Most közölte az E.ON: ezt kell tudni az ünnepek alatti áramszünetekről

2025. december 22. és január 5. között nem lesznek tervezett áramszünetek az E.ON szolgáltatási területén: Budapesten, Pest vármegyében és a Dunántúlon. Az energiacég megerősített ügyelettel készül az ünnepekre: váratlan meghibásodás esetén azonnal megkezdi a hibák javítását

A karácsonyi ünnepek idejére felfüggeszti a tervezett áramszünettel járó munkálatokat az E.ON Hungária Csoport. A Dunántúl, Pest vármegye és Budapest áramhálózatát üzemeltető energiacég átgondolt munkaszervezéssel biztosítja több millió ügyfele számára, hogy zavartalanul tölthessék a karácsonyi időszakot.

Az intézkedés értelmében december 22. és január 5. között az E.ON területén nem végeznek tervezett áramszünettel járó hálózatfejlesztési munkát. A gondos előkészítés és a megfelelő időzítés miatt ezek a munkák még az ünnepek előtt lezárulnak, és karácsony, szilveszter és az új év első napjaiban az ügyfelek már zavartalanul élvezhetik a beavatkozások nyomán stabilabbá és biztonságosabbá váló szolgáltatást.

Az ünnepi időszakban ugyanakkor folyamatos készenléttel, megerősített ügyelettel készül a cég az esetlegesen előforduló, leggyakrabban a szélsőséges időjárási körülmények miatt kialakuló váratlan meghibásodások gyors javítására - közölte a vállalat