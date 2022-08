Csúnyán elszálltak az alapanyagárak: lassan tényleg semmire sem elég a felújítási támogatás?

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Egyre brutálisabb az építőanyagok drágulása idehaza, és ezzelpárhuzamosan a felújításra költhető állami támogatás is jóval kevesebbet ér most, mint egy évvel ezelőtt. Tavaly júliusban például majdnem kétszer annyi csempét lehetett volna venni a maximum 1,5 milliós, anyagra költhető összegből, mint most. Értelemszerűen az járt a legjobban, aki a lehető leghamarabb lépett, aki pedig csak mondjuk mostanában lett jogosult az állami ingyenpénzre, az jóval kevesebb dolgot tud megcsináltatni.

Júliusban évtizedek óta nem látott inflációt mértek Magyarországon. A fogyasztói árak 2021 júliusa és 2022 júliusa között átlagosan 13,7 százalékkal emelkedtek. És a drágulás mégjobban szíven üthette azokat, akik valamilyen felújítási munkába kezdtek, vagy edig új bútorokat vásároltak volna a lakásukba. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A KSH a csempe (fehér és egyszínű színes), valamint a laminált parketta átlagos négyzetméterárat követi nyomon, illetve a diszperziós falfestékét (10 literes kiszerelés) is rendre közlik. A statisztikai hivatal szerint éves szinten mindhárom termék jócskán az infláci felett drágult, ugyanis 2021 júliusa óta a csempe átlag 68,4 százalékkal,

a parketta átlagosan 39,9 százalékkal,

a falfesték pedig 24 százalékkal kerül többe. Felújítanál, de szűkös a keret? Nézz körül a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorában! És az is látszik, hogy ezt az idei évben szedték össze javarészt a vizsgált termékek. Ugyanis csak idén január óta a csempe átlagosan 47,3 százalékkal kerül többe,

a parketta 30,3-mal,

a festék pedig átlag 16 százalékkal drágult meg 2022 során. A grafikonon pedig jól látható, hogy az árrobbanás a háború kitörését követően indult csak be igazán. Hogy szemléletesebb legyen, mekkora a báj, érdemes megemlíteni, hogy még a COVID-járvány legdurvább időszaka alatt sem emelkedtek ilyen drasztikus mértékben az árak. 2020 júliusa és 2021 júliusa között a csempe csak 9,7 százalékot drágult, a parketta ára 12,6 százalékkal ment fel, a festék pedig 6,1 százalékkal került többe. A trendet megnézve látható, hogy a járvány előtt is nagyon maximum 15 százalékos volt az éves áremelkedés. Azt is brutális látni, hogy 2018 júliusa óta a csempe ára gyakorlatilag megduplázódott, a parketta majdnem 78 százalékkal kerül többe, és a festéknek is majdhogynem 50 százalékkal ment fel az ára. Egyre kevesebbet ér az állami támogatás Az anyagárak drágulásával pedig a 2021-ben bejelentett felújítási támogatás is egyre kevesebbet ér - és akkor még a munkadíjakról nem is beszéltünk. A támogatás összege maximum 3 millió forint, a számlákkal igazolt felújítási költségek legfeljebb 50%-a (vagyis 6 milliós összköltség esetén maximalizálható), fele-fele arányban anyagköltségre, illetve munkadíjra vehető igénybe. Ha azzal számolunk, hogy egy képzeletbeli felújításra 1,5 millióért akarnánk csempét, parkettát, vagy festéket venni, akkor az jön ki, hogy JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 42 034 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,96%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 42 083 forintos törlesztőt (THM 10,01%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) mialatt ennyi pénzből 2021 júliusában még több mint 510 négyzetméter csempe jött volna ki, addig ez idén 303 négyzetméter,

tavaly ilyenkor 443 négyzetméter parkettára lett volna elég a másfél millió, amiből most már csak 317 négyzetméter jönne ki,

festékből kicsit több mint 242 vödörrel lehetett volna akkor venni, mostmár viszont csak 195-re telne 1,5 millióból. Összességében kijelenthető, hogy az járt a legjobban, aki már a bejelentés után egyből lépett, és mihamarabb kihasználta az állami támogatást (és esetleg az ahhoz kapcsolódó, támogatott hitelt). Aki csak mostanában vágott bele a történetbe, mert mondjuk ezelőtt nem volt jogosult a felújítási támogatásra, annak lényegesen rosszabbak a feltételei. Térköveznél? Sokba fog fájni És nem csak a KSH által mért termékek drágultak meg brutálisan: korábban mi is megírtuk, hogy például a térkövek ára is 20-30 százalékkal emelkedett. Dalos András, a Dalos Tüzép ügyvezetője szerint a legkeresettebb térkövek sztenderd színekben 1-2 hetes szállítási idővel elérhetők, míg az extrább típusok a kiválasztott színben 6-8 hét alatt érkeznek meg. Hogy számszerűsítsük a vevő térkővásárlási lehetőségeit: a jövő hétre mintegy 15-, míg szeptemberre körülbelül 200-féle kő közül választhat az érdeklődő - mondta augusztus elején a szakember. Hozzátette, azért nem befolyásolják annyira az energiaárak a térkövek árait, mert a gyártásához használt cement ára ugyan gáz- és energiafüggő, de a térköveket nem kell kiégetni, azokat csak préselik, ami kevesebb energiát emészt fel. És még nincs vége... A nyár elején is látható volt, hogy eszkalálódnak a bajok a hazai építőiparban. Dr. Rázsóné Szórády Csilla, az újHÁZ Centrum vezérigazgatója például arról beszélt, hogy egyre kilátástalanabb a helyzet az építőiparban, hiszen jelenleg nem csak a kevés szakember, hanem az alapanyagok hiánya és azoknak a szállítása, illetve az energiaárak is óriási fennakadásokat okoznak a szektorban. Hozzátette, ők sem látják, mikor lesz vége a drágulásnak. A helyzetet csak tovább nehezítette az orosz-ukrán háború, aminek következtében nagy mértékben megugrottak az energiaárak, miközben az ellátási láncok problémája nem csak velünk maradt a járvány után is, de tovább is gyűrűzött. Ugyanis a háborús helyzet miatt minden ország igyekszik a saját igényeit ellátni, így nem lehet importra számítani, illetve, ha lehet is, akkor horror árakkal szembesülnek a kivitelezők- ez pedig érthetően a lakosságot is érinti.

