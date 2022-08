Óriási dágulással közeledik az iskolakezdés: ez rengeteg magyar szülőnek fog fájni

Két héten belül elstartol a 2022/23-as tanév. A boltokban már elindultak az iskolakezdési akciók, a szülőknek pedig hosszú a listája arról, hogy mit kell még beszerezni az idei tanévre. Az infláció, és folyamatos drágulás mellett mélyen zsebbe kell nyúlnia annak, aki most vásárolna meg mindent a gyereknek. Megnéztük, hogy mi az, ami biztosan drágul az idei tanévre.

A mostani gazdasági helyzetben szinte már nincs olyan termék, amelynek ára nem emelkedett volna meg. Két százalékkal nőtt az infláció egyetlen hónap alatt, már 13,7%-al ér kevesebbet a pénzünk, mint az előző év azonos időszakában. Az elemzők nagyon borúlátóak, arra számítanak, hogy jelentősen csökkenni fog a háztartások jövedelme is.

Az infláció miatt pedig nem csak az élelmiszer kerül sokkal többe, hanem szinte minden. Így nem meglepő, ha az iskolaszerek, füzetek, és írószerek ára is felfelé startol. A nagyobb üzletekben elkezdődött az iskolaszer -dömping, a szülők pedig számolhatnak. A füzet, írószer mellett az iskolatáska, a sportcipő de még az iskolai étkeztetés is megdrágul idén, így az előző évhez képest jelentős drágulással kell számolnia a szülőknek.

Brutális pénzbe kerülnek a füzetek

A papír árának emelkedésével a több mint 1100 ezer általános és középiskolás diák szülei már most szembesülhetnek, hiszen elindult az idei tanévkezdéshez szükséges füzetek, könyvek beszerzése. Egy 2021-es felmérés szerint a magyar szülők az alapvető tanszerekre átlagosan 10-15 ezer forintot költöttek eddig, ám ebben az összegben még nincs benne az iskolatáska, a testnevelésórai felszerelés, a rajzórára szükséges festékek, ecsetek, ceruzák. Az előzetes adatok alapján elmondható, hogy ami biztosan drágul idén, az a füzet, és írószerek, ráadásul ez pont az a költségtétel, amelyet aligha tudunk megkerülni, ha iskolába készül gyermekünk.

A papír árának drasztikus emelkedése miatt körülbelül 30-50 százalékkal lesznek drágábbak a füzetek, rajzlapok, vagyis minden papírból gyártott tanszer, de az iskolatáskák, tolltartók, írószerek is sokkal többe kerülnek majd, a nagykereskedők 15-30 százalékos drágulással kalkulálnak.

A nem papír jellegű irodaszerek esetében is 30 százalékos áremelkedéssel lehet számolni. Ennek legfőbb oka, hogy főként importtermékek tartoznak a kategóriába, amelyeket az árfolyamváltozás és a szállítási költségek emelkedése is érint. A KSH adatai alapján megnéztük, hogy a papír-és írószer mellett hogy alakultak az iskolakezdéshez fontos kellékek árai.

A statisztikai hivatal szerint a gyermek sportcipő 2018-ban még átlagosan 9 920 forintért volt megvásárolható, ugyanebben az évben szeptemberben már 10 130 forintba került. 2019-ben 10 410, 2020-ban 10 610, 2021 szeptemberében 11 210 foritnba került ugyanaz a cipő, míg idén júliusban már 11 610 forintba került egy pár gyermekcipő.

Az iskolakezdés másik alapfelszerelése az iskolatáska. A KSH adatai alapján 2018 szeptemberében egy egyszerű, 30 L űrtartalommal rendelkező iskolatáska 7 090 foritnba került. 2019-ben valamivel drágább, 7 210 forintba került ugyanez a táska, 2020 szeptemberében 7 700, idén júliusban 7 840 forintért juthatunk hozzá egy egyszerű hátizsákhoz. Tavaly szeptemberhez képest több mint 16 százalékkal drágábban.

A legfájdalmasabb pontja az iskolai drágulásnak mindenképp az iskolai étkeztetés drágulása. A 10% feletti infláció, ami ráadásul az élelmiszerek esetében még magasabb, és az üzemanyag-drágulás kemény helyzet elé állítja az iskolai menzákat, így ősztől akár 30%-kal is többe kerülhet a szülőknek az iskolai étkeztetés.

Ugyan még nem született mindenhol megegyezés arról az önkormányzatokkal, mennyibe kerüljön ősztől a közétkeztetés a bölcsődékben, az óvodákban és az iskolákban, azonban Sáfár Ferenc, a Turisztikai és Vendéglátó Munkáltatók Országos Szövetségétől (VIMOSZ) kifejtette, hogy nyár elején 20%-os drágulásról volt szó, most viszont már a 30% feletti emelést sem tartja elképzelhetetlennek.

Ezzel egyes intézményekben akár 1000 forintba is kerülhet majd egy ebéd. A KSH adatai alapján is követhető az iskolai étkeztetés drágulása. Míg 2018 szeptemberében 361 forintba került egy ebéd, 2019-ben 375, 2020-ban 394 forint volt az étkeztetés. A nagy kiugrás tavaly érkezett meg, 2021 szeptemberében már 409 forint volt az étkeztetés idén júliusban pedig már 412 forintnál tartunk.

Így igyekeznek kikerülni a költségeket

Nem meglepő hát, hogy a szülők jó előre készülnek az akciókra, és igyekeznek olcsón beszerezni az iskolakezdéshez szükséges dolgokat. A nagyobb üzletláncokban augusztus közepétől már vásárolható füzet, iskolatáska és egyéb tanszer is, az akciók pedig még szeptemberben is tartani fognak.

Korábban megkérdeztük a legnagyobb üzletláncokat, hogy ők hogyan készülnek az idei iskolakezdésre. A Tesco arról tájékoztatta lapunkat, hogy sok szülő előre tervez, és több alkalommal szerzik be az iskolaszereket. A számok terén mindez több mint 3 millió füzetet, táskából és tolltartó együtt több, mint 100 ezer, írószerből összesen majdnem 1 millió db a jellemző igényt jelent. Az Auchan áruházlánc elmondta, hogy náluk szeptemberben is még erősebb forgalommal számolhatnak ezen a területen. A hiper tudatos vásárlást/választást javasol vásárlói számára a tanszerek beszerzésében is. Mint azt ők is írják, a sajátmárkás termékeik 20-30 százalékkal alacsonyabbak a többihez képest.

A Lidl elmondta, a korábbi évekhez hasonlóan már július második hetében találkozhattak vásárlóik néhány iskolakezdéshez kapcsolódó termékekkel, az iskolakezdési katalógusuk pedig július 28-tól érvényes. Ezen felül a diszkont augusztusra és szeptemberre is készül további akciókkal. A boltlánctól megtudtuk azt is, hogy legkeresettebb termékeik közé az írószerek, a széles füzetválaszték, a különféle tolltartók és a csomagolástechnikai eszközök tartoznak. Az Aldi Magyarország várakozásai és az eddigi forgalmi adatok szerint a tanszerek vásárlása idén sem kezdődik a korábbi években megszokottnál hamarabb. A vásárlók nagyobb része július közepe és vége felé kezdi el az iskolára való felkészülést, majd augusztus hónapban még nagyobb mértékű a tanszerek iránti kereslet. A diszkontlánc azt tanácsolja vásárlói számára, hogy a tanszerakciók meghirdetéséhez képest a lehető legközelebbi időpontban keressék fel az áruházlánc üzleteinek egyikét, hiszen ekkor érhető el a választék a legszélesebben palettán. Az Aldi arról is tájékoztatott, hogy szortimentjében a belépő áras termékektől indulva egészen a magasabb árkategóriáig, így például licenc, vagy márkatermékek is megtalálhatók lesznek.

Mennyiért úszhatjuk meg a vásárlást?

Annyi biztos, hogy érdemes követni az üzletek akcióit, hiszen így nagyobb esélyünk van a jó áron kifogni valamit - mi is megnéztük a katalógusokat. Az Auchan friss iskolakezdési katalógusa szerint az ergonómiai iskolatáska 12 990 forintba kerül, az A5-ös nívó füzet 219 forint, az antibakteriális radír pedig 199 forint. Mindemellett számos más táskát is hirdet a lánc, az egyszerű 2 490 forintos tornazsáktól egészen a 20 ezres Head táskáig. A Herlitz töltött tolltartó ára 2 690 forint, míg az 500 lapos másolópapír (nívó) 2 090 forintba kerül. A hiper kiadványának egyik oldalán hátizsákot és ahhoz 10 terméket ajánl 4 990 forintos áron, amiknek garantálja az árát augusztus 31-ig, itt a táskán felül kapunk temperát, vízfestéket, kis zsebszámológépet, illetve többek között színes filcet, ollót, de ragasztóstiftet is. Itt minden termék sajátmárkás.

A Lidl sulikezdéses kiadványának első oldala szerint Herlitz töltött tolltartót 2 299 forintért, temperakészletet 1 499, míg gyurmát (200g) 499 forintért lehet beszerezni. A diszkontba tornazsákot már 999 forintért is találtunk, de vannak itt drágább táskák 6 999 forintért is. Iskolatáska szettet, ergonomikus táskával, 16 részes tolltartóval, 1 db hengeres tolltartóval és 1 db tornazsákkal 19 999 forintért kínál a bolt. Az A5-ös desing füzetek ára 99 forinttól, míg az A4-eseké 199 forinttól indul. Az A4-es öntapadós tankönyvborító 10 darabja 799, míg az A5-ösé 499 forintba kerül. 12 darab zsírkréta már van 249 forintos áron, míg egy 48 darabos XXL színesceruza-készletet 1 499 forintért lehet hazavinni. Egy rajztábla 499, egy A3-as rajztömb 699, míg egy világító földgömb 8 999 forintba kerül.

Az Interspar friss katalógusa szerint tornazsákot már 1 099 forintért lehet majd venni a láncnál, de a prémium táska itt már 21 999 forintba kerül, a két véglet között vannak táskák 2 999, 6 999, de 10 999 forintos áron is. A tolltartók árazása is széles skálán mozog, vannak henger alakúak már 1 149 forintért, de innen felfelé 3 499, sőt 5 199 forintért is vásárolhatunk. Vízfestéket találunk 679 forintért, vonalzót 139-ért, míg 20 darabos aszfaltkrétát 1 049 forintért. Az öntapadós jegyzettömb ára 419, a színesceruzakészlet 889 forinttól indul, miközben tűzött A5-ös füzetet 49 forinttól lehet kapni, de persze A4-es füzetek esetében akár 1 499 forintig is elmehet a dolog egy-egy márkázott spirál esetében.

A Tesco sulikezdéses kiadványának címoldalán hirdeti, hogy Clubcarddal már 39 forinttól lehet náluk füzeteket vásárolni. Herlitz anatómiai táskát 16 990, rotring írókészletet 2 599, míg famentes írólapot (50db) 119 forintért árulnak. A táskák itt is hosszú intervallumon mozognak az árat illetően, egyszerű tornazsákot 349 forintért lehet vásárolni, de vannak itt termékek 4 299, 7 999, 11 990 forintos áron is. A henger tolltartó 499 forintba kerül, de vannak itt 1 259, 1 949-ért is tolltartók. Az A5-ös gumis mappa 329, viszont a dizájnos füzetbox már 999 forintba kerül, viszont az A4-es változata már 1 299 forint. 50 darabos, A4-es rajzlaptömböt 449 forintért vásárolhatunk a hiperbe, míg kötelező olvasmányok már 399 forinttól elérhetők.

Lassan vége a nyáriszünetnek, javában készülnek a szülők az iskolakezdésre. Az elmúlt időszakban a pedagógushiány határozta meg az oktatásról szóló híreket, ami szintén aggodalommal töltheti el a szülőket. A Pénzcentrum kutatása alkalmat ad arra, hogy kiderüljön, hogyan készülnek a magyarok az iskolakezdésre, mennyit költenek rá, mit gondolnak az iskolai digitalizációról, mi a véleményük az oktatás és az iskolai étkeztetés minőségéről, hogy állnak a 9 órai iskolakezdés kérdéséhez.