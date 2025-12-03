Lesújtóak a magyar fiatalok kilátásai: nekik már tényleg semmi reményük saját ingatlanra?

A legnagyobb vásárlóereje továbbra is a nyugdíj előtt álló korosztálynak van, ezzel szemben a fiatal generáció tagjai csak jóval szerényebb kerettel tudnak belépni a lakáspiacra.

Az Otthon Centrum hálózatának közreműködésével vásárló ügyfelek átlagosan 59,1 millió forintot fizettek egy ingatlanért. A 30 évnél fiatalabbaknak a legkisebb vásárlóereje, átlagosan 51,5 millió forintot fordítottak a tranzakcióra, ami a vizsgált korcsoportok között a legalacsonyabb érték.

A teljes vevői körön belül sem meghatározó a számuk, a vásárlók mindössze 13 százalékát teszi ki, ami az idősek után a második legalacsonyabb érték a korcsoportok között. Legnagyobb arányban a nyugdíj előtt állók (50-64 év közöttiek) vásároltak, az összes ügyfél 27 százaléka tartozik ebbe a korosztályba.

Egyetlen generáció sem szorult ki az ingatlanpiacról az évek óta tartó áremelkedés miatt, ugyanakkor a korosztályok közötti preferenciák az ingatlantípus és a vásárlóerő tekintetében is érzékelhetőek

- fogalmazott Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum (OC) elemzési vezetője.

Ugyanakkor továbbra is a legfiatalabbak között a legmagasabb a hitelfelvételi hajlandóság: 60 százalékuk vett fel kölcsönt, miközben a készpénzes vásárlók aránya mindössze 33 százalék. körükben. Esetükben jellemző a szülői segítség, míg a valamilyen állami támogatást igénybe vevők aránya összesen 7 százalék. Az összes korosztályt tekintve azonban megfordul a trend: a készpénzzel fizetők adják a többséget 60 százalékkal, míg a hitelt felvevők aránya 38 százalék, és mindössze 3 százalék élt valamely állami támogatási formával.

Az OC teljes ügyfélkörében a vásárlások 41,2 százaléka használt házra irányult, míg használt lakást 33,7 százalék, panelt 13,6 százalék választott. Új építésű ingatlan mellett az ügyfelek mindössze 11,5 százalék döntött. A fiatalok preferenciái ugyanakkor eltérnek az átlagos mintázattól: körükben magasabb a használt házat (43 százalék) és panellakást (16,6 százalék) vásárlók aránya. Ezzel szemben a téglalakást (30 százalék), illetve új építésű lakást (10,4 százalék) választók aránya elmarad az országos átlagtól.

A szakember arról is beszámolt, hogy idén is Pest vármegye bizonyult a legnépszerűbb lokációnak az OC ügyfélkörében, a tranzakciók 17,8 százalékával. Ezt a belváros követte 15,2 százalékkal, majd a pesti kerületek külső városrészei 13,6 százalékkal.

A legfiatalabbak esetében is Pest vármegye volt a favorit (17,7 százalék), ettől nem sokkal maradtak el a belvárosi és külső pesti kerületek, amelyek a községekkel együtt szintén népszerűek a generáció körében (14,2 százalék). A budai kerületeket és vízparti településeket azonban a fiatal vevők túlnyomó többsége anyagi megfontolásból kerülte.

Idei adás-vételekben a külföldiek aránya az összes vásárló 2,2 százaléka volt, ám a 30 évnél fiatalabbak között csak 1,2 százalék a nem magyar állampolgárságú vásárlók aránya.