A kelet-magyarországi régiókban a lakásdrágulás üteme már havi szinten is meghaladja a nyugati térségekét.
Emberölés a Morrison's-ban: elkészült a hivatalos jegyzőkönyv, ebbe halt bele a 25 éves férfi
A 25 éves férfi halálát nem a betonba csapódás vagy az ütés közvetlen hatása, hanem az első nyakcsigolya törése és az agy vérellátását biztosító ér megszakadása okozta - írja a Blikk.
A Blikk új információkat szerzett a budapesti Morrison's 2 szórakozóhelyen történt halálos kimenetelű incidensről. A halottszemle eredményét nemrég kapta kézhez az elhunyt családja, amely tisztázza a 25 éves fiatalember halálának pontos okát.
"A jegyzőkönyvben az áll, hogy a fiatalember nem attól halt meg, hogy az ütéstől esetleg az orrnyerge felcsúszott a homloklebenybe vagy beütötte a fejét a betonba, hanem attól, hogy az egyes számú csigolya eltört és a nyúlványában megszakadt az agynak a vérellátását biztosító ér" – nyilatkozta dr. Lichy József, az áldozat családjának jogi képviselője.
Az ügyvéd hozzátette, hogy ez egy úgynevezett ostorcsapás jellegű sérülés, amely akkor keletkezik, amikor a fej hirtelen előre vagy hátracsuklik. A pontos mechanizmust az igazságügyi orvosszakértői vélemény fogja megállapítani.
A tragikus eset november 29-én késő este történt, amikor az erdélyi származású, 28 éves A. László és a mosonmagyaróvári F. Gábor Dominik külön-külön szórakozott a népszerű budapesti szórakozóhelyen. A biztonsági kamerák felvételei szerint a támadó minden különösebb előzmény nélkül, rövid szóváltás után kétszer olyan erővel ütötte fejen áldozatát, hogy a fiatalember a földre zuhant, eszméletét vesztette, majd az orvosi ellátás és újraélesztési kísérletek ellenére elhunyt.
A szórakozóhelyen működő biztonsági kamerák rögzítették az esetet, de mivel az incidensnek nem volt előzménye – nem dulakodtak, nem szólalkoztak össze –, a biztonsági személyzet nem tudta előre jelezni és megakadályozni a tragédiát.
A Duna House adatai szerint idén Budapesten a IX. és X. kerületben keltek el a leggyorsabban a lakások.
