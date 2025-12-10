Megtalálták a boldogság tuti receptjét: csak pár órát t kell rászánni, bárkinél működik

Az év vége mindig a jótékonykodásról szól: cégek és magánemberek sorra segítenek másokon, pedig a kutatások szerint az önkénteskedés egész évben hozzájárulhat a boldogságunkhoz és jóllétünkhöz. A Pénzcentrumon most futó boldogságkutatásban azt vizsgáljuk, mennyire volt boldog ez az évünk: töltsd ki a kérdőívet, és segítsd a munkánkat, hogy közösen lássuk tisztábban, mi tesz minket igazán elégedetté.

Ahogy közeledik az év vége, sorra érkeznek a hírek arról, hogy cégek és magánemberek különféle jótékony akciókkal támogatják a rászorulókat. A karácsonyi időszak valóban kiemelt alkalom a segítésre, de a tudományos eredmények azt mutatják, hogy az önkénteskedés egész évben hozzájárulhat a lelki egészséghez és a hosszú távú jólléthez.

Egy 2024-ben megjelent tanulmány a Journal of Community & Applied Social Psychology hasábjain vizsgálta, hogyan hatnak a motivációk és a pozitív élmények az önkéntesek kitartására a COVID‑19 járvány idején. A kutatók arra jutottak, hogy azok az emberek, akik többféle belső motivációval, például közösségi elköteleződéssel vagy személyes fejlődés iránti vággyal vágtak bele az önkénteskedésbe, hosszabb távon is boldogabbnak és kiegyensúlyozottabbnak érezték magukat. A tanulmány szerint az önkéntes munka nemcsak társadalmi haszonnal jár, hanem az egyén számára is tartósan növeli az életelégedettséget.

Hasonló eredményre jutott egy 2023‑ban publikált átfogó vizsgálat a VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations című folyóiratban. Az úgynevezett „umbrella review” több korábbi kutatást összesítve arra a következtetésre jutott, hogy

az önkénteskedés pozitívan hat a mentális egészségre, csökkenti a stresszt, és javítja a társas kapcsolatok minőségét.

A kutatók kiemelték, hogy a rendszeres segítő tevékenység hosszú távon a fizikai egészségre is kedvező hatással lehet, például alacsonyabb vérnyomással és jobb immunműködéssel hozható összefüggésbe.

Adni jó!

A két friss tanulmány üzenete egyértelmű: az önkénteskedés nem csupán ünnepi gesztus, hanem életminőségünk egyik kulcsa lehet. A segítés öröme, a közösséghez tartozás érzése és a hasznosság tudata mind hozzájárulnak ahhoz, hogy boldogabbnak érezzük magunkat. Bár az év végi kampányok látványosak és sokakat megmozgatnak, a kutatások szerint érdemes egész évben keresni azokat a lehetőségeket, ahol másokon segíthetünk – legyen szó helyi közösségi programokról, civil szervezetekről vagy akár spontán kezdeményezésekről.

