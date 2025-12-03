Nesze neked, olcsó lakás: ennek az árát is felverte az Otthon Start, szívhatja a fogát, aki most venne

Van olyan építőanyag, ami 20 százalékkal lett drágább a piacon, de persze nem kizárólag a hitel a ludas benne.

Az Otthon Start hitel következtében minden eddigi rekordot messze megdöntött a lakáshitelezés októberben (257 milliárd szemben az eddigi 2025 májusi 148 milliárd forinttal). Ez óvatos bizakodásra ad okot az építőiparnak abban a szegmensében, amely a lakásépítésben és kivitelezésben érdekelt.

A legnagyobb haszonélvezői a támogatott lakáshitelezésnek azok az építőipari vállalkozások lehetnek, amelyek társasházakat építenek, vagy lakásfelújításokon, bővítéseken, és korszerűsítéseken dolgoznak, lévén az októberben megítélt hitelösszegnek jelentősebb részét a használtlakás vásárlásra ítélték meg a bankok. Az új lakás vásárlásra, valamint építésre és bővítésre megítélt hitelek összege 20 milliárd forint volt, ami még elmarad a 2022 áprilisi 68 milliárd forinttól, de várható is volt, hogy itt lassabb lesz a piaci reakció.

Mindez megjelenik az építőanyag forgalomban is. Az Újház Zrt. adatai szerint októberben az építőanyag forgalom 9,1 százalékkal emelkedett tavaly októberhez képest. A forgalom úgy nőtt, hogy az építőanyagok árai összességében nem emelkedtek, azok teljes egészében a tavalyi árszinten mozogtak.

A forgalom bővülése azokban az építőanyag szegmensekben volt a legmagasabb, amiket főleg új építéskor használnak: a tetőfedő anyagok esetében 14,9 százalékkal, a falazóanyagoknál 20,5 százalékkal nőtt az árbevétel. Ugyanakkor érezhető növekedés volt a felújításokhoz használt építőanyagok esetén is, ide tartoznak a burkolatok, festékek, szaniterek, nyílászárók, amelyek forgalma szintén hozta az átalagos 10 százalék körüli növekedési ütemet.

A piaci információk szerint az Otthon Start októberi megugrását a következő hónapokban szerényebb növekedés követi, de lakáshitelezés másodlagos piaci hatása is jótékony hatással lehet az ágazatra. Azok ugyanis, akik az elmúlt hónapokban eladói oldalon álltak a lakáspiacon az értékesített lakások vételárát gyakran új lakásokra, házakra költik, ami újabb beruházási boomot indíthat el.