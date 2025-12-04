2025. december 4. csütörtök Borbála, Barbara
6 °C Budapest
Felismerhetetlen nő gyertyával a kezében ellenőrzi, hogy van-e fény a villanyórában.
Otthon

Most közölte az E.ON: ezt kell tudni az ünnepek alatti áramszünetekről

Pénzcentrum
2025. december 4. 11:33

2025. december 22. és január 5. között nem lesznek tervezett áramszünetek az E.ON szolgáltatási területén: Budapesten, Pest vármegyében és a Dunántúlon. Az energiacég megerősített ügyelettel készül az ünnepekre: váratlan meghibásodás esetén azonnal megkezdi a hibák javítását

A karácsonyi ünnepek idejére felfüggeszti a tervezett áramszünettel járó munkálatokat az E.ON Hungária Csoport. A Dunántúl, Pest vármegye és Budapest áramhálózatát üzemeltető energiacég átgondolt munkaszervezéssel biztosítja több millió ügyfele számára, hogy zavartalanul tölthessék a karácsonyi időszakot.

Az intézkedés értelmében december 22. és január 5. között az E.ON területén nem végeznek tervezett áramszünettel járó hálózatfejlesztési munkát. A gondos előkészítés és a megfelelő időzítés miatt ezek a munkák még az ünnepek előtt lezárulnak, és karácsony, szilveszter és az új év első napjaiban az ügyfelek már zavartalanul élvezhetik a beavatkozások nyomán stabilabbá és biztonságosabbá váló szolgáltatást.

Az ünnepi időszakban ugyanakkor folyamatos készenléttel, megerősített ügyelettel készül a cég az esetlegesen előforduló, leggyakrabban a szélsőséges időjárási körülmények miatt kialakuló váratlan meghibásodások gyors javítására - közölte a vállalat

 
Címlapkép: Getty Images
#otthon #karacsony #Budapest #áramszolgáltató #áramszünet #december #ünnepek #január #áramellátás #pest megye #dunántúl #eon

