Különleges lehetőség bukkant fel Pápa történelmi főterén: új tulajdonost keres a város egyik legismertebb, műemlékvédelem alatt álló épülete. A hotel, az étterem és az üzletsor...
Lesújtóak a magyar fiatalok kilátásai: nekik már tényleg semmi reményük saját ingatlanra?
A legnagyobb vásárlóereje továbbra is a nyugdíj előtt álló korosztálynak van, ezzel szemben a fiatal generáció tagjai csak jóval szerényebb kerettel tudnak belépni a lakáspiacra.
Az Otthon Centrum hálózatának közreműködésével vásárló ügyfelek átlagosan 59,1 millió forintot fizettek egy ingatlanért. A 30 évnél fiatalabbaknak a legkisebb vásárlóereje, átlagosan 51,5 millió forintot fordítottak a tranzakcióra, ami a vizsgált korcsoportok között a legalacsonyabb érték.
A teljes vevői körön belül sem meghatározó a számuk, a vásárlók mindössze 13 százalékát teszi ki, ami az idősek után a második legalacsonyabb érték a korcsoportok között. Legnagyobb arányban a nyugdíj előtt állók (50-64 év közöttiek) vásároltak, az összes ügyfél 27 százaléka tartozik ebbe a korosztályba.
Egyetlen generáció sem szorult ki az ingatlanpiacról az évek óta tartó áremelkedés miatt, ugyanakkor a korosztályok közötti preferenciák az ingatlantípus és a vásárlóerő tekintetében is érzékelhetőek
- fogalmazott Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum (OC) elemzési vezetője.
Ugyanakkor továbbra is a legfiatalabbak között a legmagasabb a hitelfelvételi hajlandóság: 60 százalékuk vett fel kölcsönt, miközben a készpénzes vásárlók aránya mindössze 33 százalék. körükben. Esetükben jellemző a szülői segítség, míg a valamilyen állami támogatást igénybe vevők aránya összesen 7 százalék. Az összes korosztályt tekintve azonban megfordul a trend: a készpénzzel fizetők adják a többséget 60 százalékkal, míg a hitelt felvevők aránya 38 százalék, és mindössze 3 százalék élt valamely állami támogatási formával.
Az OC teljes ügyfélkörében a vásárlások 41,2 százaléka használt házra irányult, míg használt lakást 33,7 százalék, panelt 13,6 százalék választott. Új építésű ingatlan mellett az ügyfelek mindössze 11,5 százalék döntött. A fiatalok preferenciái ugyanakkor eltérnek az átlagos mintázattól: körükben magasabb a használt házat (43 százalék) és panellakást (16,6 százalék) vásárlók aránya. Ezzel szemben a téglalakást (30 százalék), illetve új építésű lakást (10,4 százalék) választók aránya elmarad az országos átlagtól.
A szakember arról is beszámolt, hogy idén is Pest vármegye bizonyult a legnépszerűbb lokációnak az OC ügyfélkörében, a tranzakciók 17,8 százalékával. Ezt a belváros követte 15,2 százalékkal, majd a pesti kerületek külső városrészei 13,6 százalékkal.
A legfiatalabbak esetében is Pest vármegye volt a favorit (17,7 százalék), ettől nem sokkal maradtak el a belvárosi és külső pesti kerületek, amelyek a községekkel együtt szintén népszerűek a generáció körében (14,2 százalék). A budai kerületeket és vízparti településeket azonban a fiatal vevők túlnyomó többsége anyagi megfontolásból kerülte.
Idei adás-vételekben a külföldiek aránya az összes vásárló 2,2 százaléka volt, ám a 30 évnél fiatalabbak között csak 1,2 százalék a nem magyar állampolgárságú vásárlók aránya.
A kormány újabb 11 lakásfejlesztési projektet nyilvánított kiemelt beruházássá, amelyek révén mintegy 5000 új lakás építése indulhat meg országszerte az Otthon Start keretében.
Ilyen lakásokért özönlenek most az Otthon Startos vevők: nagyon jól járhat, aki még időben lép, hamar kippukkadhat a lufi
Az ingatlan.com szakértője beszélt arról is, hogy a friss kínálat novemberben közel 32 ezer új eladó lakóingatlan hirdetéssel bővült.
Eldőlni látszik, ez lesz Esterházy Péter egykori otthonával: korábban eladták volna a legendás házat
Az Emőd utcai ingatlant Óbuda önkormányzata vásárolta meg, miután Esterházy fia eladásra hirdette azt.
Nesze neked palackvisszaváltás: ezt bezzeg nem kötik a magyarok orrára - tényleg ennyire nem éri meg még 50 forintért sem visszavinni az üvegeket?
Még mindig aggasztóan kevés műanyag csomagolóanyag-hulladékot hasznosítanak újra az EU-ban, Magyarország pedig a lista végén kullog ebben.
Szigethalom önkormányzata bevezeti az ebrendészeti hozzájárulást, amely alól mentesülnek az ivartalanított kutyák tulajdonosai.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025 augusztus végéig mindössze 69,7 milliárd forintot vettek ki ingatlancélra az önkéntes nyugdíjpénztárakból, ami a teljes vagyon alig 3 százaléka.
Egy friss felmérésből kiderült, hogy saját célra, vidéken és használt házat venne az átlagos Otthon Start-felhasználó.
Harmadfokú árvízvédelmi készültség van érvényben a Sajó folyón, míg a Tarna vízfolyáson elsőfokú készültséget rendeltek el.
A bérleti díjak lassuló emelkedése ellenére is vonzó befektetés maradhat a lakásvásárlás – derül ki egy friss ingatlanpiaci elemzéséből.
Egy friss, 1500 fős reprezentatív kutatás szerint a magyarok kétharmada kockázatosnak tartja az orosz energiafüggőséget.
A közszolgálati otthontámogatás széles körben elérhető lesz a közfeladatot ellátó szektor dolgozóinak, ám nem automatikusan folyósítják.
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
Budapesten 24 százalékkal drágultak a lakások egy év alatt, országos szinten pedig 20 százalékos volt az áremelkedés a legfrissebb adatok szerint.
Az elmúlt napok erős esőzése miatt gyorsan emelkedik az Ipoly vízszintje Nógrádban. Ipolytarnócon harmadfokú árvízvédelmi készültség van érvényben.
Az Európai Unió új szabályokat fogadott el a kutyák és macskák védelmére, miközben más állatjóléti jogszabályok politikai patthelyzetbe kerültek.
Tovább mélyül a lakhatási válság Magyarországon – derül ki egy jelentésből, amely a lakáspolitikai intézkedések hatását és a lakhatás megfizethetőségének alakulását vizsgálja.
Kikapcsolási moratórium 2025-2026: most közölte az MVM, mikortól nem kapcsolják ki a rezsitartozóknál a gázt, áramot
2025. november 29. és 2026. január 6. között kikapcsolási moratóriumot hirdet lakossági ügyfelei számára az MVM.
Itt a bejelentés, kiterjesztik az Otthon Startot: 2026-tól már gyakorlatilag bármit lehet venni vele
A kormány 2026. január elsejétől kiterjeszti az Otthon Start programot a külterületi ingatlanokra is.
Az országgyűlési egyéni választókerületek területi beosztása az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 1. és 2. számú melléklete alapján történik.
