Kamukedvezménnyel verik át az idős magyarokat 2025 végén: súlyos pénzt bukhat, aki ennek bedől

Egy Körmend környéki nyugdíjast csaptak be a csaló fanepperek: a telefonon ígért kedvezmény és 10 erdei köbméter keményfa helyett mindössze 3,5 köbméter olcsóbb, nyers fát kapott. A rendőrök gyors beavatkozása megakadályozott egy újabb csalást, a két férfit előállították, és ígérték a kár megtérítését. A hatóságok óvatosságra intenek: mindig kérjünk írásos ajánlatot, és ellenőrizzük a leszállított mennyiséget.

Körmend környékén egy kis település lakója újsághirdetés alapján, megrendelte a télire való tűzifát. A telefonon leadott rendelés során a férfinak nyugdíjas kedvezmény ígéretével fogadták a kérését és tájékoztatták, hogy a megrendelt fa 270 ezer forintba fog kerülni a kiszállítással együtt - számolt be a police.hu.

A megrendelés a kiszállításkor nem várt fordulatot hozott. Az erős testalkatú szállítók az idős férfi kertjében lepakolták a tűzifát, majd kérték az árát, amelyet a férfi maradéktalanul ki is fizetett. Később látta csak, hogy mennyi fát tettek le a kertben a sietősen távozó kiszállítók, ezért megkérdezte, hogy a szállítmány többi részét mikor hozzák. A két szállító nem válaszolt csak sietősen elhajtott a helyszínről.

A nyugdíjas férfiban akkor tudatosult, hogy a megrendelt 10 erdei köbméter kemény akác- és tölgyfa helyett 3,5 köbméter nyers fenyő- és gyertyánfát kapott.

A gyors információszerzésnek köszönhetően a helyi körzeti megbízott tudomására jutott egy újabb megrendelés a környéken, ahova a fenti kiszállítók érkeztek, azonban az újabb „akciós” tűzifát már nem sikerült értékesíteni.

A körmendi rendőrök két férfit előállítottak és kihallgattak. Elismerték, hogy jártak már a környéken és megtérítik a nyugdíjas férfi kárát, amit okoztak.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakemberei az alábbiakra hívják fel a figyelmet az áldozattá válás megelőzésének érdekében: