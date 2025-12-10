A parlament szerdán utolsó rendes ülésén számos jelentős törvénymódosítást tárgyal, majd rendkívüli ülésen foglalkozik a fővárosi önkormányzat pénzügyi helyzetével.
Brutális különbségek alakultak ki a lakáspiacon: ezeken a helyeken jöhet a hideg zuhany, erre kevés vásárló számított
Hatalmas különbségek mutatkoznak a magyarországi lakásárakban: a legdrágább és legolcsóbb utcák között akár 514-szeres árkülönbség is lehet. Míg a prémium lokációkon több millió forintos négyzetméterárak jellemzőek, addig az ország egyes részein mindössze néhány tízezer forintért lehet lakóingatlant vásárolni.
Az ingatlan.com elemzése szerint 2023-ban az ország legdrágább utcája a II. kerületi Levél utca volt, ahol közel 2,6 millió forintos négyzetméteráron keltek el a lakások. Az országos top 10-ben szinte kizárólag budapesti közterületek szerepeltek, egyedül a balatonfüredi Deák Ferenc utca képviselte a vidéket 2,3 millió forintos négyzetméterárával.
A rangsor másik végén a borsodnádasdi Kölcsey Ferenc utca állt, ahol mindössze 23 ezer forintos négyzetméteráron lehetett lakást vásárolni. Ez 112-szeres különbséget jelent a legdrágább és legolcsóbb helyszín között.
Az idei adatok még szélsőségesebb képet mutatnak. 2024-ben az V. kerületi Bárczy István utca luxustársasházában található lakások 6,6 millió forintos négyzetméterárral vezetik a listát. Ezzel szemben a Békés vármegyei Kevermes település Szabadság utcájában mindössze 13 ezer forintos négyzetméteráron kínálnak ingatlanokat, ami már 514-szeres különbséget jelent.
A főváros legolcsóbb utcája tavaly a XVIII. kerületi Napló utca volt 315 ezer forintos négyzetméterárral, míg idén a XX. kerületi Szent Lajos tér viseli ezt a címet 243 ezer forintos árszinttel.
A vidéki városok között jelentős különbségek mutatkoznak. Pest vármegyében a budaörsi Ady Endre utca (1,36 millió Ft/m²), Hajdú-Biharban a debreceni Vasvári Pál utca (1,16 millió Ft/m²), Csongrád-Csanádban a szegedi Apáca utca (1,05 millió Ft/m²) vezeti az árlistát.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Balaton környéke továbbra is kiemelkedően drága: a siófoki Vitorlás utcában 1,9 millió forint feletti négyzetméteráron keltek el a lakások tavaly, míg idén a tihanyi Középsőóvári utca 5,55 millió forintos, a balatonkenesei Kikötő utca pedig 4,3 millió forintos négyzetméterárral szerepel a legdrágábbak között.
Az elemzés rámutat, hogy a legolcsóbb települések többsége kisebb vidéki városokból és falvakból kerül ki, ahol a lakáspiaci kereslet általában gyenge. Ezzel szemben a legdrágább utcák szinte kivétel nélkül a főváros legértékesebb részein, elsősorban a budai kerületekben és az V. kerületben találhatók, kiegészülve néhány balatoni lokációval.
Éven belül hektikusan, de összességében élénken alakul 2025-ben a lakáspiac, melyet az év második felében egyértelműen az Otthon Start Program tematizál.
Válogatott veszélyek lesnek éjjel az utcákon a magyarokra? Sok nő és a nyugdíjas sem érzi magát biztonságban
A biztonságérzet a 35-54 év közöttiek körében a legmagasabb, legalacsonyabb a 75 év felettiek körében.
A 25 éves férfi halálát nem a betonba csapódás vagy az ütés közvetlen hatása, hanem az első nyakcsigolya törése és az agy vérellátását biztosító ér...
A kelet-magyarországi régiókban a lakásdrágulás üteme már havi szinten is meghaladja a nyugati térségekét.
Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?
De mit jelent az, hogy túlárazott a lakáspiac? Akkor most a lakásárak csökkenésére lehet számítani? Megéri felvenni a támogatott hitelt az érdeklődőknek?
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
A hatóságok óvatosságra intenek: mindig kérjünk írásos ajánlatot, és ellenőrizzük a leszállított mennyiséget.
A Duna House adatai szerint idén Budapesten a IX. és X. kerületben keltek el a leggyorsabban a lakások.
Mikor érkezik a Mikulás? Mit ünneplünk Mikulás napon? Ez Szent Miklós története: ezek a szokások, hagyományok ezen a napon
Attól függ, melyik ország szokásait nézzük, hogy melyik nap jön a Mikulás 2025-ben.
A 3 százalékos Otthon Start hitel átrendezi a lakáspiacot: rövid távon az első lakást keresők aktivitása nő, miközben a befektetői kereslet csökken.
Folytatódott az utóbbi években látott tendencia, például egyre kevesebb a túlzsúfolt lakás Európában és Magyarországon is.
Az energiacég megerősített ügyelettel készül az ünnepekre: váratlan meghibásodás esetén azonnal megkezdi a hibák javítását
Nesze neked, olcsó lakás: ennek az árát is felverte az Otthon Start, szívhatja a fogát, aki most venne
Van olyan építőanyag, ami 20 százalékkal lett drágább a piacon, de persze nem kizárólag a hitel a ludas benne.
A legnagyobb vásárlóereje továbbra is a nyugdíj előtt álló korosztálynak van, ezzel szemben a fiatal generáció tagjai csak jóval szerényebb kerettel tudnak belépni a lakáspiacra.
A kormány újabb 11 lakásfejlesztési projektet nyilvánított kiemelt beruházássá, amelyek révén mintegy 5000 új lakás építése indulhat meg országszerte az Otthon Start keretében.
Ilyen lakásokért özönlenek most az Otthon Startos vevők: nagyon jól járhat, aki még időben lép, hamar kippukkadhat a lufi
Az ingatlan.com szakértője beszélt arról is, hogy a friss kínálat novemberben közel 32 ezer új eladó lakóingatlan hirdetéssel bővült.
Eldőlni látszik, ez lesz Esterházy Péter egykori otthonával: korábban eladták volna a legendás házat
Az Emőd utcai ingatlant Óbuda önkormányzata vásárolta meg, miután Esterházy fia eladásra hirdette azt.
Nesze neked palackvisszaváltás: ezt bezzeg nem kötik a magyarok orrára - tényleg ennyire nem éri meg még 50 forintért sem visszavinni az üvegeket?
Még mindig aggasztóan kevés műanyag csomagolóanyag-hulladékot hasznosítanak újra az EU-ban, Magyarország pedig a lista végén kullog ebben.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.