2025. december 5. péntek Vilma
10 °C Budapest
budapest, panellakes, ingatlanár
Budapesten és vidéken is van nyertes: mutatjuk, hol adják el villámgyorsan az ingatlanokat

Pénzcentrum
2025. december 5. 11:32

A Duna House friss elemzése alapján 2025-ben jelentős különbségek rajzolódnak ki abban, hogy egy-egy városrészben mennyi idő alatt talál vevőre egy ingatlan. Budapesten a IX. és X. kerületben keltek el a leggyorsabban a lakások, míg a vidéki nagyvárosok közül Miskolcon pörögtek a legélénkebben az adásvételek.

A Duna House közleménye szerint mindkét fővárosi kerületben döntően 30-60 négyzetméteres, jó állapotú, a piaci átlaghoz képest elérhető árú lakások keltek el gyorsan, 35-70 millió forintos ársávban. Ezeknél a lakástípusoknál a kereslet továbbra is jelentős, ami stabil és gyors ügymenetet eredményez.

A lassabb kerületek közé tartozik például a XIX. kerület (78 nap), a XIII. kerület (91 nap), illetve a XI. és VII. kerület is, ahol már 96-97 nap körüli idő jellemző. A II., III. és VIII. kerületben pedig 114-125 nap között alakul a tipikus eladási idő, elsősorban a nagyobb lakások és a házak magasabb aránya miatt - közölték.

Budapesten továbbra is egyértelmű a trend: a jól árazott, jó állapotú, kisebb lakások adják a leggyorsabban forgó kategóriát, míg a házak szinte minden városrészben hosszú hónapokig is a piacon maradhatnak - mondta a közleményben Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Országos összehasonlításban a vidéki nagyvárosok közül Miskolc produkálta a legjobb számokat, mindössze 86 napos átlagos értékesítési idővel. A városban főként 40–70 m²-es, közepes vagy jó állapotú lakások keltek el gyorsan, többnyire megfizethető árkategóriában.

A további sorrend:

  • Kecskemét – 104 nap
  • Székesfehérvár – 110 nap
  • Pécs – 113 nap
  • Nyíregyháza – 118 nap
  • Debrecen – 118 nap
  • Tatabánya – 126 nap
  • Veszprém – 139 nap
  • Szombathely – 149 nap
  • Zalaegerszeg – 174 nap

A különbségeket több tényező okozza. A leggyorsabb kerületekben és városokban jellemzően magas a kisebb alapterületű, jó állapotú lakások aránya, amelyek széles vevőkört szólítanak meg és könnyebben finanszírozhatók. Ezekre a szegmensekre stabil kereslet érkezik első lakásvásárlóktól és befektetőktől egyaránt.

 

„A lassabb térségekben ugyanakkor nagyobb arányban jelennek meg a házak és a nagy alapterületű lakások, amelyeknél a vevői döntés hosszabb, a fenntartási költségek magasabbak, és gyakran komolyabb felújítási igénnyel is számolni kell. Ezek együtt jelentősen kitolják az értékesítési időt” – tette hozzá Szegő Péter.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakás #ingatlan #Budapest #miskolc #ingatlanpiac #vidék #értékesítés #lakásárak #ingatlanár #lakáseladás #kerületek

