Kevesen tudják, de így 15-25%-ot is spórolhatsz a fűtésen: nem olcsó, de jó hamar megtérülhet

Kevesen gondolnák, de egy jól megtervezett és beépített árnyékolástechnikai rendszerrel akár 25 százalékot is lehet fogni a fűtésszámlákon - ami a rezsiemelés tekintetében egyáltalán nem mindegy. Ugyanakkor, ha elhamarkodottan vágunk bele, akkor lehet, hogy semmit sem fog érni az egész. Ezért mindenképpen már a tervezésbe is érdemes szakembert bevonni: nem mindegy milyen anyagból készül a redőny, hogy építik be, automatizáljuk-e. Mutatjuk, mi mindenre kell figyelnie annak, aki ilyesmiben gondolkodik.

Vélhetően minden túlfogyasztó menekülni próbál valamilyen módon a rezsiemelés elől. Megindult a roham a kályhákért, a szakiknál égnek a vonalak, és az emberek a tüzépeket is kifosztották. Rengetegen jöttek rá, hogy amúgy szigetelni kellene a homlokzatot, mert télen az utcát fűtik, és a régi, fa nyílászárókon is szabályosan befúj a szél.

A roham már csak azért is érthető, mert eddig a rezsicsökkentés védőhálója miatt sok magyar ingatlantulaj nem is foglalkozott a kérdéssel. A statisztikák szerint a magyarok 70 százaléka családi házban él, és az ingatlanok háromnegyede a '80-as évek előtt épült, tehát energetikai szempontból igencsak korszerűtlen. 2020-ban a magyar családi házak és a tíz lakásosnál nagyobb társasházak 63 százalékának nem volt egyáltalán hőszigetelése, míg a kis társasházaknak a 77 százalék volt ez az arány, a paneleknél valamivel jobb, 55 százalékos.

Ha már ablakot cserélsz...

Sokan viszont most is elhamarkodják a döntést, és nem gondolnak az alapo tervezésre, pedig az a nulladik lépése bármilyen energetikai felújításnak. Erről a magyar szemléletről számolt be korábban Gulyás István, a Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesületének elnöke is:

Ha bemondjuk, hogy egy teljes körű felmérés pl.: 650 forint/nm + ÁFA, de ezért kap utána alaprajzot, metszeteket, homlokzati rajzokat, hogy tudjuk, mink van, akkor dobnak egy hátast, és azt mondják, hogy erre nem akarnak költeni. Ezek a tervek a későbbiekben is, egy esetleges eladásnál is segíthetnek majd. Viszont ha ez nincs, akkor hogyan számoljak ki fűtött légteret, homlokzati hőszigetelési mennyiséget, a nyílászáróméretet?

- magyarázta a szakember, aki szerint a legtöbben csak ad-hoc cselekednek, 10 felújított házból jó esetben 4-5-nél van meg a terv, a többiben szinte semmi nincs meg.

Kevesen tudják, de megfelelő szigetelés és nyílászárócserék mellett kritikus pontként említhetjük lakásunk árnyékolásvédelmét is, hiszen ez télen-nyáron nagyban befolyásolhatja otthonunk hőmérsékletét. A szakértők számításai szerint egy jó minőségű, jól felszerelt, jól beállított rendszer 5-6 fokkal is csökkentheti otthonunk hőmérsékletét a nyári hőségben. Télen pedig, felhúzott állapotban kihasználhatjuk a nap melegét, amikor sűt, ha pedig mondjuk fúj a szél, akkor leengedett árnyékolókkal tovább csökkenthetjük az ablakok hőveszteségét.

És nem kis megtakarításról van szó! A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértő szerint a fűtési és hűtési energiaigény 15-25 százalékát meg lehet takarítani egy jól működő rendszerrel, de persze ez függ az árnyékolók típusától, és a rendszer automatizálásától.

Persze ezt ne vegyük készpénznek, minden egyes ingatlan más és más, és a megtakarítás függ attól is, hogy az ügyfél mennyire használja optimálisan az árnyékolókat. Például, ha egy napsütötte téli napon amúgy fúj a szél, de ő inkább fényt engedne be a szobába, ezért nem engedi le az árnyékolót, akkor máris borul a matek, de ugyanez igaz arra is ha valaki nem akar a nyári melegben sötétben ülni

- magyarázta a név nélkül nyilatkozó árnyékolástechnikai szakember. Mint kifejtette, a legideálisabb az, ha a nyílászárócserével egyidejűleg terveztetjük meg az árnyékoló rendszert is. A legideálisabb egyébként az, ha a redőnypajd és az ablak között kb. 3-5 centiméternyi hely van, akkor tud ideálisan működni az árnyékoló.

A működés pofonegyszerű, mégis kevesen gondolnák, hogy egy redőny télen is rengeteget jelent: a leengedett berendezés és az ablak között lesz egy elzárt légréteg, ami gyakorlatilag az egyik legjobb hőszigetelő. Ha rendesen meg van csinálva a rendszer, ki vannak cserélve a nyílászárók, akkor a kinti farkasordító hideg előtt már két légkamra is lesz (az ablak, illetve a már említett, redőny által képzett), mielőtt a szobával érintkezne

- tette hozzá. Azonban ha a rendszer nincs jól felszerelve, a tokszerkezet hézagosan kerül beépítésre, akkor nem zár rendesen, kisebb-nagyobb hőhidak keletkeznek, ami nagyban ront a szigetelés hatékonyságán.

De milyet válasszunk?

Amennyiben megcsináltatnánk az árnyékolást is otthonunkon, pont a fentiek miatt fontos, hogy szakember segítségét vegyük igénybe már a tervezéstől kezdődően. Sokan például nem is tudják, hogy bár a redőny, reluxa és a roló a köznyelvben egymás szinonímájaként szerepel, de három teljesen különböző megoldásról van szó, és érdemes ismerni a különbségeket.

A redőny a legelterjedtebb megoldás hazánkban, ez a legalkalmasabb arra, hogy a sötétítés mellett a hőtől is szigetelje az ablakunkat. A reluxával főképp irodaházakban találkozhatunk, ezt az ablak belső részére szerelik fel, így csak a fény beáramlását tudja szabályozni, de semmilyen védelmet nem nyújt a külső hőmérséklet ellen. A roló pedig az a jellemzően drapériából készült lapfüggöny, amit egy mozdulattal lehúzhatunk az ablak elé: a redőnynél kevésbé hatékonyan árnyékol, és mivel ez is belül van, szintén semmit sem véd a külső körülményektől - ellenben a három közül ez a legolcsóbb megoldás.

Visszatérve a redőnyhöz: a szakember szerint már az is alapvető kérdés, hogy milyen anyagból készültet válasszunk.

Ez is minden ingatlannál más és más, ha az ügyfél automatizálni akarja a rendszert, akkor az alumíniumot szoktuk ajánlani. A műanyag olcsóbb, ámde könnyebb is, így jobban megviselik az időjárási körülmények, mondjuk az erős szél, az UV-sugárzás sem tesz neki jót, és el is vetemedhet a nagy melegben. Plusz műanyagot utcafrontra egyáltalán nem szoktunk ajánlani, mert akár kézzel is ki lehet őket fejteni a vezetősínből, ami nagy csábítás lehet az illetékteleneknek. Összességében, ha már úgyis 15-20 évre tervezünk, akkor érdemesebb kicsit többet rákölteni

- magyarázta a szaki, majd pedig arról beszélt, ha a termékek között válogatunk, érdemes nézni azt is, mennyi garnacia van a redőnyökre. Az is kulcskérdés, hogy milyen anyagból van a szerkezet tengelye, ők általában az acélból készültet szokták ajánlani, mert az masszívabb, mint a műanyag. A vezetősínből pedig az a legjobb, amelyik gumibetétes, mert hangtalanul lehet benne mozgatni a szerkezetet.

Mennyibe kerül mindez?

Amikor az árakról érdeklődtünk, a szaki arról beszélt, hogy a mostani helyzetben gyakorlatilag hétről hétre változnak az árak a nagykerben, ahonnan ő szokta beszerezni az anyagokat.

Mondhatnám, hogy négyzetméternként kb. 15-25 ezerrel kell számolni a műanyagredőnyökre, az alumíniumnál pedig 25-től fölfelé. De ez egyfelől típusfüggő, másrészt pedig mire megjelenik a cikk, lehet, hogy megnit felmennek az árak, ahogy az egész építőiparra jellemző ez most. Éppen ezért mi például maximum egy hétre szoktuk tartani az árajánlatot

- magyarázta. Aki pedig motorizált redőnyt szeretne, az motoronként (tehát ablakonkétnt) kb. 25 ezer forinttal számoljon az egyszerűbb, kapcsolós megoldásokkal. Ha központilag vezérelt, esetleg okosotthonhoz kapcsolt rendszerben gondolkodunk, akkor a határ a csillagos ég. A redőny beépítésére nagyjából mégegyszer számoljuk rá az anyagköltséget a szaki szerint, a motorokat pedig jellemzően darabonként 10-15 ezer forintért építik be, de ez függ a rendszer komplexitásától.

Mikorra térül meg?

Mint minden energetikai beruházásra, így az árnyékolástechnika kiépítésére is igaz, hogy a rezsiemeléssel jócskán lecsökken a megtérülési idő. Számoljunk azzal, hogy valaki 800 ezer forintból minden nagyobb ablakra szereltet alumínium redőnyöket a családi házán. Automatikát nem építtet bele, úgyhogy számoljunk csak 20 százalékos megtakarítással a fűtés esetében.

Amennyiben az illető gázátalányon van, és kb. az állam által meghatározott havi 144 köbméter duplája után fizet minden hónapban - legyen 290 köbméter -, hogy elkerülje a téli horrorcsekket, akkor szeptemberben már a rezsikalkulátorunk szerint 123 700 forintos csekket fog kapni.

Ha a család odafigyel az árnyékolókra, és valóban sikerül 20 százalékot fogni a számlákon, akkor az a téli hónapokban 24 740 forintos megtakarítást jelent. Ha 6 hónapos fűtési szezonnal számolunk, az majdnem 150 ezer forint megtakarítás szezononként - és akkor ebben még nincs benne a nyáron a klímázáson megspórolt árammenyiség. Így pedig kijön, hogy csak a fűtésen megfogott energiával már 5 év alatt megtérülhet a beruházás.

Személyi kölcsön kalkulátorunkban azt is megnéztük, milyen feltételekkel kapnánk 800 ezer forintot, úgy, kb. az energián megspórolt összegre jöjjön ki a törlesztő. Mint kiderült, az összeget 4 évre már havi 21 329 forintért is felvehetjük az UniCredit Banktól, 13,43% THM-el. De nincs messze ettől a CIB Bank ajánlata sem, ahol a THM 13,95%, a törlesztő pedig 21 514 forint, de az MKB és a Takarékbank is hasonló feltételekkel adná meg az összeget.

Úgyhogy, ha úgy vesszük akár nulla forintból is bele lehet vágni a történetbe (hiszen a személyi kölcsönhöz nem kell önerő), és a rendszer ilyen finanszírozás mellett a negyedik év után már pluszt is termel a háztartásnak. Ha pedig esetleg akad némi megtakarításunk is, amit személyi hitellel egészítenénk ki, akkor még kedvezőbb helyzetben lehetünk akár a futamidő, akár a törlesztő összege tekintetében.

Sőt, ha egy kicsit hajlandóak vagyunk ráfizetni a spórolt összegre, akkor 3 évre is felvehetjük a 800 ezret, ebben az esetben kb. 5-6 ezerrel ugrana meg a havi törlesztőrészlet a fenti számításhoz képest. Cserébe előbb jön el a pillanat, amikor az árnyékolóredszer mondhatni tiszta hasznot termel a családnak.

És akkor ne felejtsük el azt sem, hogy a jogosultak erre a munkálatra is igényelhetik a felújítási támogatást, illetve az ahhoz tartozó, kedvezményes hitelt - ezekről a fent beillesztett kalkulátorból is tájékozódhatsz.