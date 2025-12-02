2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
Lakások a főváros IX. kerületében, a Vágóhíd utcában az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi elemei a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az els
Otthon

Itt a rendelet, óriási lakásbumm indulhat az Otthon Start miatt: ez már szabad szemmel is látható

Pénzcentrum
2025. december 2. 08:45

A kormány újabb 11 lakásfejlesztési projektet nyilvánított kiemelt beruházássá, amelyek révén mintegy 5000 új lakás építése indulhat meg országszerte az Otthon Start program keretében. Az intézkedés jelentősen gyorsítja az engedélyezési eljárásokat és egyszerűsíti a beruházások megvalósítását.

A Magyar Közlönyben hétfő este megjelent rendelet értelmében az Otthon Start fix 3 százalékos hitelprogram feltételeit teljesítő lakásépítések kiemelt beruházási státuszt kapnak, ami gyorsabb és egyszerűbb engedélyezési eljárásokat biztosít számukra.

A jogszabály részletesen meghatározza az érintett ingatlanokra vonatkozó sajátos építési követelményeket, beleértve a beépítési szabályokat, zöldfelületi minimumokat, épületmagasságokat és parkolóhelyek kialakítását. Bizonyos területeken az építési tilalmak és korlátozások nem lesznek érvényesek, valamint a telekalakítási szabályok is rugalmasabbá válnak.

A most kihirdetett 11 új lakásfejlesztési projekt közül 8 Budapesten, 3 pedig vidéken – Debrecenben, Pécsen és Budaörsön – valósul meg. A beruházások keretében létrejövő lakások mintegy 20 százaléka, körülbelül 1000 lakás vidéki helyszíneken épül majd fel.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Facebook-bejegyzésében értékelte a döntést, kiemelve, hogy az intézkedés hatására újabb, mintegy 5000, a program feltételeinek megfelelő lakás építése indulhat meg néhány hónapon belül országszerte.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy az elmúlt hónapokban több mint 40 ezer Otthon Start-kompatibilis lakás építésére érkezett fejlesztői kérelem a kormányhoz. Korábban már 7 projekt esetében elindult a gyorsított engedélyezési eljárás, összesen 6200 új lakás előkészítésével – ezek közül 3 budapesti, 4 pedig vidéki beruházás.

"A ma közzétett döntésekkel együtt már 18 projekt vonatkozásában, összesen több mint 11 ezer új lakás megépülésének támogatásáról döntött a kormány. A nemzetgazdasági kiemelés révén az engedélyezéshez szükséges idő harmadára csökken, a rozsdaövezeti fejlesztések pedig elhagyott, régi ipari területek megújulását biztosítja" – fogalmazott Panyi Miklós.

Címlapkép: MTI/Illyés Tibor
#hitel #otthon #mnb #kormány #ingatlan #Budapest #lakásépítés #lakáspiac #beruházás #debrecen #pécs #budaörs #lakásárak #magyar közlöny #miniszterelnökség #engedélyezés #lakásfejlesztés #otthon start

10:15
10:01
09:51
09:45
09:30
2025. december 2.
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
2025. december 1.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025. december 2.
Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger
2025. december 1.
Jó reggelt, Magyarország! Itt áll feketén-fehéren: ezért menekülnek tömegek el vidékről
2025. december 1.
Rengeteg magyarnak járhat kedvezményes pályamatrica 2026-ban: kevesen tudnak róla, így kell igényelni
Erről ne maradj le!
