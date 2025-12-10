Rengeteg magyar cserélheti le idén karácsonykor a telefonját: ezeket a használt mobilokat keresik most sokan

A pandémia alatt vásárolt okostelefonok mostanra váltak csereéretté, és a magyar vásárlók meglepő módon nemcsak a legolcsóbb, hanem a csúcskategóriás, felújított iPhone-okat is keresik – derül ki a Rejoy.hu friss adataiból. A legnépszerűbb a 13-as széria, de a vásárlók egyre inkább érdeklődnek az iPhone 15-ös és 16-os modellek felújított példányai iránt is, hiszen ezek ára jelentősen alacsonyabb, mint az új készülékeké.

A Counterpoint piackutató elemzőinek várakozásai szerint főként az iPhone 17-széria készülékeinek kedvező fogadtatása révén idén az év végéig az Apple várhatóan több új okostelefont fog eladni a Samsungnál. Hasonlóra utoljára tizennégy évvel ezelőtt, az iPhone 4s premierjének évében volt példa. Az IDC elemzőcég becslései szerint januártól év végéig több mint 247 millió iPhone-t értékesíthet az Apple, amelyel a négy évvel korábban piacra dobott iPhone 13 rekordját döntheti meg: utóbbi készülék 2021-es premierjének évében mintegy 236 millió darab iPhone talált gazdára. A társaság szerint az Apple kedvező idei telefoneladásait segítheti, hogy akik a pandémia alatt vásároltak új okostelefont, azok most fognak cserélni.

Eladási rekorder iPhone-okat keresnek felújítva a magyarok

Ezt támasztják alá a Rejoy.hu értékesítési statisztikái is, a felújított mobil eszközöket garanciával árusító cégnél ugyanis idén az iPhone 13-as sorozat darabjai számítanak slágerkészüléknek mind az eladói, mind a vásárlói oldalon. Ez nem meglepő, hiszen az iPhone 13 modellek - főleg a zoomkamerás Pro típus - tudása a mostani mezőnyben is jónak számít, elérhető rá a legfrissebb, 26-os iOS-rendszer, így eladóként is jó árat lehet kapni a készülékért.

Tavaly még az ötödik legkeresettebb termék volt a iPhone 11, de idén már a top 10-ből is teljesen eltűnt, míg az iPhone 14-es széria népszerűsége nagyot ugrott tavalyhoz képest, ami előrevetíti, hogy ez lesz 2026-ban az árérzékeny felhasználók favoritja. A Counterpoint másik elemzése szerint az idei év harmadik negyedévében az iPhone 16-sorozatának modellei voltak világszerte a legnagyobb darabszámban értékesített okostelefonok. A Rejoynál ugyan nem ebben az időszakban, de a Black Friday alatt, illetve a karácsonyi szezonban nőtt meg a kereslet e széria típusai iránt, főleg az iPhone 16 Pro és 16 Pro Max típusainak felújított példányait keresik a vásárlók, a sima iPhone 16-osnál a hasonló árért elérhető iPhone 15 Pro egy népszerűbb készülék.

Ha egyszerű, sokan fizetnek részletre

Ősz óta a svéd Klarna BNPL megoldását választó ügyfelek kamatmentesen, három hónap alatt rendezhetik megrendelt, felújított eszközeik vételárát a Rejoynál. A csupán néhány perces online ügyintézéssel elérhető megoldás bevezetése jelentősen felpörgette a részletfizetést, az idei karácsonyi szezon első heteiben az eladott felújított eszközök 25 százalékát fizették ki így, ami az online kereskedelemben nagyon magas aránynak számít.

“Októberben úgy tűnt, megtorpan a növekedésünk, majd a cég történetének legsikeresebb hónapját zártuk novemberben. A havi trendjeinken jól látszik, hogy a vásárlók egyre inkább kivárják a nagyobb akciókat: míg októberben csak egy számjegyű volt az éves növekedésünk, novemberben már több mint másfélszeresre ugrott. 2025 végére egyértelmű trendfordulóhoz értünk: már nemcsak a legkedvezőbb árú modellek, hanem a nagyobb tudású Pro készülékek iránt is erős kereslet mutatkozik. Ezt a vásárlói elmozdulást az átlagos rendelési érték emelkedése és a Klarna háromhavi kamatmentes részletfizetésének gyors népszerűsége is támogatja” – összegezte az éves trendeket Blaumann Bence, a Rejoy.hu ügyvezetője.

MacBookból és Apple Watchból is az olcsóbbakat keresik

Nem minden trend mutat változást a Rejoynál, például a felújított MacBookból idén karácsonykor is az M1 processzoros Air modell a legnépszerűbb - hiszen átlagos felhasználásra ennek a teljesítménye is elegendő, az akkumulátoros üzemidő pedig ezen is kiemelkedő.

Az Apple Watch okosórák közül kezdetben főként a kedvezőbb árú, de korlátozott tudású SE típusokat keresték a legtöbben, de most karácsonykor már a tavalyelőtti Series 9 modellek is népszerűek. Azért lehet jó választás egy korábbi, de teljes funkciós mondell, mert támogatja például az EKG és véroxigén-appokat, és fejlett alvásmonitorozást kínál az eredeti áránál jóval olcsóbban.

Karácsonyra december 18-ig érdemes rendelni

A Rejoy.hu esetében a szervizlaborban minden beérkező készüléket bevizsgálnak, új tulajdonosukhoz megtisztítva, új USB-kábellel, egy teljesen új rejoyos dobozba csomagolva érkeznek meg. A karácsonyi ajándéknak szánt eszközöket a Rejoy.hu-tól 2025. december 18-ig érdemes megrendelni, hogy időben megérkezzenek a fa alá.