A legnagyobb vásárlóereje továbbra is a nyugdíj előtt álló korosztálynak van, ezzel szemben a fiatal generáció tagjai csak jóval szerényebb kerettel tudnak belépni a lakáspiacra.
Nesze neked, olcsó lakás: ennek az árát is felverte az Otthon Start, szívhatja a fogát, aki most venne
Van olyan építőanyag, ami 20 százalékkal lett drágább a piacon, de persze nem kizárólag a hitel a ludas benne.
Az Otthon Start hitel következtében minden eddigi rekordot messze megdöntött a lakáshitelezés októberben (257 milliárd szemben az eddigi 2025 májusi 148 milliárd forinttal). Ez óvatos bizakodásra ad okot az építőiparnak abban a szegmensében, amely a lakásépítésben és kivitelezésben érdekelt.
A legnagyobb haszonélvezői a támogatott lakáshitelezésnek azok az építőipari vállalkozások lehetnek, amelyek társasházakat építenek, vagy lakásfelújításokon, bővítéseken, és korszerűsítéseken dolgoznak, lévén az októberben megítélt hitelösszegnek jelentősebb részét a használtlakás vásárlásra ítélték meg a bankok. Az új lakás vásárlásra, valamint építésre és bővítésre megítélt hitelek összege 20 milliárd forint volt, ami még elmarad a 2022 áprilisi 68 milliárd forinttól, de várható is volt, hogy itt lassabb lesz a piaci reakció.
Mindez megjelenik az építőanyag forgalomban is. Az Újház Zrt. adatai szerint októberben az építőanyag forgalom 9,1 százalékkal emelkedett tavaly októberhez képest. A forgalom úgy nőtt, hogy az építőanyagok árai összességében nem emelkedtek, azok teljes egészében a tavalyi árszinten mozogtak.
A forgalom bővülése azokban az építőanyag szegmensekben volt a legmagasabb, amiket főleg új építéskor használnak: a tetőfedő anyagok esetében 14,9 százalékkal, a falazóanyagoknál 20,5 százalékkal nőtt az árbevétel. Ugyanakkor érezhető növekedés volt a felújításokhoz használt építőanyagok esetén is, ide tartoznak a burkolatok, festékek, szaniterek, nyílászárók, amelyek forgalma szintén hozta az átalagos 10 százalék körüli növekedési ütemet.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A piaci információk szerint az Otthon Start októberi megugrását a következő hónapokban szerényebb növekedés követi, de lakáshitelezés másodlagos piaci hatása is jótékony hatással lehet az ágazatra. Azok ugyanis, akik az elmúlt hónapokban eladói oldalon álltak a lakáspiacon az értékesített lakások vételárát gyakran új lakásokra, házakra költik, ami újabb beruházási boomot indíthat el.
A kormány újabb 11 lakásfejlesztési projektet nyilvánított kiemelt beruházássá, amelyek révén mintegy 5000 új lakás építése indulhat meg országszerte az Otthon Start keretében.
Ilyen lakásokért özönlenek most az Otthon Startos vevők: nagyon jól járhat, aki még időben lép, hamar kippukkadhat a lufi
Az ingatlan.com szakértője beszélt arról is, hogy a friss kínálat novemberben közel 32 ezer új eladó lakóingatlan hirdetéssel bővült.
Eldőlni látszik, ez lesz Esterházy Péter egykori otthonával: korábban eladták volna a legendás házat
Az Emőd utcai ingatlant Óbuda önkormányzata vásárolta meg, miután Esterházy fia eladásra hirdette azt.
Nesze neked palackvisszaváltás: ezt bezzeg nem kötik a magyarok orrára - tényleg ennyire nem éri meg még 50 forintért sem visszavinni az üvegeket?
Még mindig aggasztóan kevés műanyag csomagolóanyag-hulladékot hasznosítanak újra az EU-ban, Magyarország pedig a lista végén kullog ebben.
Szigethalom önkormányzata bevezeti az ebrendészeti hozzájárulást, amely alól mentesülnek az ivartalanított kutyák tulajdonosai.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025 augusztus végéig mindössze 69,7 milliárd forintot vettek ki ingatlancélra az önkéntes nyugdíjpénztárakból, ami a teljes vagyon alig 3 százaléka.
Egy friss felmérésből kiderült, hogy saját célra, vidéken és használt házat venne az átlagos Otthon Start-felhasználó.
Harmadfokú árvízvédelmi készültség van érvényben a Sajó folyón, míg a Tarna vízfolyáson elsőfokú készültséget rendeltek el.
A bérleti díjak lassuló emelkedése ellenére is vonzó befektetés maradhat a lakásvásárlás – derül ki egy friss ingatlanpiaci elemzéséből.
Egy friss, 1500 fős reprezentatív kutatás szerint a magyarok kétharmada kockázatosnak tartja az orosz energiafüggőséget.
A közszolgálati otthontámogatás széles körben elérhető lesz a közfeladatot ellátó szektor dolgozóinak, ám nem automatikusan folyósítják.
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
Budapesten 24 százalékkal drágultak a lakások egy év alatt, országos szinten pedig 20 százalékos volt az áremelkedés a legfrissebb adatok szerint.
Az elmúlt napok erős esőzése miatt gyorsan emelkedik az Ipoly vízszintje Nógrádban. Ipolytarnócon harmadfokú árvízvédelmi készültség van érvényben.
Az Európai Unió új szabályokat fogadott el a kutyák és macskák védelmére, miközben más állatjóléti jogszabályok politikai patthelyzetbe kerültek.
Tovább mélyül a lakhatási válság Magyarországon – derül ki egy jelentésből, amely a lakáspolitikai intézkedések hatását és a lakhatás megfizethetőségének alakulását vizsgálja.
Kikapcsolási moratórium 2025-2026: most közölte az MVM, mikortól nem kapcsolják ki a rezsitartozóknál a gázt, áramot
2025. november 29. és 2026. január 6. között kikapcsolási moratóriumot hirdet lakossági ügyfelei számára az MVM.
Itt a bejelentés, kiterjesztik az Otthon Startot: 2026-tól már gyakorlatilag bármit lehet venni vele
A kormány 2026. január elsejétől kiterjeszti az Otthon Start programot a külterületi ingatlanokra is.
Az országgyűlési egyéni választókerületek területi beosztása az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 1. és 2. számú melléklete alapján történik.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.