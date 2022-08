Többen is 75 milliót kaszáltak a párszáz forintos sorsjegyen: most mindenki ezeket keresi

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Többen is megütötték már idén a kaparós sorsjegyek főnyereményét: a Szerencsejáték Zrt. a Pénzcentrum kérdésére közölte, a hagyományos kaparósokon több ízben is elvitték már a 75 millió forintos főnyereményt. Az online kaparható sorsjegyeken 2022-ben mindeddig 15 millió forint volt a legnagyobb nyeremény. Kiderült, hogy a legnépszerűbbek még mindig a hagyományos sorsjegyek, de különleges darabok is folyamatosan érkeznek a kínálatba.

A sorsjegyek népszerűsége továbbra is töretlen a magyar szerencsevadászok körében: a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a kaparósok árbevétele a tavalyi év azonos időszakához képest 21 százalékkal emelkedett. Mint a cég a Pénzcentrummal megosztota: jelenleg a papír alapú sorsjegyek a kedveltebbek, de az e-sorsjegyek népszerűsége is folyamatosan emelkedik. 2022 első 30 hetében összességében több mint 110 millió darab fizikai és e-sorsjegy került értékesítésre. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mint kérdésünkre kifejtették, az állandó kaparós kínálatból az értékesítési adatok alapján a Buksza és a Szuper Black Jack sorsjegyek a legnépszerűbbek, mind a földi, mind pedig az online sorsjegy portfólió esetében. Érdekesség, hogy az idén, újonnan bevezetett sorsjegyeink közül, a bevezetést követően az első 3 héten eladott darabszám alapján a Pénzmátrix sorsjegyünk szerepelt a legjobban, amit szorosan követett az ugyancsak 2022-ben bevezetett Nyomkövető sorsjegyünk, valamint a Vadvilág sorsjegycsaládunk. Ez utóbbiból a bevezetést követően az első 3 héten összesen több mint 3,5 millió darabot értékesítettünk - tették hozzá. Az idei legnagyobb nyeremények kapcsán arról számoltak be, hogy 2022-ben eddig már több 75 millió forintos nyereményt is kifizettek papír alapú sorsjegyeken elért nyereményként, online társaik esetében 15 millió forint volt a legnagyobb nyermény ebben az évben, de több milliós összegű nyeremény is gazdára talált. Különleges sorsjegyek jelentek meg 2022-ben A lottótársaság ebben az évben további lépéseket tett a környezettudatosság növelése érdekében. Ennek eredményeképpen vezette be az 1000 forintos Ökokaland és a 2000 forintos Ökokaland Extra sorsjegyét, amely nem csak 100 százalékban újrahasznosítható, hanem már 100 százalékban újrahasznosított papírból készült. Ez a lépés mérföldkőnek tekinthető a kaparós sorsjegyek több évtizedes történetében. Az Ökokaland és a prémium kategóriás Ökokaland Extra nem csak tematikájában, de megjelenésében is a fenntartható jövő fontosságát hirdeti. Fő motívuma a jelenből egy zöldebb jövőbe tartó kaland, amely látványvilágában a környezettudatosságot hangsúlyozza, így például a megjelenített ikonkészletével a tudatos vízfogyasztásra, a megújuló energiaforrásokra, az ökolábnyom csökkentésére, valamint a fenntartható jövő fontosságára is felhívja a játékosok figyelmét - sorolták. Egyébként a sorsjegyek társadalmi hasznossága nem újkeletű: 55 évvel ezelőtt a borítékos sorsjegyek bevételéből a magyar olimpiai csapatot támogatták, később pedig az eladott szelvények lakóházak és középületek megújulásához, valamint egyéb társadalmilag fontos ügyek megvalósításához járultak hozzá. Mindez napjainkban sem változott. A Szerencsejáték Zrt. minden év végén limitált kiadású karácsonyi sorsjegyeket árul, a befolyt összeg egy részéből pedig speciálisan kialakított, úgynevezett befogadó játszótereket épít, ahol a fogyatékossággal élő gyerekek együtt játszhatnak ép társaikkal - emlékeztetett a lottótársaság. Címlapkép: Szerencsejáték Zrt.

