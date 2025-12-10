Brutális különbségek alakultak ki a lakáspiacon: ezeken a helyeken jöhet a hideg zuhany, erre kevés vásárló számított

Hatalmas különbségek mutatkoznak a magyarországi lakásárakban: a legdrágább és legolcsóbb utcák között akár 514-szeres árkülönbség is lehet. Míg a prémium lokációkon több millió forintos négyzetméterárak jellemzőek, addig az ország egyes részein mindössze néhány tízezer forintért lehet lakóingatlant vásárolni.

Az ingatlan.com elemzése szerint 2023-ban az ország legdrágább utcája a II. kerületi Levél utca volt, ahol közel 2,6 millió forintos négyzetméteráron keltek el a lakások. Az országos top 10-ben szinte kizárólag budapesti közterületek szerepeltek, egyedül a balatonfüredi Deák Ferenc utca képviselte a vidéket 2,3 millió forintos négyzetméterárával.

A rangsor másik végén a borsodnádasdi Kölcsey Ferenc utca állt, ahol mindössze 23 ezer forintos négyzetméteráron lehetett lakást vásárolni. Ez 112-szeres különbséget jelent a legdrágább és legolcsóbb helyszín között.

Az idei adatok még szélsőségesebb képet mutatnak. 2024-ben az V. kerületi Bárczy István utca luxustársasházában található lakások 6,6 millió forintos négyzetméterárral vezetik a listát. Ezzel szemben a Békés vármegyei Kevermes település Szabadság utcájában mindössze 13 ezer forintos négyzetméteráron kínálnak ingatlanokat, ami már 514-szeres különbséget jelent.

A főváros legolcsóbb utcája tavaly a XVIII. kerületi Napló utca volt 315 ezer forintos négyzetméterárral, míg idén a XX. kerületi Szent Lajos tér viseli ezt a címet 243 ezer forintos árszinttel.

A vidéki városok között jelentős különbségek mutatkoznak. Pest vármegyében a budaörsi Ady Endre utca (1,36 millió Ft/m²), Hajdú-Biharban a debreceni Vasvári Pál utca (1,16 millió Ft/m²), Csongrád-Csanádban a szegedi Apáca utca (1,05 millió Ft/m²) vezeti az árlistát.

A Balaton környéke továbbra is kiemelkedően drága: a siófoki Vitorlás utcában 1,9 millió forint feletti négyzetméteráron keltek el a lakások tavaly, míg idén a tihanyi Középsőóvári utca 5,55 millió forintos, a balatonkenesei Kikötő utca pedig 4,3 millió forintos négyzetméterárral szerepel a legdrágábbak között.

Az elemzés rámutat, hogy a legolcsóbb települések többsége kisebb vidéki városokból és falvakból kerül ki, ahol a lakáspiaci kereslet általában gyenge. Ezzel szemben a legdrágább utcák szinte kivétel nélkül a főváros legértékesebb részein, elsősorban a budai kerületekben és az V. kerületben találhatók, kiegészülve néhány balatoni lokációval.