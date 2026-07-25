Egyetemi pótfelvételi 2026: itt a pontos jelentkezési határidő, a megjelölhető szakok listája és a jelentkezés menete

A Felvi ponthatárok 2026-os kihirdetése sok fiatal továbbtanulási terveit írhatta felül egyik pillanatról a másikra. Ám az idei felvételi időszak még azoknak is tartogat lehetőségeket, akiknek nem sikerült bejutni egyik megjelölt szakra sem: erre szolgál a pótfelvételi 2026-ban is. Bár alapvetően hasonlít az általános felvételire, az egyetemi pótfelvételi 2026. augusztus 7-ig ad lehetőséget a jelentkezés benyújtására, tehát jelentősen gyorsabb, ráadásul kisebb mozgásteret engedő jelentkezési eljárásról van szó. Cikkünkben összeszedtük a Felvi pótfelvételi menetrendjét, a jelentkezés módját és feltételeit, a legfontosabb határidőket, köztük a pótfelvételi ponthatárok 2026-os kihirdetésének menetét, valamint azt is, mely felsőoktatási intézmények jelezték már, hogy képzésekkel készülnek a Felvi pótfelvételi 2026-os időszakára.

A pótfelvételi 2026-os eljárásában, ahogy a korábbi években is, nagyjából egy hét áll a jelentkezők rendelkezésére. Egyes intézmények már nyilvánosságra hoztak olyan szakokat, amikre lehet majd a pótfelvételi eljárás során jelentkezni, viszont a szakok teljes listája még nem ismert. Amint a Felvi pótfelvételi 2026-os felületén megjelenik a teljes lista, cikkünket frissítjük a legújabb információkkal. Addig is, aki pótfelvételin gondolkozik, annak érdemes tisztában lennie az eljárás menetével, a legfontosabb határidőkkel, melyeket ebben a cikkben ismertetünk. Felsoroljuk azokat a képzéseket is, amelyekről az egyetemek, főiskolák már közölték, hogy megjelölhetők lesznek.

Ki jelentkezhet a 2026-os pótfelvételi eljárással?

A Felvi pótfelvételi 2026 azoknak szól, akiket az általános felvételin nem vettek fel egyik megjelölt képzésre sem, de azoknak is esélyt ad, akik korábban egyáltalán nem adtak be jelentkezést. Ha viszont valakit az általános eljárásban már felvettek valamelyik szakra, a pótfelvételin nem választhat helyette másik képzést. A pótfelvételi tehát csak azoknak jelenthet új lehetőséget, akiknek az általános eljárás után egyik főiskolára vagy egyetemre sincs felvételi helyük.

Miben más a pótfelvételi, mint az általános felvételi?

A pótfelvételi az általános felvételi eljárás után induló, rövidebb és célzottabb jelentkezési kör. Nem ugyanazt a hosszabb folyamatot ismétli meg: ilyenkor már csak azok a képzések jelennek meg, ahol az intézmények a normál felvételi után még hirdetnek szabad helyeket.

A legfontosabb különbség, hogy pótfelvételin már csak egyetlen jelentkezési hely jelölhető meg. Ez jóval szűkebb mozgásteret ad, mint az általános eljárás, ahol több szakot és intézményt is sorba lehet rendezni. Emiatt a döntésnek itt nagyobb súlya van: a kiválasztott képzés adatait, a munkarendet, a finanszírozási formát és az esetleges külön feltételeket különösen alaposan kell ellenőrizni.

A másik lényeges eltérést a szűkös pótfelvételi határidő adja. Ekkor ugyanis a pontos szakok meghirdetése, a jelentkezési ügyintézés, az esetleges vizsgák és a ponthatárok kihirdetése néhány hét alatt történik meg. Ezért aki ebben az eljárásban szeretne bekerülni egyetemre vagy főiskolára, annak nem érdemes halogatnia a jelentkezés előkészítését.

EZ IS ÉRDEKELHET Felvételi ponthatárok 2026: kiderült végre, kit hová vettek fel, lássuk a ponthatárokat! Volt olyan szak, ahol 490 pontot kellett elérni a sikeres felvételihez, a Corvinuson pedig csökkentek a ponthatárok, de ott is erősen kellett teljesíteni, ha valaki ott tanulna tovább.

Főiskola és egyetem pótfelvételi: 2026-os határidők

Az általános felvételi ponthatárok kihirdetése után a pótfelvételi gyors ütemben halad: néhány nap alatt megjelennek a meghirdetett képzések, majd rövid jelentkezési időszak következik. Aki pótfelvételire készül, annak érdemes előre feljegyeznie a dátumokat, nehogy lemaradjon a határidőkről.

2026. július 23.: kihirdették, hogy mik az egyes szakokra való bekerüléshez szükséges eredmények. Ezek az általános felvételi ponthatárok 2026 pótfelvételi eljárásának az alapját is adják: az egyetemek és főiskolák pótfelvételi eljárása ezután, a fennmaradó helyek függvényében indulhatott el.

kihirdették, hogy mik az egyes szakokra való bekerüléshez szükséges eredmények. Ezek az általános felvételi ponthatárok 2026 pótfelvételi eljárásának az alapját is adják: az egyetemek és főiskolák pótfelvételi eljárása ezután, a fennmaradó helyek függvényében indulhatott el. 2026. július 30.: megnyitják a pótfelvételi eljárást, időközben megjelenik a pótfelvételiben meghirdetett képzések listája a Felvin.

megnyitják a pótfelvételi eljárást, időközben megjelenik a pótfelvételiben meghirdetett képzések listája a Felvin. 2026. augusztus 7. éjfél: a pótfelvételi eljárás jelentkezési határideje. Az E-felvételi rendszerben eddig kell a jelentkezést véglegesíteni és hitelesíteni, a szükséges dokumentumokat pedig feltölteni.

éjfél: a pótfelvételi eljárás jelentkezési határideje. Az E-felvételi rendszerben eddig kell a jelentkezést véglegesíteni és hitelesíteni, a szükséges dokumentumokat pedig feltölteni. 2026. augusztus 17–19.: várhatóan ebben az időszakban zajlanak a pótfelvételihez kapcsolódó vizsgák.

várhatóan ebben az időszakban zajlanak a pótfelvételihez kapcsolódó vizsgák. 2026. augusztus 27.: a pótfelvételi ponthatárok várható kihirdetése, a felvételi időszak lezárása.

A 2026. évi felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárváró rendezvényén Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal (OH) felsőoktatási elnökhelyettese elmondta: idén is lesz pótfelvételi, ezt július 30-án hirdetik majd meg. A pótfelvételire az jelentkezhet, aki vagy nem nyert most felvételt, vagy nem adta be a jelentkezését februárig. A diákok augusztus 7-ig jelentkezhetnek a pótfelvételire, és 27-én húzzák meg majd a ponthatárokat - hangzott el az ELTE Lágymányosi Campusán rendezett ponthatárváró eseményen.

Pótfelvételi 2026 Felvi ügyintézéssel: így működik a jelentkezés

A pótfelvételi jelentkezés ugyanúgy online, az E-felvételi felületén történik, mint az általános felvételizés. Az elektronikus felvételi portál használatához Ügyfélkapu+ vagy Digitális Állampolgárság azonosítás szükséges. A jelentkezés során a következő teendők várnak a jelentkezőre:

Belépés az E-felvételibe: a jelentkezést a Felvi.hu felületéről lehet elindítani, elektronikus azonosítás után. A képzés kiválasztása: pótfelvételin egy jelentkezési hely jelölhető meg, ezért a szak kiválasztása előtt érdemes megnézni a képzés minden adatát. A képzés adatainak ellenőrzése: nemcsak a szak neve számít, hanem az intézmény, a munkarend, a képzési hely, a képzési szint és a finanszírozási forma is. Dokumentumok feltöltése: a jelentkezéshez és a pontszámításhoz szükséges bizonyítványokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat az E-felvételi rendszerben kell feltölteni. Jelentkezés véglegesítése és hitelesítése: a jelentkezés nem lesz érvényes pusztán attól, hogy az adatokat rögzítették. A folyamatot le is kell zárni, vagyis határidőig véglegesíteni és hitelesíteni kell. Üzenetek figyelése: beadás után is érdemes rendszeresen belépni az E-felvételibe, mert ott érkezhetnek a jelentkezéssel, hiánypótlással vagy vizsgákkal kapcsolatos értesítések.

Pótfelvételi szakok 2026: hová lehet jelentkezni?

A pótfelvételin nem minden szak indul újra automatikusan. Csak azok a képzések érhetőek el ebben a körben, amelyeket az általános eljárásban nem sikerült feltölteni hallgatókkal. Ez eleve szűkösebb kínálatot jelent az érdeklődők számára, ráadásul a meghirdetett képzések jelentős részére már csak önköltséges formában lehet jelentkezni

A teljes, hivatalos pótfelvételi 2026 szakok listája július 30-án válik böngészhetővé a Felvi.hu-n,

de több intézmény már előzetesen megnevezte a pótfelvételi szakok 2026-os kínálatának egy részét. Bár a jelentkezésre megnyitott szakok száma az elkövetkező napokban folyamatosan növekedni fog, már most is több olyan szakról vagy intézményi karról van tudomásunk, amelyre érdemes figyelni a pótfelvételire készülőknek.

PTE 2026 pótfelvételi: új különlegesség a szaklistán

A Pécsi Tudományegyetemnél a mesterségesintelligencia-informatikus MSc lehet az egyik legérdekesebb lehetőség, főként azért, mert erre a képzésre eleve csak a pótfelvételi eljárásban lehet jelentkezni. Az ősszel debütáló szak az általános felvételi jelentkezési időszakban még nem volt elérhető.

Nemcsak az informatikai érdeklődésű jelentkezők találhatnak érdekes lehetőséget a PTE kínálatában. A pótfelvételi 2026 szakok sorát a Művészeti Kar több képzéssel is erősíti: a már bejelentett alapképzések között animáció és fotográfia, a mesterképzések között pedig hangművészet is szerepel.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A teljes TTK alapképzés-repertoár szerepel a ELTE pótfelvételi szaklistáján

Az ELTE pótfelvételi lehetőségei közül a Természettudományi Kar reagált az egyik leggyorsabban: a ponthatárok kihirdetése után szinte azonnal kommunikálta, hogy a pótfelvételi eljárásban valamennyi alapképzési szakára, valamint egyes mesterszakjaira is lehet majd jelentkezni. Ez többek között olyan BSc-képzéseket érinthet, mint a biológia, a fizika, a földtudományi, a földrajz, a kémia vagy a matematika.

Bár az elmúlt évek tapasztalatai alapján valamennyi ELTE kar esetében lehet számítani néhány feltöltésre váró helyre, konkrét információt a TTK mellett a Gazdaságtudományi Kar árult el: az önköltséges üzleti-gazdasági képzések esetében, például a Gazdálkodási és menedzsment, Nemzetközi gazdálkodás és a Kereskedelem és marketing szakoknál tervezik a pótfelvételi eljárás megnyitását.

A Szegedi Egyetem is fogadja még az új jelentkezőket

Az SZTE pótfelvételi lehetőségeit azoknak is érdemes figyelniük, akik természettudományos, informatikai vagy műszaki irányban keresnek még szeptemberben induló képzést. A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara külön pótfelvételi tájékoztatót tett közzé, vagyis biztosan lesznek olyan szakok, amelyekre az általános felvételi után is várnak jelentkezőket.

METU pótfelvételi 2026: üzleti, kommunikációs és kreatív képzések

A Budapest Metropolitan Egyetem pótfelvételi oldalán már külön 2026-os tájékoztató érhető el, a pótfelvételi határidő kijelölésével, a teendők részletes leírásával, valamint a pótfelvételi eljárást segítő információkkal. A konkrét szakokat az intézmény tájékoztatása szerint a pótfelvételi 2026 Felvi.hu-n publikált nyilvántartásában lehet majd ellenőrizni. Az viszont már látszik, hogy az Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Kar, valamint a Művészeti és Kreatívipari Kar is vár jelentkezőket a 2026 őszén induló képzésekre.

Pótfelvételi Debreceni Egyetem: megismétlődik a tavalyi rekord?

A Debreceni Egyetem tavaly kifejezetten erős pótfelvételi eredményt közölt: az intézmény tájékoztatása szerint 2025-ben csaknem ezer hallgató nyert felvételt az egyetemre a pótfelvételi eljárásban, ami egyetemi rekordot jelentett. A legtöbben a Gazdaságtudományi Karra, az Egészségtudományi Karra, valamint az Állam- és Jogtudományi Karra kerültek be pótfelvételivel, ezért ezeket a területeket idén is érdemes külön figyelni.

Szinte minden intézménnyel lehet számolni

Valószínűleg 2026-ban sem lesz sok olyan felsőoktatási intézmény, amely teljesen kimarad a pótfelvételi eljárásból. A legtöbb egyetem és főiskola egyelőre nem teljes szaklistát közölt, inkább csak előzetesen jelezte, hogy lesznek pótfelvételis képzései.

Az eddigi tájékoztatások alapján a pótfelvételire készülőknek ezeket az intézményeket mindenképpen érdemes lesz szemmel tartani a következő napokban: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pannon Egyetem, Neumann János Egyetem, Semmelweis Egyetem, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Széchenyi István Egyetem, Milton Friedman Egyetem és Miskolci Egyetem. A pontos szakokat, munkarendet, képzési helyet és finanszírozási formát ezeknél az intézményeknél is a Felvi hivatalos pótfelvételi listájában kell ellenőrizni.

Felvi pótfelvételi ponthatárok 2026: hol és hogyan kövesd az eredményeket?

A Felvi ponthatárok 2026 pótfelvételi eljárásának legvégén válnak nyilvánossá és véglegessé. A jelenlegi menetrend szerint erre 2026. augusztus 27-én kerül sor, ekkor derül ki, kik jutottak be a pótfelvételiben meghirdetett képzésekre.

Az eredményeket a Felvin bárki figyelemmel kísérheti, de a jelentkezőknek az egész folyamat alatt érdemes az E-felvételi felületét is rendszeresen meglátogatni. Itt jelenhetnek meg a hivatalos értesítések, a besorolási döntéshez kapcsolódó információk, illetve minden olyan üzenet, amely a felvételi eredményhez vagy a további teendőkhöz kapcsolódik.

A felvi pótfelvételi ponthatárok 2026-os kihirdetése után különösen a beiratkozási határidőkre kell figyelni. A pótfelvételi eredményhirdetése és a szeptemberi tanévkezdés között kevés idő marad, ezért aki ilyen módon nyer felvételt, annak érdemes azonnal ellenőriznie az intézménytől érkező értesítéseket, a beiratkozás pontos menetét, valamint valamennyi elérhető tájékoztatót, ami a zökkenőmentes tanévkezdést segíti.