-t tudhat maga mögött a magyar úszóválogatott. A fiúk és lányok 4 arany-, 7 ezüst- és két bronzéremmel zárták a római kontinesviadalt, amellyel az éremtáblázat második helyére repültek fel az úszóprogramok szerdai befejeződésével. Már mondani sem kell, hogy anyagilag is megéri jól szerepelni: az úszóprogram végével összegyűjtöttük, ki mennyi pénzt keresett a magyar úszók közül a váratlanul jó szerepléssel.

Ezzel a képzéssel nem álom a milliós fizetés: rengeteg embert keresnek, munka van dögivel

A Covid19-járványt követően a rendezvényszektor egyik legsúlyosabb problémájává a munkaerőhiány vált: szervezők és technikai szakemberek nélkül nem lehet rendezvényeket tartani, holott ezekre újra óriási az igény. A szektor megsegítésére ösztöndíjprogramot hirdetett felnőttoktatási szakmai képzőhelyek számára a Magyar Turisztikai Program Alapítvány, melyről részletesen az egyik társelnök, Botond Szabolcs beszélt a Pénzcentrumnak. Kiderült, kiket várnak a programban, mely szakemberekből van égető hiány és ők mennyit kereshetnek a piacon.

Tökéletes trükk az olcsóbb bolti nagybevásárláshoz: egyre több magyar él vele, sokat spórolhatnak

Az évtizedek óta nem látott inflációs válság közepette nagyon érdekesen alakulnak a magyarok vásárlási szokásai a nagy kiszerelésű termékek kapcsán. Vannak bizonyos termékkategóriák, amiknél a magyar vásárlók már egyértelműen az általában gazdaságosabb, nagy kiszerelést választják. Ezek inkább vegyi, higiéniai áruk, az élelmiszereknél viszont inkább lefelé vásárolnak a magyarok, nem fizetnek ki egyszerre több pénzt, akkor sem ha az jobban megérné (persze itt is van kivétel). A Pénzcentrum most egy piackutató cég és a legnagyobb hazai boltláncok segítségével annak járt utána, mennyire éri meg a magyar vásárlóknak nagy kiszerelésű termékeket vásárolni, illetve hogy ezekre milyen időszakokban mekkora akciókat élesítenek az áruházak.

Kevesen tudják, de így 15-25%-ot is spórolhatsz a fűtésen: nem olcsó, de jó hamar megtérülhet

Kevesen gondolnák, de egy jól megtervezett és beépített árnyékolástechnikai rendszerrel akár 25 százalékot is lehet fogni a fűtésszámlákon - ami a rezsiemelés tekintetében egyáltalán nem mindegy. Ugyanakkor, ha elhamarkodottan vágunk bele, akkor lehet, hogy semmit sem fog érni az egész. Ezért mindenképpen már a tervezésbe is érdemes szakembert bevonni: nem mindegy milyen anyagból készül a redőny, hogy építik be, automatizáljuk-e. Mutatjuk, mi mindenre kell figyelnie annak, aki ilyesmiben gondolkodik.

Óriási drágulással közeledik az iskolakezdés: ez rengeteg magyar szülőnek fog fájni

Két héten belül elstartol a 2022/23-as tanév. A boltokban már elindultak az iskolakezdési akciók, a szülőknek pedig hosszú a listája arról, hogy mit kell még beszerezni az idei tanévre. Az infláció, és folyamatos drágulás mellett mélyen zsebbe kell nyúlnia annak, aki most vásárolna meg mindent a gyereknek. Megnéztük, hogy mi az, ami biztosan drágul az idei tanévre.

Csúnyán elszálltak az alapanyagárak: lassan tényleg semmire sem elég a felújítási támogatás?

Egyre brutálisabb az építőanyagok drágulása idehaza, és ezzelpárhuzamosan a felújításra költhető állami támogatás is jóval kevesebbet ér most, mint egy évvel ezelőtt. Tavaly júliusban például majdnem kétszer annyi csempét lehetett volna venni a maximum 1,5 milliós, anyagra költhető összegből, mint most. Értelemszerűen az járt a legjobban, aki a lehető leghamarabb lépett, aki pedig csak mondjuk mostanában lett jogosult az állami ingyenpénzre, az jóval kevesebb dolgot tud megcsináltatni.

Drasztikus hibákon buknak nagyot magyarok százezrei: észrevétlenül folyik ki a pénz a kezük közül

A fiatalok jelentős része az egyetemi évei alatt szembesül élete első fontos anyagi jellegű döntéseivel és bizony nehézségeivel is. Rengeteg hallgató azonban nincs felkészülve ezekre a financiális kihívásokra. A pénzügyi tudatosság megteremtésének fontosságat pedig nem lehet eléggé hangsúlyozni, a rossz döntések révén ugyanis a fiatalok saját pályakezdésüket nehezítik meg, esetleg ki is bukhatnak az egyetmről. A Pénzcentrum most összegyűjtötte az öt legfontosabb financiális hibát, amit a magyar egyetemisták vétenek egyetemi éveik során.

Megszólalt a Belügyminisztérium: tényleg digitális oktatás lesz szeptembertől?

Rengeteg kérdés övezi az idei tanévet. A pedagógussztrájk és a koronavírus mellett ráadásul egy teljesen új problémával is szembesülnie kell az intézményeknek, ugyanis az elszálló rezsiköltségeket nem biztos, hogy minden intézmény fedezni tudja majd. Megkérdeztük a Belügyminisztériumot, és a Pedagógusok Szakszervezetét, hogy valóban veszélyeztetik-e az oktatás menetét az elszálló rezsiárak.

Brutális válság felé sodródik Magyarország: mi legyen most a megtakarításainkkal?

Hihetetlen szelvény: 1200 forintból nyert 20 milliót a legújabb Tippmixkirály

Valaki egy több mint 16 ezres szorzójú Tippmix-szelvényt töltött ki 2022-ben: a szerencsés sportfogadó 1200 forintból több mint 20 milliót nyert. Mint a Szerencsejáték Zrt.-től megtudtuk, az év első felében majdnem 415 millióan fogadtak valamilyen sporteseményre. Nem a mostani egyébként a legnagyobb nyeremény, 2019-ben valaki majdnem 40 milliót kaszált - igaz, magasabb téttel, így "csak" 750-szeres pénzt nyert.

Fűtött medence, jacuzzi, hatalmas szobrok: ekkora fényűzésben él Pataky Attila és felesége

Megmutatta hatalmas kertjét Pataky Attila. Az Edda-frontember egy hatalmas házban él Budajenőn, a kertjében jacuzzi és fűtött medence is található. Nem csak a legendás zenész hagyta el a nagyvárost, egyre több magyar család menekül az agglomerációba. Ennek hatására, főleg a budai oldalon, ahol Patakyék is laknak, brutálisan felmentek az ingatlanárak.

Ezek a legjobb halsütödék a Balatonnál 2022-ben: itt a térképes lista!

Lassan ugyan vége a hagyományos balatoni szezonnak - már ami a standolást illeti. A tó környékén azonban még rengeteg mindent lehet csinálni ezen kívül nyár végén és ősz elején: pélául végigkóstolni a legjobb éttermek, büfék, halsütők kínálatát. Már csak azért is, mert hal nem csak rendkívül finom, tökéletes strandkaja, de hihetetlenül egészséges húsfajta, melyből év közben sokkal kevesebbet fogyasztunk a szükséges mennyiségnél.

Ilyen lehetőség csak ritkán adódik: most bárki lecsaphat a 2 milliós ingyenhitelre

Több üzlet még jelenleg is 0 százalékos THM-mel kínál kölcsönt azoknak a magyaroknak, akik bizonyos tartós fogyasztási cikkeket nem tudnak (vagy nem akarnak) saját forrásból megvenni. Az elszálló infláció pedig az áruhiteleknek új funkciók kölcsönözhet, a kvázi ingyenkölcsönnel ugyanis papíron megkerülhetjük a tomboló drágulást. Igen ám, de az ilyen hiteleknek is lehetnek buktatói.

Ma már egyre több magyar nyaral így ősszel: töredékéért megússzák a méregdrága utakat

Igazi meleg, napos, száraz ősz vár ránk az előrejelzések szerint, így sokan halasztják őszre a nyaralást, nem csak azért, hogy elkerüljék a zsúfoltságot, a tömeget, hanem mert szeptemberben-októberben a nyári árak töredékéért vehetünk repjegyet, foglalhatunk szállást. De az utazási irodák is kínálnak potom pénzekért egzotikus utazásokat. A Pénzcentrum összegyűjtötte az aktuálisan elérhető legjobb ajánlatokat.