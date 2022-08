Ezzel a képzéssel nem álom a milliós fizetés: rengeteg embert keresnek, munka van dögivel

A Covid19-járványt követően a rendezvényszektor egyik legsúlyosabb problémájává a munkaerőhiány vált: szervezők és technikai szakemberek nélkül nem lehet rendezvényeket tartani, holott ezekre újra óriási az igény. A szektor megsegítésére ösztöndíjprogramot hirdetett felnőttoktatási szakmai képzőhelyek számára a Magyar Turisztikai Program Alapítvány, melyről részletesen az egyik társelnök, Botond Szabolcs beszélt a Pénzcentrumnak. Kiderült, kiket várnak a programban, mely szakemberekből van égető hiány és ők mennyit kereshetnek a piacon.

Pénzcentrum: Szinte minden iparág megsínylette a pandémiát, ám a rendezvényipart sújtotta talán a legmélyebben. Mi ennek az oka és hogyan lehet ebből kilábalni?

Botond Szabolcs: A rendezvényiparra korábban is jellemző volt a munkaerőhiány, a nehéz helyzeten pedig tovább rontott a koronavírus-járvány is. A járvány alatti rendezvénystop miatt a szektor szereplőinek léte, és így a munkavállalóik megélhetése hosszú hónapokra teljesen bizonytalanná vált – bár a munkaerő megtartó támogatások segítséget adtak - , így sokan néztek más kereseti lehetőség után. Ami igazán súlyossá mélyítette a problémát az, hogy amikor újra lehetett rendezvényeket tartani, az elszivárgott munkaerő jelentős része nem tért vissza, hiszen semmilyen garancia nem volt arra, hogy a járvány nem állítja le ismét a rendezvényeket. A koronavírus miatti bizonytalanság időszaka túl hosszúra nyúlt. A fokozatos nyitás következtében, a programok sűrűsödésével érezzük igazán a szakemberhiányt. Jól látható az is, hogy az emberek igénylik az élő rendezvényeket, koncertekre, sporteseményekre, fesztiválokra akarnak menni és más emberekkel közösen szórakozni.

Az, hogy miért volt már korábban is probléma a munkaerőhiány, azzal magyarázható, hogy a rendezvényszervezés- és szolgáltatások világa nem professzionalizálódott még szakmává sehol a világon. Ennek következtében hiányzik az a fajta társadalmi, gazdasági beágyazottsága, ami “ütésállóvá” tenné válsághelyzetekben. A “szakmává válásnak” sok összetevője van, amik közül a hazai rendezvényipar is jó párat teljesít, de ami a munkaerő megszerzése és megtartása kapcsán láthatóan hiányzik, azok a látható életpályamodellek a szakmában, amik a belépő fiatalok és a tapasztalt szakemberek számára stabil távlatot mutatnának, egyben vonzóvá tennék a szektort. Egyre több cég biztosít kiszámítható és magas keresetet, megfelelő körülményeket és egyéb céges juttatásokat.

Kikből van a legnagyobb hiány?

Szinte mindenkiből hiány van, a leginkább talán a technikai szakemberek hiányát érezzük, hiszen kellenek emberek, akik megépítik a színpadot, bekötik a hangot, láttatják a vizuált, azaz felelnek a megfelelő színpad-, hang- és fénytechnikáért, majd lebontják a helyszínt. De szervezői oldalon is azt látjuk, hogy nincs elég ember, jellemző a szakmára, hogy a jó szakemberek naptárja már jó előre betelik. Ezek a szakmák, feladatok tipikusan nem automatizálhatóak, nem válthatók ki gépekkel. Itt hús-vér emberekre van szükség, akik eszközöket pakolnak, rendszereket állítanak be és döntéseket hoznak,

Az MTPA RaKÉTa program pontosan miért jött létre, kiknek szól, kiket várnak elsősorban?

Az induláskor az egyik megfogalmazott célunk az volt, hogy a már említett hiányzó életpályamodellt kidolgozzuk. Ez egy összetett több lépcsős folyamat melynek eddig a kevésébe látványos részével, az alapok megteremtésével foglalkoztunk. Ennek megvalósítását kutatással kezdtük. A legújabb nyilvánosan hozzáférhető kutatás a hazai rendezvényipari képzési portfólió feltérképezésével foglalkozott. Véleményünk szerint az életpályamodell alapja ugyanis a megfelelő képzettség. A kutatásból kiderült, hogy hol és mit tanulhatnak azok, akiket a rendezvényszektor érdekel, azaz, hogy honnan érkezhet majd az utánpótlás és hol vannak hiányosságok, mit nem talál meg a piac az oktatási szegmensben. A kutatás eredményeként, az elérhető felsőoktatási, felnőttoktatási és szakképzésekről egy digitális rendezvényipari képzési térkép is készül, amely ősszel lesz elérhető a RaKÉTa program részeként.

A képzések feltérképezése közben kirajzolódott igények láttán döntöttünk úgy, hogy az információ összegyűjtése mellett szeretnénk konkrét segítséget is nyújtani már most a szakmának. Ezért hoztuk létre az ösztöndíjprogramot annak reményében, hogy mielőbb releváns szakmai ismeretekkel felvértezett emberek állhassanak munkába, ezzel is segítve az iparágat. A RaKÉTa ösztöndíjprogramon keresztül idén ősztől a Majdnem Híres Rocksuli könnyűzenei menedzserképzésére, a MOE Rendezvényakadémia rendezvényszervező tanfolyamára, a Szent György Hang- és Filmművészeti Technikum hangosító képzésére és a WERK Akadémia rendezvényszervezői, illetve művészeti menedzser képzésére lehet jelentkezni. Elsősorban olyan fiatalokat várunk, akik ebben a szektorban képzelik el a jövőjüket, proaktívak, hajlandóak tanulni és elkötelezettek azért, hogy a választott szakmában helyezkedjenek el.

Hol helyezkedhetnek el a végzettek, milyen munkakörben, és azokban mennyit lehet átlagosan keresni?

Az ösztöndíjasoknak kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteniük a rendezvényszektor valamelyik - az MTPA és a képzőszerv által közösen kiválasztott - szereplőjénél. Reméljük, hogy sok ösztöndíjasunk már ezalatt el fog kelni. Erős hitünk van abban, hogy a tehetséges, elkötelezett tanulók már a gyakorlati idő alatt ajánlatokat fognak kapni piaci szereplőktől. Rendezvényszervezőként a szektoron belül szinte bárhol elhelyezkedhetnek, hiszen a képzések is széles spektrumú tudást adnak: van, amelyik kifejezetten művészeti világ iránt érdeklődőknek szól, de az egyéb szabadidős vagy a MICE rendezvények iránt érdeklődők is megtalálják a számításukat. Budapesten rendezvényszervezőként átlagosan havi nettó 350-500 ezer forint körüli keresettel lehet számolni. A hangosító is egy sokrétű szakma, hiszen nemcsak koncerteket, vagy előadásokat hangosíthat, de különféle konferenciákon is szükség van hangosítóra. A technikai szakemberek átlagosan nettó 400 ezer - 1 millió forint közötti keresetet érhetnek el függően a képzettségüktől.

Címlapkép: MTPA