Ilyen lehetőség csak ritkán adódik: most bárki lecsaphat a 2 milliós ingyenhitelre

Több üzlet még jelenleg is 0 százalékos THM-mel kínál kölcsönt azoknak a magyaroknak, akik bizonyos tartós fogyasztási cikkeket nem tudnak (vagy nem akarnak) saját forrásból megvenni. Az elszálló infláció pedig az áruhiteleknek új funkciók kölcsönözhet, a kvázi ingyenkölcsönnel ugyanis papíron megkerülhetjük a tomboló drágulást. Igen ám, de az ilyen hiteleknek is lehetnek buktatói.

A magyarok jelentős része találkozott már a 0 százalékos THM-el kínáló áruhitelekkel és sokan már éltek is a lehetőséggel, hogy kamatmentes segítséggel, adott esetben önerő nélkül cserélhették le televíziójukat, vagy juthattak hűtőhöz, mosógéphez, vagy bármilyen egyéb nagy értékű elektronikai cikkhez.

Az elszabaduló infláció mellett pedig most egy újabb vonzó lehetőség miatt is érdemes lehet ilyen kölcsön segítségével vásárolni műszaki cikkeket. Tartozásunk ugyanis a termékek szerződés megkötésekor érvényes árára vonatkozik, így a jelenleg hónapról-hónapra bekövetkező drágulást nem követi le. Persze az ilyen hitelek jellemzően csak az üzletek egyes, kijelölt termékeire elérhetőek, ezen felül pedig egyéb buktatók is lehetnek egy ilyen tervben.

Sok dologra érdemes figyelni

Az áruhitel a legjobb kölcsön lehet, ha valóban 0 százalékos THM-el jutunk hozzá, kedvezmények nélkül azonban ezek a hitelek gyakran egyáltalán nem számítanak olyan kedvezőnek. Ráadásul az, hogy 0 százalékos hitelkamattal találunk kölcsönt még jelenti, hogy nem merülnének fel egyéb költségek, akár számlavezetési díj, vagy egyéb tételek képében. Ezért is fontos kitétel, hogy ugyanúgy ahogy minden más hitel esetében, az áruhiteleknél is elsősorban a teljes hiteldíj mutatót tartsuk szem előtt, ez ugyanis az egyetlen biztos indikátora annak, hogy valóban kamatmentes hitelhez juthatunk.

Érdemes azzal is tisztában lenni, hogy az üzletek sem puszta jóindulatból vállalják át egy kölcsön anyagi vonzatait. Az ilyen ajánlatok inkább egyfajta akciók, amik egy szűkebb termékköre vonatkoznak. Annak is meg lehet az oka, hogy egy kereskedő ilyen "trükkel" próbálja vonzóvá tenni ajánlatát, könnyen lehet ugyanis, hogy annak ára alapból jóval kevésbé kedvező, mint más, ingyen hitelt nem kínáló üzletekben.

Csak korlátozottan elérhető a 0 százalékos hitel

A 2020-as online forgalmi adatok alapján Magyarország legnagyobb e-kereskedője az eMAG-Extreme Digital lett, második helyre a MediaMarkt online áruháza került, míg a harmadik helyen az Alza.hu végzett. Mi most ezen három webshop áruhitel ajánlatait néztük át, hogy képet kapjunk az ilyen kölcsönök elérhetőségéről. Az eMAG-nál az alábbi kondíciókkal juthatunk áruhitelhez:

Standard 24,99% THM bolti

Promo 8,8% THM bolti

10 havi 0% THM bolti csak Samsung termékek esetén

20 havi 0% THM bolti csak Samsung termékek esetén

A fenti listán is kibukik az a nehézség, hogy messze nem minden terméket vásárolhatunk meg ingyenhitelre, a sztenderd árazású hitel pedig egy átlagos személyi kölcsönnél is kevésbé kedvező feltételeket kínál. De nézzük a további toplistás üzletek kondícióit is.

A MediaMarktban az akciós áruhitel konstrukciók az üzletlánc honlapján elérhető listáját érdemes figyelemmel kísérni, Időnként ugyanis változatos termékkörökre szokott elérhető lenni a 0 százalékos kölcsön, de az akció csak rövidebb időszakokat fed le.

Legutóbb idén márciusban találhattak náluk a vásárlók ilyen ajánlatot, többek között a 165 cm vagy annál nagyobb átmérőjű TV készülékekre, minden 50.000 forintnál drágább okos telefonra, a megjelölt videokamerákra, fényképezőgépekre és objektívekre, továbbá a 100 000 forint fogyasztói ár feletti okos órára, és minden HUAWEI notebookra, valamint minden Microsoft Surface eszközre.

Az ilyen áruhitellel megvásárolható termékek köre itt tehát kiterjedtebb, azonban az akció sem állandó. Az állandó konstrukciók pedig már jóval kevésbé vonzóak, jelenleg azok a következő feltételekkel elérhetőek:

Digiloan MM: 50 000 Ft és 2 000 000 Ft közötti hitelösszegre 9,92% THM 36-48 hónapra

3X10 MM: 39 900 Ft és 500 000 Ft közötti hitelösszegre 26,27% THM 10 hónapra (minimum 10% önerővel)

Standard MM: 39 900 Ft és 500 000 Ft közötti hitelösszegre 39,58% THM 10-48 hónapra

A sztenderd hitelajánlatok tehát itt is jó esetben a piaci szabad felhasználású személyi kölcsönök kondícióval tudnak versenyezni, de a legtöbb esetben azoknál kedvezőtlenebbek. Az Alzánál kevésbé részletezik az egyes "csomagokat", de annyi honlapjukról kiderül, hogy 11.90 % és 33.50 % közötti THM-el elérhetőek az áruhitelek hitelösszegtől és futamidőtől függően.

Eleve igen szűk tehát a terünk a 0 százalékos THM-el és ha nem az inflációzúzó szupertrükköt szeretnénk jól átgondoltan megvalósítani, akkor nem is érdemes csak a kölcsön "ingyenes" jellege miatt igényelnünk azt. Ha pedig valóban rászorulunk a pénzre, érdemes körülnézni más finanszírozási formák között is.

Ugyan az áruhiteleknek 300 ezer forint alatti kölcsönösszegig nem nagyon van alternatívája, de ettől az összegtől már jobban megérheti a személyi kölcsön. Ugyanis amíg egy sztenderd áruhitel kamata 40 százalék körüli is lehet, a személyi hiteleknél már ilyen alacsony hitelösszegre is jóval kedvezőbb feltételeket kapunk. A Pénzcentrum kalkulátorában található ajánlatok között az UniCredit Banké 14,58 százalékos teljes hiteldíj mutatóval kecsegtet, de a Raiffeisen hitele is felveszi a versenyt az áruhitelek részével, ahol 19,46 százalékos kamattal juthatunk a pénzünkhöz. Milliós kölcsönösszegeknél pedig a különbség már egészen szembetűnő, ugyanis kalkulátorunkban számos ajánlatot találni 15 százalék alatti THM-el, aminél tényleg csak kevés hagyományos áruhitel kínál kedvezőbb feltételeket.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a 0 százalékos THM-el kecsegtető hitelek ne lenénnek nagyon is kedvezők. Ez ténylegesen kvázi ingyenpénzt jelent ugyanis, ráadásul inflációálló módon vásárolhatunk be belőle. Fontos azonban szem előtt tartani a következő, a cikkünkben említett szempontokat is: