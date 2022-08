Ő vette meg a Korda-villát: nagyot kaszálhat az ingatlanmogul Balázs Kláriék otthonával?

Luxuslakásokat alakítanak ki a legendás Korda-villaból - tudta meg a Pénzcentrum. Az ingatlant Korda György és Balázs Klári még az év elején adta el, a házaspár 780 millió forintért hirdette meg a II. kerületi villát, de azt nem tudni, hogy végül mennyiért adták el az ingatlant. Az újonnan kialakított, wellnessrészleges, luxus-társasház lakásainak négyzetméterára több mint 3 millió forint, a legnagyobb, tetőteraszos lakásért 537 milliót kérnek. A szakértő szerint a beruházó igen jó áron juthatott a villához, az üzlet pedig kimondottan jó befektetés lehet, hiszen a kisebb lakásokra nagy a kereslet a kerületben is.

A héten derült ki, hogy a Korda-házaspár év elején túladott II. kerületi ingatlanán. A legendás, 22 szobás, szállóként is üzemeltetett villát Korda György és Balázs Klári decemberben 780 millió forintért hirdette meg - szúrta ki még 2021 végén a Pénzcentrum. Arról ugyan nem tudni, hogy végül mennyiért ütötték nyélbe az üzletet, de most kiderült, mi lesz a híres Korda-villa sorsa.

A legendás épületet a jelek szerint egy ingatlanfejlesztő vette meg, és luxus-társasházat alakít ki benne - szúrta ki a Pénzcentrum. A "Villa Provence" néven futó projekt keretein belül ötféle lakást hirdetnek most a legnagyobb hazai ingatlanos portálon - a hirdetés szövege szerint összesen 7 különálló lakás lesz az épületben.

Ilyen lakások lesznek Korda György és Balázs Klári egykori szállodájában. Fotó: ingatlan.com

A legolcsóbbat, egy 68 négyzetméteres, 2 és fél szobás lakást 205,25 millió forintért hirdetik, azaz kicsit több mint 3 millió forintba kerül egy négyzetméter. A legdrágább lakás az egykori Korda-villában négy plusz fél szobás, 169 négyzetméteres, ezért 537,785 milliót kérnek, majdnem 3,2 milliót négyzetméterenként - ehhez tetőterasz, és egy hatalmas erkély is tartozik. A legtöbb lakás esetében a vételárban nincs benne a parkolóhely, amiért még külön 8 millió forintot kell fizetnije a vevőnek.

A beruházás idén ősszel indul, és a hirdetések szerint jövő augusztusra lesznek beköltözhető állpotban az ingatlanok, minden lakás BB energiaosztályú lesz, és kialakítanak egy közös használatú wellnessrészleget is medencével, szaunával, sószobával. A parkolószintről különbejáratú lifttel, vagy a lépcsőházon keresztül lehet majd a lakásokhoz eljutni.

Az épületet szerkezeti szintig visszabontjuk, és új falazat, elektromos hálózat, fűtés rendszer (hőszivattyú mennyezeti hő- és hűtésleadókkal) készül. Természetesen a fali-, és a padló burkolatok, a homlokzati és a belső nyílászárók, valamint a tetőszerkezet és a tetőhéjalás is megújul. A lakásokhoz okos-otthon előkészítés készül

- írta a beruházó.

Jó üzletet köthetett a beruházó

Kíváncsiak voltunk, hogy befektetési szempontból megérhette-e a beruházónak beleugrani egy ekkora projektbe. Futó Péter, a Portfolio ingatlanpiaci elemzője a Korda-villa kapcsán kifejtette, hogy az ilyen nagyméretű, kastély jellegű ingatlanoknak jellemzően egyedi árazása van, így nehéz összevetni a kerületi állomány legnagyobb részét kitevő kisebb méretű lakásokkal. Az ugyanakkor szerinte megállapítható, hogy a 780 millió forintos kínálati ár az 1500 négyzetméteres alapterülethez képest egyáltalán nem számít magasnak.

Az alig több mint félmillió forintos négyzetméterár kevesebb mint fele a kerületi átlagnak, így amennyiben a befektető ezen az áron vásárolta meg az ingatlant, kimondottan jó üzletet kötött. Az árazásban feltehetően az értékesítési idő is szerepet játszott, ugyanis ebben a szegmensben gyakran sokkal több időt kell várni a megfelelő vevő felbukkanására, mint a lakások többségénél jellemző 2-3 hónap

- magyarázta a szakértő. Üzleti szempontból jó döntésnek nevezte, hogy egy nagy alapterületű házból több, kisebb lakást alakítanak ki, majd teljes felújítás után értékesítik azokat, miután a kisebb alapterületre jelentősen nagyobb a kereslet.

Míg a II. kerületben a használt lakások kínálati ára jelenleg 1,2 millió forint négyzetméterenként, az új lakásoké a 2,2 millió forintot is eléri. A különleges adottságú, prémium kategóriás kínálatban ennél is magasabb lehet a négyzetméterár, ahogy azt a hirdetésben szereplő lakások esete is bizonyítja

- magyarázta Futó Péter. Hozzátettte, a 7 lakásosra tervezett házban 5 lakás hirdetése szerepel, amelyek együttes alapterülete 600 négyzetméter, de feltételezhető, hogy a teljes átalakítás után a 7 lakás teljes nettó alapterülete a 900 négyzetmétert is elérheti.

Ez, bár jelentősen kisebb, mint az eredeti 1500 négyzetméter, a magasabb ár miatt mégis lehetővé teszi a felújítás megtérülését. Ha a mai új lakások kivitelezési költségeit vesszük alapul, akkor a vételáron felül akár az 1 milliárd forintot is elérheti a teljes rekonstrukció költsége, ugyanakkor, ha 3 millió forintos négyzetméteráron sikerül értékesíteni a 900 négyzetméternyi lakást, az 1,8 milliárd forint teljes bekerülési költségből végül 2,7 milliárd forintnyi bevétel származhat, ami 50 százalékos hozamnak felel meg

- vélekedett a szakember, de leszögezte, hogy természetesen ezek a számok feltételezésen alapuló becslések, de az biztosan elmondható, hogy ingatlanfejlesztőként, ha megvan a megfelelő generálkivitelezői háttér, akkor kimondottan jó befektetés lehet egy ilyen ingatlan átalakítása.

Meg sem érezték a COVID-válságot a leggazdagabbak

Érdekes tendencia volt megfigyelhető a fővárosi luxusingatlanok piacán az utóbbi hónapokban. A Budapesti Lakáspiaci Riport új építésű lakásokat listázó adatsorának második negyedéves adatait vizsgálva kiderült, hogy a járványhelyzet miatt kibontakozott válság gyakorlatilag meg sem kottyant a fővárosi lakáspiac ezen szegmensének.

2022. második negyedévében a fővárosban már átlagosan 1,3 millió forintba került az új építésű lakások négyzetmétere.

EZ IS ÉRDEKELHET Mérhetetlen fényűzés és pompa: ilyen lakásokban él a dúsgazdag pesti elit Lassan felfoghatatlan, ami a budapesti új építésű lakások piacán zajlik. Nemhogy lassulna az árszínvonal emelkedése, hanem rakétaként lőtt ki az elmúlt negyedévekben.

Ráadásul a budai oldalon, ahol a Korda-villa is található, az adatsor szerint több mint 400 ezer forinttal volt drágább az új épétésű lakások négyzetmétere, mint Pesten: míg utóbbi esetében az átlag kevesebb, mint 1,2 millió forint per négyzetméter volt, addig Budán ez már majdhogynem 1,6 millió.

Ha pedig a kerületi bontást nézzük, a képzeletbeli dobogóra 3 olyan kerület állhatott fel, amelyeknél rohamtempóban emelkedett a fajlagos ár az utóbbi években: az I. kerület 2 millió 485 ezer forinttal viszi a prímet, második a XII. 2 millió 272 ezer forinttal.

A listavezetők közül egyedül a II. kerületnél volt megfigyelhető áresés, de így is bronzérmes lett a városrész, ahol az új építésű ingatlanok négyzetméterára átlagosan 2 millió 135 ezer forint volt a második negyedéves jelentés szerint.

Címlapkép: az új társasház látványtervei, ingatlan.com