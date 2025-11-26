2025. november 26. szerda Virág
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Debrecen, 2025. szeptember 1.Lakások Debrecenben az Otthon Start Program indítása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi elemei a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az első la
Otthon

Fájdalmas lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: ezt nagyon sokan megérzik majd

Pénzcentrum
2025. november 26. 18:29

Tovább mélyül a lakhatási válság Magyarországon – derül ki a Habitat for Humanity Magyarország által 14. alkalommal publikált Lakhatási jelentésből, amely a 2024–2025-ös lakáspolitikai intézkedések hatását és a lakhatás megfizethetőségének alakulását vizsgálja. A kutatások szerint a kormány új, lakhatási célú programjai nem csökkentik, hanem tovább növelik a lakhatási egyenlőtlenségeket, miközben a szociálisan célzott támogatások szinte teljesen hiányoznak a rendszerből. Az idei riport 2-3. fejezetének bemutatóját november 26-án tartották a Margit körúti Habitat Kreatív Központban.

A jelentés rámutat: a 2026-ra tervezett mintegy 1000 milliárd forintos állami lakhatási kiadás 95%-a nem szociálisan célzott, vagyis a támogatások döntő része a jobb anyagi helyzetű emberekhez jut el. A rászoruló embereket érintő támogatások – például a települési támogatás vagy a szociális tüzelőanyag-támogatás – összege évek óta nem növekedett, reálértéke pedig folyamatosan csökken.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezzel szemben a nagy összegű, nem rászorultsági alapon működő programok (pl. Otthon Start, babaváró hitel, Vidéki Otthonfelújítási Program) többszáz milliárdos terhet rónak a költségvetésre, miközben a lakhatási szegénységben érintett háztartások számára elérhetetlenek vagy hatástalanok.

Lakhatási válság: közel 2,9 millió embert érint

A megfizethetőséggel foglalkozó fejezet szerint 2024-ben a magyar lakosság 30,3%-a – 2 877 937 ember – érintett a lakhatási szegénységben. A lakbérek és lakásárak meredeken emelkednek, miközben az átlagjövedelmek nem tudnak lépést tartani a drágulással.

Magyarországon nőtt legjobban a lakások ára az Európai Unióban: 15 év alatt nominálisan több mint háromszorosára, reálértéken több mint két és félszeresére. Budapesten 2025 elején a használt lakások átlagos négyzetméterára 1,2 millió forint volt.

“A magas árak miatt a lakáshoz jutás még a középosztály számára is egyre nehezebb, a szociálisan rászorulók pedig teljesen kiszorulnak a fenntartható lakhatási megoldásokból. Ha az emberek nem jutnak hozzá megfelelő lakhatáshoz, az egy nagyon súlyos, akár generációkon átívelő társadalmi probléma” – emelte ki Ámon Katalin, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének tudományos munkatársa, a Megfizethetőség fejezet szerzője.

Brutális lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
EZ IS ÉRDEKELHET
Brutális lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
Egyre inkább elavultak a lakások, házak energetikai térképe, ráadásul a legtöbbször ez hátrányos helyzetű családokat érint.

Az új kormányzati eszközök sem mérséklik a válságot

A 2024 őszén bejelentett gazdaságpolitikai akcióterv a megfizethető lakhatást tűzte a zászlajára, azonban:

  • az új programok szinte kizárólag a hitelképes, magasabb jövedelmű háztartásoknak kedveznek;
  • az intézkedések fő célja valójában a fogyasztás ösztönzése és az építőipar támogatása, nem a lakhatási szegénység kezelése;
  • a kamattámogatott hitelek jelentős költségvetési kockázatot hordoznak;
  • a bérlakás-szektor továbbra is háttérbe szorul, miközben a magántulajdonú bérlakások bérleti díja folyamatosan növekszik.

A jelentés szerint a kormány kommunikációja a lakástulajdonlást állítja középpontba, és aktívan ellenzi a bérlakásprogramokat, holott a szakmai szervezetek egyértelműen állítják: erős állami és nonprofit bérlakásszektor nélkül nem oldható meg a lakhatási válság.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Megfizethetőség és energiaszegénység: a legnehezebb helyzetben élő emberek maradnak segítség nélkül
Különösen nagy nehézséget okoz, hogy a sérülékeny csoportok – köztük:

  • a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok,
  • a hajléktalan emberek,
  • az energiaszegénység által érintett háztartások,
  • az ukrajnai menekültek

gyakorlatilag nem jutnak célzott lakhatási támogatásokhoz.

Az energiaszegénység kezelésére szolgáló programok nincsenek összehangolva más felújítási támogatásokkal, amelyek így a tehetősebb háztartásokhoz szivárognak el

- emelte ki Czirfusz Márton, a Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont társalapítója, a Lakáspolitikák és költségvetési kiadások fejezet szerzője.

A jelentés legfontosabb ajánlásai

A szakértők szerint sürgős lakáspolitikai fordulatra van szükség. A leglényegesebb javaslatok:

  • Országos lakhatási stratégia megalkotása, átfogó célokkal és mérhető mutatókkal.
  • A „megfizethető lakhatás” egyértelmű definíciójának bevezetése, amely nem csak a vételárra, hanem a fenntartási és bérleti költségekre is kiterjed.
  • Közcélú lakásszolgáltatók jogi kereteinek megteremtése és célzott támogatása.
  • A rászorultsági alapon célzott támogatások bővítése, a meglévők értékének helyreállítása.
  • Önkormányzati lakásállomány bővítése és normatív lakásfenntartási támogatás visszavezetése.
  • A sérülékeny csoportok számára hosszú távú, kiszámítható lakhatási programok kialakítása.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakáshitel #kormány #lakásvásárlás #Budapest #bérlakás #szegénység #lakhatási támogatás #lakáspiac #költségvetés #lakásár #lakhatás #társadalom #bérleti díj #egyenlőtlenség #lakásárak #szociális támogatás #babaváró hitel #lakásfelújítási támogatás #otthon start #energiaszegénység

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:35
19:28
19:23
19:16
18:58
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 26.
Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
2025. november 25.
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
2025. november 26.
Rettegett népbetegség pusztít itthon: íme a régió, ahol minden második magyar ebbe hal bele
2025. november 26.
Íme a dán nyugdíjasok egyszerű módszere a gazdag életre: a pénznek ehhez semmi köze nincs!
2025. november 26.
Elhatalmasodott a csalódottság a magyar dolgozókon: sikerélményt ad, de valódi megoldást nem az AI
NAPTÁR
Tovább
2025. november 26. szerda
Virág
48. hét
November 26.
A szerelmi vallomás napja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Advent 2025: mikor van advent első vasárnapja? - A karácsonyi ünnepkör története, a rózsaszín gyertya jelentése, népszokások, hagyományok adventkor
2
3 hete
Brutális lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
3
4 hete
Súlyos hírt kapott, aki klímával fűtene 2025 telén: ezzel kevesen számolnak, pokol lehet a fűtési szezon
4
3 hete
Az Otthon Start után jön a kijózanodás: vége az őrületnek - ezzel bizony nagyon sokan nem számoltak
5
2 napja
Kirobbant a magyar klíma-botrány: ezzel bizony nagyon sokan nem számoltak a hűtő-fűtő berendezések kapcsán
PÉNZÜGYI KISOKOS
Törlés
a biztosítási szerződések bármely okból való megszűnése, illetőleg ezen szerződéseknek a biztosítói nyilvántartásból való kivétele.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 18:58
Rettegett népbetegség pusztít itthon: íme a régió, ahol minden második magyar ebbe hal bele
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 18:05
Kvíz: Te tudod, mit jelentenek a vérképben ezek az értékek? Ez a tudás életmentő lehet!
Agrárszektor  |  2025. november 26. 18:27
Sokk a magyar kertekben: óriási a káosz, erre nem lehetett készülni