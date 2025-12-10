Az életmód apró változtatásai, tudatos táplálkozás, mozgás, társas kapcsolatok látványosan javíthatják a szerotoninszintet, és vele együtt a mindennapi jóllétünket.
Rangos kitüntetést zsebelt be egy magyar film: ezt kell tudni a díjnyertes alkotásról
Közönségkedvenc lett az európai filmek fesztiválján a Lakos Nóra rendezésében készült Véletlenül írtam egy könyvet. A legnézettebb magyar családi film eddig összesen 30 trófeát nyert rangos fesztiválokon, legutóbb Görögországban hódított, Athénban és Pirgoszban is duplán díjazták. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotást az Európai Filmakadémia jelölte az Európai Fiatal Közönség Díjra, ennek kapcsán Európa szerte vetítik mozikban és online.
27 európai országból érkező alkotásokat vonultatott fel novemberben az Európai Uniós Filmfesztivál (EUFF) Torontóban, ahol a közönség szavazatai alapján a Véletlenül írtam egy könyvet című magyar-holland koprodukcióban készült ifjúsági film lett a legjobb.
Lakos Nóra rendezését nemrég két görögországi nemzetközi fesztiválon is díjazták a zsűrik. Az Olympia fesztiválon Pirgoszban elismerő oklevelet és a Görög Filmklub Szövetség díját is elnyerte az alkotás. A Görög Filmklub Szövetség zsűrije indoklásában méltatta „a film eredetiségét és frissességét, az animáció leleményes használatát, a képek dinamizmusát, a ritmust és a színészi alakításokat – különösen a főszereplő Demeter Villő alakítását –, kiemelve az élet és a művészet kölcsönhatásának bemutatását, valamint azt, ahogyan a film hozzájárul a veszteséggel való megküzdéshez és a pozitív életszemlélet erősítéséhez.”
Athén Nemzetközi Gyerekfilm Fesztiválján két zsűritől is elnyerte a legjobb mozifilm díját a Véletlenül írtam egy könyvet. A gyerekzsűri indoklása szerint a film „megmutatta azt, hogy mennyire fontosak a mindennapi élmények, és mennyire formálnak”. Az Európai Gyerekfilm Szövetség (ECFA) zsűrije szerint a Lakos Nóra rendezésében készült filmnek „minden eleme megvan ahhoz, hogy egy új, modern klasszikus legyen, lenyűgöző. Egy hiteles történet a kreativitás és a család erejéről.”
A Véletlenül írtam egy könyvet egy szívmelengető történet, amely remek színészekkel, különleges helyszínekkel és varázslatos animációkkal vezeti be a nézőket egy kedves, kissé különc család életébe. Az alkotás a felnövés kihívásaival és a család fontosságával foglalkozik egy fiatal lány történetén keresztül, aki édesanyja elvesztését az írás által dolgozza fel.
A hazai mozikban az év elején bemutatott Véletlenül írtam egy könyvet megdöntötte a hazai nézettségi rekordokat, több mint 163 ezer nézőt vonzott a mozikba, ezzel a rendszerváltás utáni legnézettebb ifjúsági film lett Magyarországon; május óta streamelhető a Netflixen.
Az Európai Filmakadémia a Véletlenül írtam egy könyvet című mozifilmet nemrég jelölte az Európai Fiatal Közönség Díjra. Ez az első alkalom, hogy magyar filmet jelölnek a rangos díjra. Az összes idei európai ifjúsági film közül szakmai előzsűri választott ki a három jelöltet. Az alkotásokat a decemberben és januárban több mint 30 országban vetítik az ifjú mozinézőknek, akik végül a legjobb film díjáról szavaznak januárban.
A Véletlenül írtam egy könyvet írója és rendezője Lakos Nóra, producerei a CURTIZ-t és a Magasságok és mélységeket is jegyző Sümeghy Claudia és Topolánszky Tamás Yvan, valamint Lakos Nóra, holland koproducerei Maaike Neve és Joram Willink.
A filmet, amely a Nemzeti Filmintézet első zöldprodukciója, a Nederlands Filmfonds és az Eurimages támogatásával, a JUNO11 Pictures és a holland BIND koprodukciójában, a JUNO11 Distribution, valamint az Emberi Jogi és Kulturális Alapítvány mutatta be a hazai mozikban.
Az Annet Huizing nemzetközi ifjúsági bestselleréből készült alkotás főbb szerepeiben Mátray László, Demeter Villő, Zsurzs Kati, Rujder Vivien, Tenki Réka, Lovas Rozi, Mucsi Zoltán, Hárs Bonca, Kövécs Barnabás és Qian Zita láthatók, továbbá a filmben feltűnnek olyan ismert sztárok és zenészek is, mint Gryllus Dorka, Simon Kornél, Wolf Kati, Gubik Petra, Stefanovics Angéla, Szabados Ági, Szabó Balázs és a Bagossy Brothers Company.
