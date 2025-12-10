Ki mondta, hogy a karácsonyi pontyvásárlás rémálom? Interaktív térkép segít, hol vegyél friss hazai halat

A karácsonyi halvásárlás sok háziasszony rémálma, de idén könnyebb a helyzet: egy interaktív halértékesítési térkép mutatja, hol lehet friss pontyot, harcsát és süllőt beszerezni közvetlenül a termelőktől. Így nem kell boltról boltra rohangálni, és biztosan a lehető legjobb minőségű hazai hal kerülhet az ünnepi asztalokra

A karácsonyi szezonban hagyományosan megsokszorozódik a kereslet a hazai halak iránt, idén pedig egy új eszköz is segíti a vásárlókat: a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (Mahal) interaktív halértékesítési térképe, amely megmutatja, hol lehet közvetlenül termelőktől vásárolni friss árut. A Fővám téri Központi Vásárcsarnokban megtartott éves sajtótájékoztatón az ágazat vezetői értékelték az évet, és bemutatták, milyen kínálatra számíthatnak a fogyasztók az ünnepek előtt - írta a Pecaverzum.

Európai élmezőnyben a magyar haltermelés

Puskás Nándor, a Mahal elnöke kiemelte: a haltermelők számára a karácsony előtti időszak az év legfontosabb hete. A hazai tógazdasági akvakultúra több mint 27 ezer hektáron működik, és mintegy 350 millió köbméter vizet tart vissza – ez pedig komoly nemzetgazdasági és ökológiai értéket teremt.

A halastavak egyszerre látnak el élelmiszertermelő, természetvédelmi, vízgazdálkodási és klímavédelmi funkciókat. „Amikor a fogyasztó magyar halat választ, a saját egészségén túl a hazai vizes élőhelyek fenntartását is támogatja” – hangsúlyozta a Mahal elnöke.

Magyarország a tógazdasági haltermelésben az EU első három helyezettje között van, intenzív technológiás termelésben – különösen az afrikai harcsa tenyésztésében – pedig piacvezető. A termelés az elmúlt évben 22 838 tonnát tett ki, ami több mint 16 százalékos növekedés. A ragadozóhalak – mint a csuka, a harcsa és a süllő – mennyisége pedig 30 százalékkal bővült.

Bőséges kínálat – változatlan árakon

Nagy István agrárminiszter szerint az aszály és a gazdasági kihívások ellenére az ágazat összes szereplője kiváló munkát végzett, így biztosított a megfelelő mennyiségű és minőségű hazai hal az ünnepekre. A termelők a belföldi kereslet érdekében még az exportból is visszafogtak, hogy elegendő hazai áru jusson a karácsonyi időszakban.

A vásárlók számára jó hír, hogy a magyar hal ára idén is változatlan marad. Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. ügyvezetője, valamint Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum vezetője is megerősítette: a halászok az inflációt nem érvényesítették az árakban.

A karácsonyi hetekben a kereslet rendszerint négyszeresére-ötszörösére nő. A ponty továbbra is a legnépszerűbb választás, ezt követi a szürkeharcsa és az afrikai harcsa. Az étkezési haltermelés 78 százalékát adó ponty termelése stabilan 11–12 ezer tonna körül alakul. Több magyar halfajta – köztük a szilvásváradi pisztráng, a balatoni hal és a szegedi tükörponty – már uniós földrajzi árujelző oltalom alatt áll.

Interaktív halértékesítési térkép: közvetlenül a termelőtől

A szakma közös célja, hogy minél többen szerezzenek be friss hazai halat közvetlenül termelői pontokról. Ebben segít a Mahal interaktív halértékesítési térképe, amely megmutatja a legközelebbi halárusító helyeket, tógazdaságokat és termelői árusító pontokat.

A közvetlen vásárlás előnye nemcsak a frissesség, hanem a bizalom és a fenntarthatóság: a magyar családok így olyan élelmiszerhez jutnak, amely helyi gazdálkodásból, ellenőrzött, környezettudatos termelési rendszerből származik.

A „Kapj rá!” kampány célja: ne csak karácsonykor együnk halat

A sajtótájékoztató az Agrárminisztérium és az Agrármarketing Centrum közreműködésével zajlott, a „Kapj rá!” halfogyasztást népszerűsítő kampány részeként. A program 2029-ig tartó időszakában a cél az, hogy a hazai fogyasztás egész évben nőjön – ne kizárólag adventkor.

A korábbi kampányidőszakban már 20 százalékkal sikerült növelni a belföldi halhúsfogyasztást, de európai összehasonlításban továbbra is elmaradunk az átlagtól. Az AMC látványos roadshow-val, kóstolókkal és modern gasztrokommunikációval igyekszik népszerűsíteni a halat, megmutatva, hogy a halételek választéka jóval szélesebb a halászlénél vagy a klasszikus rántott pontynál.