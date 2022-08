Hihetetlen szelvény: 1200 forintból nyert 20 milliót a legújabb Tippmixkirály

Valaki egy több mint 16 ezres szorzójú Tippmix-szelvényt töltött ki 2022-ben: a szerencsés sportfogadó 1200 forintból több mint 20 milliót nyert. Mint a Szerencsejáték Zrt.-től megtudtuk, az év első felében majdnem 415 millióan fogadtak valamilyen sporteseményre. Nem a mostani egyébként a legnagyobb nyeremény, 2019-ben valaki majdnem 40 milliót kaszált - igaz, magasabb téttel, így "csak" 750-szeres pénzt nyert.

Idén június végéig majdnem 415 millió fogadás érkezett be a Szerencsejáték Zrt.-hez a Tippmixen és a TippmixPro felületeken, ami megközelítőleg megegyezik az előző év hasonló időszakával. A társaság a Pénzcentrum kérdésére közölte, hogy a kifizetett nyeremények összege azonban nagyságrendileg 13 százalékkal nőtt az előző év hasonló időszakához képest.

Azt is elárulták, hogy idén volt olyan szelvény, melyen 20 millió forintot meghaladó összegű nyereményt ért el a játékos 1200 forintos téttel - magyarán a szerencsés fogadó egy 16 666,6-os szorzójú szelvénnyel kaszált!



Mint kifejtették, az elmúlt évek során részben az online sportfogadás terén fokozódó versenyre reagálva ennek megfelelően fókuszba helyezték termék és fogadási kínálatuk bővítését, új, elsősorban digitálisan elérhető termékek bevezetését, valamint növelték a nyeremény-visszafizetési arányt.

Ennek köszönhetően az elmúlt időszakban az online sportfogadási termékünk versenyképessége is sokat erősödött, mindez azt eredményezte, hogy a Tippmixpro - minden termékünk közül - a legdinamikusabb növekedést volt képes felmutatni. A 2021-es 24 százalék fölötti növekedést követően idén - a tavalyi év hasonló időszakához képest - eddig 32 százalékos forgalombővülést sikerült elérni

- ismertette lapunkkal a Szerencsejáték Zrt. Megjegyezték, hogy 2020 augusztusa óta e-sporttal is bővült a kínálat. Elérhetővé váltak a legnépszerűbb nemzetközi játéktípusok is, például a többjátékos online csatateres játékok (MOBA) közül a League of Legends (LOL), a Dota 2, az Arena of Valor és a King of Glory (utóbbi kettő mobiljáték), a belső nézetű játékokból a Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), a Rainbow Six Siege, Call of Duty és az Overwatch, a valós idejű stratégiai játékokból pedig a Starcraft.

Mindezek mellett bevezetésre került az e-sport kártyajátékok közül a Hearthstone, valamint az egyik kategóriába sem sorolható Rocket League, illetve a szimulátor típusú e-sportok közül fogadható a FIFA20, az NBA2K és az NHL2K is - sorolták.

Több mint egy éve elérhetővé vált a V-sport (virtuális fogadás), amely online és a földi hálózatban is játszható. A V-sport kínálatában online labdarúgásra, kosárlabdára és teniszre történő fogadás érhető el a tippmixpro.hu felületen, a földi hálózatban pedig egyszerre mindig csak egy bajnokság fogadható. A játék sok tekintetben hasonlít a hagyományos sportfogadásra, lényeges különbség viszont, hogy ezek a mérkőzések nem a valóságban zajlanak, hanem kizárólag a virtuális térben, az eredmény egy véletlenszám-generátor kezében van

- magyarázta a vállalat.

Szép nyeremény, de nem ő a legjobb

Bár az idei Tippmixkirály sem szégyenkezhet 20 milliós nyerményével, 2019-ben valaki még nála is jobban fogadott! Akkor valaki egy 13/15-ös kombinációt fogadott meg, 500 forintos alaptéttel (összesen 52 500 Ft-os téttel). A nyereménye 39 388 959 forint volt, tehát a tét több mint 750-szeresét nyerte meg!

Most nem árulták el, hogy 2022 eddigi legszerencsésebb fogadója milyen meccseket tett meg, de két éve megtudtuk, hogy a 40 milliós szelvényen a játékos francia, illetve angol meccsekre fogadott, különböző osztályokban - nem pontos eredményt, hanem inkább gólszámokat tippelt meg. Ugyan nem fogadott nagy oddszú, tehát kockázatosabb kimenetelekre, de a sok kicsi végül összehozta neki a giganyereményt.

Akkoriban hárman nyertek 1000-szeres pénzt azzal, hogy helyesen tippelték meg a 2019-es Forma-1 Szingapúri Nagydíjon a leggyorsabb kört futó versenyzőt - a Haas pilótája, Kevin Magnussen ment körbe a leggyorsabban a kaotikus versenyen, miközben amúgy utolsó lett. A három szerencsés viszont bízott a dán pilótában, és meg is lett az eredménye.

Címlapkép: Szerencsejáték Zrt.