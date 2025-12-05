Budapesten és vidéken is van nyertes: mutatjuk, hol adják el villámgyorsan az ingatlanokat

A Duna House friss elemzése alapján 2025-ben jelentős különbségek rajzolódnak ki abban, hogy egy-egy városrészben mennyi idő alatt talál vevőre egy ingatlan. Budapesten a IX. és X. kerületben keltek el a leggyorsabban a lakások, míg a vidéki nagyvárosok közül Miskolcon pörögtek a legélénkebben az adásvételek.

A Duna House közleménye szerint mindkét fővárosi kerületben döntően 30-60 négyzetméteres, jó állapotú, a piaci átlaghoz képest elérhető árú lakások keltek el gyorsan, 35-70 millió forintos ársávban. Ezeknél a lakástípusoknál a kereslet továbbra is jelentős, ami stabil és gyors ügymenetet eredményez.

A lassabb kerületek közé tartozik például a XIX. kerület (78 nap), a XIII. kerület (91 nap), illetve a XI. és VII. kerület is, ahol már 96-97 nap körüli idő jellemző. A II., III. és VIII. kerületben pedig 114-125 nap között alakul a tipikus eladási idő, elsősorban a nagyobb lakások és a házak magasabb aránya miatt - közölték.

Budapesten továbbra is egyértelmű a trend: a jól árazott, jó állapotú, kisebb lakások adják a leggyorsabban forgó kategóriát, míg a házak szinte minden városrészben hosszú hónapokig is a piacon maradhatnak - mondta a közleményben Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Országos összehasonlításban a vidéki nagyvárosok közül Miskolc produkálta a legjobb számokat, mindössze 86 napos átlagos értékesítési idővel. A városban főként 40–70 m²-es, közepes vagy jó állapotú lakások keltek el gyorsan, többnyire megfizethető árkategóriában.

A további sorrend:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kecskemét – 104 nap

Székesfehérvár – 110 nap

Pécs – 113 nap

Nyíregyháza – 118 nap

Debrecen – 118 nap

Tatabánya – 126 nap

Veszprém – 139 nap

Szombathely – 149 nap

Zalaegerszeg – 174 nap

A különbségeket több tényező okozza. A leggyorsabb kerületekben és városokban jellemzően magas a kisebb alapterületű, jó állapotú lakások aránya, amelyek széles vevőkört szólítanak meg és könnyebben finanszírozhatók. Ezekre a szegmensekre stabil kereslet érkezik első lakásvásárlóktól és befektetőktől egyaránt.

„A lassabb térségekben ugyanakkor nagyobb arányban jelennek meg a házak és a nagy alapterületű lakások, amelyeknél a vevői döntés hosszabb, a fenntartási költségek magasabbak, és gyakran komolyabb felújítási igénnyel is számolni kell. Ezek együtt jelentősen kitolják az értékesítési időt” – tette hozzá Szegő Péter.