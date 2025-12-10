Elon Musk, aki saját vállalatán keresztül érintett a korlátozásokban, úgy véli, hogy a tilalom "egy kerülőutas módszernek tűnik.
Ilyen nincs! Végiglapozzák a Facebook‑előzményeidet a határon, mielőtt beengednek ebbe az országba
Az Egyesült Államok új javaslata szerint a vízummentes beutazásra jogosult országok állampolgárainak, köztük a briteknek, ötéves közösségi média előzményeiket is meg kellene osztaniuk az országba való belépés feltételeként.
Az amerikai hatóságok által bejelentett új feltétel azokat érintené, akik az Electronic System for Travel Authorization (ESTA) rendszeren keresztül, vízum nélkül látogathatnak az USA-ba 90 napra. A tervezett intézkedés mintegy 40 országot érint, köztük az Egyesült Királyságot, Írországot, Franciaországot, Ausztráliát és Japánt.
A javaslatot a Vámügyi és Határvédelmi Hivatal (CBP) és a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) nyújtotta be, és az amerikai kormány hivatalos közlönyében, a Federal Registerben jelent meg. A dokumentum szerint "az adatelem megköveteli az ESTA-kérelmezőktől, hogy adják meg az elmúlt 5 év közösségi média adatait", bár a konkrét információk körét nem részletezték - jelentette a BBC.
A jelenlegi ESTA-rendszer viszonylag korlátozott mennyiségű információt kér az utazóktól, valamint egyszeri 40 dolláros (30 font) díjat. Az új javaslat szerint a közösségi média adatokon túl a kérelmezőknek meg kellene adniuk az elmúlt öt évben használt telefonszámaikat, az elmúlt tíz évben használt e-mail címeiket, valamint több információt családtagjaikról.
A dokumentum hivatkozik Trump januári végrehajtási rendeletére, amelynek címe: "Az Egyesült Államok védelme a külföldi terroristáktól és egyéb nemzetbiztonsági és közbiztonsági fenyegetésektől". A Trump-adminisztráció korábban már előírta a külföldi állampolgároknak közösségi média fiókjaik nyilvánossá tételét diákvízum vagy H1B szakképzett munkavállalói vízum igénylésekor.
Egy magas rangú külügyminisztériumi tisztviselő a diákvízum-politikával kapcsolatban kijelentette: "Az amerikai állampolgárok elvárják kormányuktól, hogy minden erőfeszítést megtegyen országunk biztonságosabbá tételére, és pontosan ezt teszi a Trump-adminisztráció minden egyes nap."
Az új javaslat az ESTA-adatok gyűjtésével kapcsolatban 60 napos véleményezési időszakot biztosít a nyilvánosság számára. Sophia Cope, az Electronic Frontier Foundation digitális jogvédő szervezettől bírálta a tervet, a New York Times-nak nyilatkozva kijelentette, hogy az "súlyosbíthatja a polgári szabadságjogokat érő károkat".
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A Fragomen bevándorlási jogi iroda szerint gyakorlati hatások is várhatók, mivel a kérelmezők hosszabb várakozási idővel szembesülhetnek az ESTA-jóváhagyások során. Szakértők korábban már jelezték, hogy a Trump alatt bevezetett utazási politikák változásai hatással voltak az amerikai turisztikai iparra.
Az Egyesült Államok jelentős külföldi turistaáradatra számít jövőre, amikor Kanadával és Mexikóval közösen rendezi a férfi labdarúgó-világbajnokságot, valamint 2028-ban, amikor Los Angeles ad otthont az olimpiának.
A World Travel & Tourism Council idén közölte, hogy az USA az egyetlen olyan gazdaság a vizsgált 184 közül, ahol 2025-ben várhatóan csökkenni fog a nemzetközi látogatók költése. Trump egyéb intézkedései is befolyásolták az országba irányuló turizmust, például sok kanadai bojkottálja az amerikai utazást tiltakozásul Trump vámjai ellen.
Október a tizedik egymást követő hónap volt, amikor csökkent az USA-ba látogató kanadaiak száma. Korábban a kanadaiak tették ki az összes nemzetközi látogató mintegy negyedét, és évente több mint 20 milliárd dollárt (15,1 milliárd fontot) költöttek az US Travel Association adatai szerint.
A Pénzcentrum 2025. december 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadta a riasztást a HungaroMet: brutál köd száll le Magyarországra, ezeken a helyeken pokol lesz a közlekedés
Szerdán az ország nyugati felén sűrű köd várható.
Kutatók szerint a rendszerváltás környéki „mindig havasabb volt” kép részben igaz, de a teljes kép ennél összetettebb.
Vigyázz, mit veszel karácsonyra! Komoly veszélybe sodorhatja a légiközlekedést ez a közkedvelt kütyü
A HungaroControl és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közösen hívja fel a fogyasztók figyelmét a felelős vásárlás és használat fontosságára.
Szeptemberben igazán kedvező áron lehet eljutni Budapestről Korfura: most oda-vissza 27 980 forintért foglalhatók jegyek.
A Pénzcentrum 2025. december 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Változékony, de igazi decemberi időjásra számíthatunk a keddi napon - derül ki az országos előrejelzésből.
Balatonfüreden december elsejétől szigorú dohányzási tilalmat vezettek be két közterületen.
A Pénzcentrum 2025. december 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ennyi volt a decemberi tavasz, már látszik a kemény fordulat az időjárásban: nem tesszük zsebre, ami jövő héten ránk vár
Folytatódik az átlagosnál enyhébb időjárás a jövő héten is, de marad a borult, párás, gyakran ködös idő, néhol szitálás is várható.
A Balaton sokak szemében továbbra is nyári úti cél, de a tó körüli vendéglátósok szerint a valódi kihívás az, hogyan lehetne életet lehelni a holtszezonba...
Megdőlt Budapesten a hajnali melegrekord szombaton.
A jövő hét első felében szárazabb levegő alakítja időjárásunkat, bár hétfőn még az északi, északnyugati tájakon elszórtan kisebb esők előfordulhatnak.
A Pénzcentrum 2025. december 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Enyhe, csapadékos hétvége várható Magyarországon és Európa nagy részén, miközben az igazi téli időjárás elkerüli kontinensünket.
Szürke, borongós napokkal indul a hétvége és a jövő hét első fele, többfelé tartós köddel és csak kevés napsütéssel.
A Pénzcentrum 2025. december 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Budapest híres termálfürdői komoly kihívásokkal néznek szembe: a Gellért Fürdő bezárása és a felújítások elhúzódása feszültséget kelt a turisták és a helyiek között.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.