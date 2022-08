Milliókat kaszált Milák Kristóf: itt vannak a számok, ennyi jár a magyar úszóknak az Eb után

Rendkívül sikeres Eb-t tudhat maga mögött a magyar úszóválogatott. A fiúk és lányok 4 arany-, 7 ezüst- és két bronzéremmel zárták a római kontinesviadalt, amellyel az éremtáblázat második helyére repültek fel az úszóprogramok szerdai befejeződésével. Már mondani sem kell, hogy anyagilag is megéri jól szerepelni: az úszóprogram végével összegyűjtöttük, ki mennyi pénzt keresett a magyar úszók közül a váratlanul jó szerepléssel.

Bár a világbajnokságon finoman szólva sem vallott szégyent, a most véget ért kontinesviadalon még rátett egy lapáttal a magyar úszás jelenlegi legjobbja, a 22 esztendős Milák Kristóf. A fiatal úszó a vb-aranyak után most három Eb-arannyal gazdagodott, egyéniben 100 és 200 méter pillangón, valamint a 4x200-as férfi gyorsváltó tagjaként is felállhatott a dobogó tetejére.

Miláktól ezek az eredmények szinte már maguktól értetődőek, éppen ezért volt örömteli, hogy még számos magyar úszó kihozta magából a legjobbat, és talán nem is várt érmekkel járultak hozzá a remek magyar szerepléshez. Mihályvári-Farkas Viktória nagy reménységhez méltón több érmet is szerzett, valamint komoly meglepetést okozott ezüstérmével mind Verrasztó Dávid, mind a Milák Kristóf edzőjével dolgozó Márton Richárd is. Lapunk, ahogy az olimpia és a nemrég lezajlott, budapesti vizes világbajnokság után tette, most is készített egy összesítést, hogy a fényes érmek mellett mennyi pénzre számíthatnak az úszók a jó szereplésért.

Milák-milliók

Hétfői cikkünkben még csak a tavalyelőtti, szintén Budapesten rendezett Eb jutalmaiból indultunk ki, azóta azonban megszereztük a hivatalos listát arról, mennyi pénzjutalmat kapnak a római Eb-n érmet szerzett úszók. Ennek alapján az egyéni számokban az aranyéremért 2 ezer, az ezüstért 1500, a bronzéremért pedig 1000 eurót vághatnak zsebre az úszók. Kissé magasabb az összeg a váltószámok esetében: itt a dobogó legmagasabb fokán 3500, a második helyért 3000, a harmadikért pedig 2500 euró jár - bár meg kell jegyezni, hogy ez utóbbi összegeket a váltók együttesen kapják, vagyis legalább négy felé el kell osztani.

A nemrég lezajlott budapesti világbajnokságon Milák Kristóf 26,5 millió forintot keresett csak azzal, hogy világcsúccsal nyerte meg kedvenc számát, a 200 méteres pillangót. Néhány nap múlva a 100 méteres pillangóúszásban is győzött, így még azért is járt neki 20 ezer dollár (mai árfolyamon számolva 7,95 millió forint). Milák most ezt a nem kis összeget fejelte meg összesen 5625 euróval (két egyéni és egy váltóarany, valamint egy ezüstérem, szintén váltóban), vagyis olimpiai, világ- és Európa-bajnokunk a mostani árfolyamon 2,2 millió forintot keresett Rómában. Szerdán este, az utolsó medencés napon született ráadásul még egy aranyérem: Kós Hubert a 200 méteres vegyesúszásban szerzett aranyérmet, így ő is 2000 euróval gazdagodott.

Milákon kívül csak egyetlen magyar úszó, Mihályvári-Farkas Viktória szerzett aranyat egyéniben, ő a 400 méteres vegyesúszásban állhatott a dobogó tetejére. A magyar úszónő emellett 1500 méteres gyorsúszásban második lett, vagyis összesen 3500 eurót (~1,4 millió forint) keresett az Eb-n.

Szépen csillog az ezüst és a bronz is

Ezüstéremből jutott a legtöbb a magyar úszóknak: Mihályvári-Farkason és Milák váltó- és egyéni ezüstjén kívül még négy ilyen színű érmet szerzett Rómában a magyar küldöttség. Ott vannak először is Milák váltós-társai (Németh Nándor, Szabó Szebasztián és Mészáros Dániel), akik mivel más érmet nem szereztek, 750 euróval gazdagodtak a célba érkezés után. Egyéniben Verrasztó Dávid, Márton Richárd és Jakabos Zsuzsanna szereztek ezüstérmet (érdekesség, hogy Márton és Jakabos is honfitársától, vagyis Milák Kristóftól illetve Mihályvári-Farkas Viktóriától kapott ki), így ők fejenként 1500 eurót, átszámítva 600 ezer forintot kapnak.

Bronzérmet egyéniben két magyar úszó, Molnár Dóra (200 méter hát) és Késely Ajna (400 méter gyors) szereztek, vagyis ők 1000 eurót (404 ezer forint) kerestek ezzel, de Molnár tagja volt a szintén bronzérmet nyerő, női 4x200-as gyorsváltónak is. Itt még szerepelt Pádár Nikolett, Késely Ajna, Jakabos Zsuzsanna, Hosszú Katinka és Ábrahám Lilla Minna is. Feltételezve tehát, hogy egyenlően osztják el a 2500 eurót, 416-ot kapnak fejenként, átszámítva mintegy 168 ezer forintot.

(címlapi kép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA)