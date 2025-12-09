Egyre többen használják tudatosabban a kártyájukat, és nő a kamatmentesen visszafizetett összegek aránya.
Sokkoló, hány magyar jár pórul saját otthonában: erre kevesen figyelnek, hamar megtörténik a baj
A biztosító szerint 2024 decemberében és 2025 januárjában együtt nagyjából 200 millió forintot fizettek ki a lakástüzek károsultjainak, ami az éves tűzkárkifizetések körülbelül egynegyedét adja. Az UNIQA azt írja, a biztosítók jellemzően helyt állnak a gondatlanságból vagy véletlenül bekövetkező karácsonyi tűzkárok esetén is, de a legnagyobb nyereség továbbra is a megelőzésből jön.
A cég tapasztalatai alapján már ősszel, a fűtési szezon indulásakor megugrik a lakástűzkárok száma, az ünnepek közeledtével pedig ez még látványosabb. A háttérben több ok áll. Gyakori probléma a tüzelőberendezések és a kémények karbantartásának elmaradása, illetve a nem szakszerű beüzemelés. Karácsony körül emellett több a konyhai tűzeset, és nő azoknak a károknak a száma is, amelyeket gyertyaláng, illetve zárlatos izzósor okoz.
Az UNIQA szerint egy átlagos hónapban nagyjából 20 és 25 közötti tűzkárt jelentenek be, a téli ünnepek alatt viszont a bejelentések száma megduplázódik. Nemcsak az esetek száma nő, hanem az egy káreseményre jutó átlagos kárérték is. Tavaly decemberben az átlagos kár 3,5 millió forint volt, miközben az éves átlag 1,8 millió forint körül alakult. A biztosító arról is beszámolt, hogy a legnagyobb lakásbiztosítási tűzkár meghaladta a 80 millió forintot.
A biztosító felhívja a figyelmet arra is, hogy egy lakástűz következményei sokszor túlmutatnak az ingatlan és az ingóságok sérülésén, ezért érdemes felkészülni a gyors reagálásra is. A megelőzésben alapvető a fűtési rendszer és a fűtőtestek rendszeres ellenőrzése és karbantartása, emellett sokat számít a füst és tűzjelző eszközök használata. Az ünnepek alatt érdemes csak megbízható, alacsonyabb kockázatú elektromos készülékeket és izzósorokat üzembe helyezni, és lehetőség szerint kerülni a nyílt lánggal égő gyertyákat, illetve a balesetveszélyes csillagszórókat. Az UNIQA szerint az is jó megoldás, ha a háztartásban van porral vagy szén dioxiddal oltó tűzoltó készülék.
Címlapkép: Donka Ferenc, MTI/MTVA
Éven belül hektikusan, de összességében élénken alakul 2025-ben a lakáspiac, melyet az év második felében egyértelműen az Otthon Start Program tematizál.
Válogatott veszélyek lesnek éjjel az utcákon a magyarokra? Sok nő és a nyugdíjas sem érzi magát biztonságban
A biztonságérzet a 35-54 év közöttiek körében a legmagasabb, legalacsonyabb a 75 év felettiek körében.
A 25 éves férfi halálát nem a betonba csapódás vagy az ütés közvetlen hatása, hanem az első nyakcsigolya törése és az agy vérellátását biztosító ér...
A kelet-magyarországi régiókban a lakásdrágulás üteme már havi szinten is meghaladja a nyugati térségekét.
Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?
De mit jelent az, hogy túlárazott a lakáspiac? Akkor most a lakásárak csökkenésére lehet számítani? Megéri felvenni a támogatott hitelt az érdeklődőknek?
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
A hatóságok óvatosságra intenek: mindig kérjünk írásos ajánlatot, és ellenőrizzük a leszállított mennyiséget.
A Duna House adatai szerint idén Budapesten a IX. és X. kerületben keltek el a leggyorsabban a lakások.
Mikor érkezik a Mikulás? Mit ünneplünk Mikulás napon? Ez Szent Miklós története: ezek a szokások, hagyományok ezen a napon
Attól függ, melyik ország szokásait nézzük, hogy melyik nap jön a Mikulás 2025-ben.
A 3 százalékos Otthon Start hitel átrendezi a lakáspiacot: rövid távon az első lakást keresők aktivitása nő, miközben a befektetői kereslet csökken.
Folytatódott az utóbbi években látott tendencia, például egyre kevesebb a túlzsúfolt lakás Európában és Magyarországon is.
Az energiacég megerősített ügyelettel készül az ünnepekre: váratlan meghibásodás esetén azonnal megkezdi a hibák javítását
Nesze neked, olcsó lakás: ennek az árát is felverte az Otthon Start, szívhatja a fogát, aki most venne
Van olyan építőanyag, ami 20 százalékkal lett drágább a piacon, de persze nem kizárólag a hitel a ludas benne.
A legnagyobb vásárlóereje továbbra is a nyugdíj előtt álló korosztálynak van, ezzel szemben a fiatal generáció tagjai csak jóval szerényebb kerettel tudnak belépni a lakáspiacra.
A kormány újabb 11 lakásfejlesztési projektet nyilvánított kiemelt beruházássá, amelyek révén mintegy 5000 új lakás építése indulhat meg országszerte az Otthon Start keretében.
Ilyen lakásokért özönlenek most az Otthon Startos vevők: nagyon jól járhat, aki még időben lép, hamar kippukkadhat a lufi
Az ingatlan.com szakértője beszélt arról is, hogy a friss kínálat novemberben közel 32 ezer új eladó lakóingatlan hirdetéssel bővült.
Eldőlni látszik, ez lesz Esterházy Péter egykori otthonával: korábban eladták volna a legendás házat
Az Emőd utcai ingatlant Óbuda önkormányzata vásárolta meg, miután Esterházy fia eladásra hirdette azt.
Nesze neked palackvisszaváltás: ezt bezzeg nem kötik a magyarok orrára - tényleg ennyire nem éri meg még 50 forintért sem visszavinni az üvegeket?
Még mindig aggasztóan kevés műanyag csomagolóanyag-hulladékot hasznosítanak újra az EU-ban, Magyarország pedig a lista végén kullog ebben.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.