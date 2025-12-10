2025. december 10. szerda Judit
Traditional Tower block residential apartments and homes in Budaors, Hungary. Homes look clean, well kept and painted colourfully. Great example of ex communist style buildings made to look attractive and well lived in.
Otthon

Mérleget vontak 2025 ingatlanpiacáról: így forgatta fel az Otthon Start az adás-vételeket

Pénzcentrum/MTI
2025. december 10. 16:33

A hazai lakáspiac 2025-ben maga mögött hagyta a 2023-as gyenge évét, és a 2024-ben elindult élénkülés idén határozott növekedéssé erősödött, az év elején az állampapírokból felszabaduló megtakarítások vitték hároméves csúcs közelébe a forgalmat, az év második felében pedig az Otthon Start program, és a fiatal vevők erős jelenléte fokozta a lendületet - közölte a Duna House szerdán.

Kiemelték, ezzel együtt is óvatos optimizmus lengi be a 2026-os ingatlanpiaci kilátásokat, a támogatott hitelek továbbra is élénk keresletet biztosítanak, miközben a 2025-ben megugró árak visszafoghatják a tranzakciószámokat. A Duna House előrejelzése szerint jövőre 100-120 ezer adásvétel várható, az árak pedig az első negyedévben mérsékeltebb, 0-10 százalék közötti emelkedést mutathatnak.

A jelzáloghitel-piac akár a 2000 milliárd forintos szintet is elérheti jövőre. A közleményben Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese kifejtette, az idei ingatlanpiacot három tényező mozgatta, a felszabaduló állampapír-megtakarítások, az Otthon Start program hatása és a 20-40 évesek erősödő jelenléte.

Ez a három folyamat együtt rendkívül aktív, időnként hullámzó, de összességében erős évet eredményezett. A közleményben részletezték, a tranzakciószámok a teljes évet nézve is stabil piacot mutattak. Az Otthon Start program ősszel újabb lendületet adott a keresletnek, így a forgalom az előzetes becslések szerint év végére 120-130 ezer tranzakció körül alakulhat, hasonlóan a 2024-es évhez. Az árak az első fél évben gyorsan emelkedtek, majd ősszel a legtöbb szegmensben egy újabb áremelkedési hullám futott le. Októberre elérte a piac az árplafont és stabilizálódtak az árak.

Budapesten a panelek négyzetméterára 1,1-1,3 millió forint között mozgott, a belső pesti és budai téglalakások pedig 1,2-1,3 millió forint körüli árszinten cseréltek gazdát. Vidéken szélesebb volt a szórás, a nagyvárosokban jellemzően 440-520 ezer forintos négyzetméteráron keltek el a lakások. A jó állapotú otthonok gyorsan gazdára találtak, míg a felújítandó vagy gyengébb állapotú ingatlanok értékesítése tovább tartott, és nagyobb alkuval zárult - ismertették. 

A közleményben kitértek arra, 2025 egyértelműen a fiatal vevők éve lett. A 20-40 éves korosztály országosan meghatározóvá vált, különösen a vidéki nagyvárosokban és Budapesten. Vidéken a 30-40 évesek adták a vevők mintegy harmadát, a 20-30 évesek közel ötödét. A fővárosban a vevők több mint 30 százaléka tartozott a 30-40 évesek közé, és a fiatal első lakásosok aránya elérte a 40 százalékot. Az eladók között továbbra is az 50-60 éves korosztály volt a legaktívabb, de egyre több fiatalabb tulajdonos is értékesített ingatlant, jellemzően továbblépés vagy élethelyzet-változás miatt. A kínálat egész évben stabil maradt, a befektetők eladási szándéka folyamatos új kínálatot hozott piacra - írták a közleményben.

A Duna House szerint a jövő évi előrejelzéseket továbbra is nagy mértékben a támogatott hitelkonstrukciók léte fogja befolyásolni. A jelenlegi információk alapján jelentős változás jövőre nem várható a programban, úgyhogy továbbra is a fiatalabb korosztály dominálhatja a keresletet. A 2025-ben jelentősen megemelkedett árak azonban visszafogják majd a tranzakciószámokat. A piacvezető ingatlanértékesítő cég 100-120 ezer darab adásvételt becsül a következő évre.
Címlapkép: Getty Images
