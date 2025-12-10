A harmadik negyedévben főként a szolgáltatások, különösen a pénzügyi szektor és a turizmus húzta a növekedést idén.
Mérleget vontak 2025 ingatlanpiacáról: így forgatta fel az Otthon Start az adás-vételeket
A hazai lakáspiac 2025-ben maga mögött hagyta a 2023-as gyenge évét, és a 2024-ben elindult élénkülés idén határozott növekedéssé erősödött, az év elején az állampapírokból felszabaduló megtakarítások vitték hároméves csúcs közelébe a forgalmat, az év második felében pedig az Otthon Start program, és a fiatal vevők erős jelenléte fokozta a lendületet - közölte a Duna House szerdán.
Kiemelték, ezzel együtt is óvatos optimizmus lengi be a 2026-os ingatlanpiaci kilátásokat, a támogatott hitelek továbbra is élénk keresletet biztosítanak, miközben a 2025-ben megugró árak visszafoghatják a tranzakciószámokat. A Duna House előrejelzése szerint jövőre 100-120 ezer adásvétel várható, az árak pedig az első negyedévben mérsékeltebb, 0-10 százalék közötti emelkedést mutathatnak.
A jelzáloghitel-piac akár a 2000 milliárd forintos szintet is elérheti jövőre. A közleményben Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese kifejtette, az idei ingatlanpiacot három tényező mozgatta, a felszabaduló állampapír-megtakarítások, az Otthon Start program hatása és a 20-40 évesek erősödő jelenléte.
Ez a három folyamat együtt rendkívül aktív, időnként hullámzó, de összességében erős évet eredményezett. A közleményben részletezték, a tranzakciószámok a teljes évet nézve is stabil piacot mutattak. Az Otthon Start program ősszel újabb lendületet adott a keresletnek, így a forgalom az előzetes becslések szerint év végére 120-130 ezer tranzakció körül alakulhat, hasonlóan a 2024-es évhez. Az árak az első fél évben gyorsan emelkedtek, majd ősszel a legtöbb szegmensben egy újabb áremelkedési hullám futott le. Októberre elérte a piac az árplafont és stabilizálódtak az árak.
Budapesten a panelek négyzetméterára 1,1-1,3 millió forint között mozgott, a belső pesti és budai téglalakások pedig 1,2-1,3 millió forint körüli árszinten cseréltek gazdát. Vidéken szélesebb volt a szórás, a nagyvárosokban jellemzően 440-520 ezer forintos négyzetméteráron keltek el a lakások. A jó állapotú otthonok gyorsan gazdára találtak, míg a felújítandó vagy gyengébb állapotú ingatlanok értékesítése tovább tartott, és nagyobb alkuval zárult - ismertették.
A közleményben kitértek arra, 2025 egyértelműen a fiatal vevők éve lett. A 20-40 éves korosztály országosan meghatározóvá vált, különösen a vidéki nagyvárosokban és Budapesten. Vidéken a 30-40 évesek adták a vevők mintegy harmadát, a 20-30 évesek közel ötödét. A fővárosban a vevők több mint 30 százaléka tartozott a 30-40 évesek közé, és a fiatal első lakásosok aránya elérte a 40 százalékot. Az eladók között továbbra is az 50-60 éves korosztály volt a legaktívabb, de egyre több fiatalabb tulajdonos is értékesített ingatlant, jellemzően továbblépés vagy élethelyzet-változás miatt. A kínálat egész évben stabil maradt, a befektetők eladási szándéka folyamatos új kínálatot hozott piacra - írták a közleményben.
A Duna House szerint a jövő évi előrejelzéseket továbbra is nagy mértékben a támogatott hitelkonstrukciók léte fogja befolyásolni. A jelenlegi információk alapján jelentős változás jövőre nem várható a programban, úgyhogy továbbra is a fiatalabb korosztály dominálhatja a keresletet. A 2025-ben jelentősen megemelkedett árak azonban visszafogják majd a tranzakciószámokat. A piacvezető ingatlanértékesítő cég 100-120 ezer darab adásvételt becsül a következő évre.
