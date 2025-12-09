2025. december 9. kedd Natália
Budapest
Nemesnádudvar, 2024. október 2.Tûzoltó dolgozik egy kiégett háznál Nemesnádudvaron 2024. október 2-án. A Bács-Kiskun vármegyei községbõl szúrt sérülésekkel kórházba szállítottak egy nõt, akit a rendõrség a leégett családi há
Sokkoló, hány magyar jár pórul saját otthonában: erre kevesen figyelnek, hamar megtörténik a baj

Pénzcentrum
2025. december 9. 16:59

A biztosító szerint 2024 decemberében és 2025 januárjában együtt nagyjából 200 millió forintot fizettek ki a lakástüzek károsultjainak, ami az éves tűzkárkifizetések körülbelül egynegyedét adja. Az UNIQA azt írja, a biztosítók jellemzően helyt állnak a gondatlanságból vagy véletlenül bekövetkező karácsonyi tűzkárok esetén is, de a legnagyobb nyereség továbbra is a megelőzésből jön.

A cég tapasztalatai alapján már ősszel, a fűtési szezon indulásakor megugrik a lakástűzkárok száma, az ünnepek közeledtével pedig ez még látványosabb. A háttérben több ok áll. Gyakori probléma a tüzelőberendezések és a kémények karbantartásának elmaradása, illetve a nem szakszerű beüzemelés. Karácsony körül emellett több a konyhai tűzeset, és nő azoknak a károknak a száma is, amelyeket gyertyaláng, illetve zárlatos izzósor okoz.

Az UNIQA szerint egy átlagos hónapban nagyjából 20 és 25 közötti tűzkárt jelentenek be, a téli ünnepek alatt viszont a bejelentések száma megduplázódik. Nemcsak az esetek száma nő, hanem az egy káreseményre jutó átlagos kárérték is. Tavaly decemberben az átlagos kár 3,5 millió forint volt, miközben az éves átlag 1,8 millió forint körül alakult. A biztosító arról is beszámolt, hogy a legnagyobb lakásbiztosítási tűzkár meghaladta a 80 millió forintot.

A biztosító felhívja a figyelmet arra is, hogy egy lakástűz következményei sokszor túlmutatnak az ingatlan és az ingóságok sérülésén, ezért érdemes felkészülni a gyors reagálásra is. A megelőzésben alapvető a fűtési rendszer és a fűtőtestek rendszeres ellenőrzése és karbantartása, emellett sokat számít a füst és tűzjelző eszközök használata. Az ünnepek alatt érdemes csak megbízható, alacsonyabb kockázatú elektromos készülékeket és izzósorokat üzembe helyezni, és lehetőség szerint kerülni a nyílt lánggal égő gyertyákat, illetve a balesetveszélyes csillagszórókat. Az UNIQA szerint az is jó megoldás, ha a háztartásban van porral vagy szén dioxiddal oltó tűzoltó készülék.

Címlapkép: Donka Ferenc, MTI/MTVA 
 
#biztosítás #otthon #karacsony #unicredit #tűz #biztosító #kár #lakástűz #megelőzés #kártérítés #tűzeset

