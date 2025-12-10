Ilyen nincs! Végiglapozzák a Facebook‑előzményeidet a határon, mielőtt beengednek ebbe az országba

Az Egyesült Államok új javaslata szerint a vízummentes beutazásra jogosult országok állampolgárainak, köztük a briteknek, ötéves közösségi média előzményeiket is meg kellene osztaniuk az országba való belépés feltételeként.

Az amerikai hatóságok által bejelentett új feltétel azokat érintené, akik az Electronic System for Travel Authorization (ESTA) rendszeren keresztül, vízum nélkül látogathatnak az USA-ba 90 napra. A tervezett intézkedés mintegy 40 országot érint, köztük az Egyesült Királyságot, Írországot, Franciaországot, Ausztráliát és Japánt.

A javaslatot a Vámügyi és Határvédelmi Hivatal (CBP) és a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) nyújtotta be, és az amerikai kormány hivatalos közlönyében, a Federal Registerben jelent meg. A dokumentum szerint "az adatelem megköveteli az ESTA-kérelmezőktől, hogy adják meg az elmúlt 5 év közösségi média adatait", bár a konkrét információk körét nem részletezték - jelentette a BBC.

A jelenlegi ESTA-rendszer viszonylag korlátozott mennyiségű információt kér az utazóktól, valamint egyszeri 40 dolláros (30 font) díjat. Az új javaslat szerint a közösségi média adatokon túl a kérelmezőknek meg kellene adniuk az elmúlt öt évben használt telefonszámaikat, az elmúlt tíz évben használt e-mail címeiket, valamint több információt családtagjaikról.

EZ IS ÉRDEKELHET Hidegzuhany rengeteg felhasználónak: megszűnik a Messenger – mutatjuk, mire érdemes váltani A Rambox által összeállított lista a felhasználói adatok alapján mutatja be a legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazásokat Windows platformra.

A dokumentum hivatkozik Trump januári végrehajtási rendeletére, amelynek címe: "Az Egyesült Államok védelme a külföldi terroristáktól és egyéb nemzetbiztonsági és közbiztonsági fenyegetésektől". A Trump-adminisztráció korábban már előírta a külföldi állampolgároknak közösségi média fiókjaik nyilvánossá tételét diákvízum vagy H1B szakképzett munkavállalói vízum igénylésekor.

Egy magas rangú külügyminisztériumi tisztviselő a diákvízum-politikával kapcsolatban kijelentette: "Az amerikai állampolgárok elvárják kormányuktól, hogy minden erőfeszítést megtegyen országunk biztonságosabbá tételére, és pontosan ezt teszi a Trump-adminisztráció minden egyes nap."

Az új javaslat az ESTA-adatok gyűjtésével kapcsolatban 60 napos véleményezési időszakot biztosít a nyilvánosság számára. Sophia Cope, az Electronic Frontier Foundation digitális jogvédő szervezettől bírálta a tervet, a New York Times-nak nyilatkozva kijelentette, hogy az "súlyosbíthatja a polgári szabadságjogokat érő károkat".

A Fragomen bevándorlási jogi iroda szerint gyakorlati hatások is várhatók, mivel a kérelmezők hosszabb várakozási idővel szembesülhetnek az ESTA-jóváhagyások során. Szakértők korábban már jelezték, hogy a Trump alatt bevezetett utazási politikák változásai hatással voltak az amerikai turisztikai iparra.

Az Egyesült Államok jelentős külföldi turistaáradatra számít jövőre, amikor Kanadával és Mexikóval közösen rendezi a férfi labdarúgó-világbajnokságot, valamint 2028-ban, amikor Los Angeles ad otthont az olimpiának.

A World Travel & Tourism Council idén közölte, hogy az USA az egyetlen olyan gazdaság a vizsgált 184 közül, ahol 2025-ben várhatóan csökkenni fog a nemzetközi látogatók költése. Trump egyéb intézkedései is befolyásolták az országba irányuló turizmust, például sok kanadai bojkottálja az amerikai utazást tiltakozásul Trump vámjai ellen.

Október a tizedik egymást követő hónap volt, amikor csökkent az USA-ba látogató kanadaiak száma. Korábban a kanadaiak tették ki az összes nemzetközi látogató mintegy negyedét, és évente több mint 20 milliárd dollárt (15,1 milliárd fontot) költöttek az US Travel Association adatai szerint.