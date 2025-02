Százezernyi magyart érintő változás jön: ezt tudnod kell, mielőtt telepítenéd a DÁP rendszert

A digitális folyamatok és a papírmentes ügyintézés terjedésével megnőtt az elektronikus aláírások használata iránti igény: a piaci értékelés szerint a Digitális Állampolgár Program (DÁP) az átállás motorjaként is hat, illetve erősíti azt a transzformációs hullámot, amely egyszerűbbé, olcsóbbá és gyorsabbá teszi ügyintézést, mivel nem kell például egy szerződést feleslegesen nyomtatni, postázni, tárolni. A Microsec szerint az eAláírás funkció megjelenése miatt az idén több 100 ezer új e-aláírás várható.

Vanczák Gergely, a Microsec IT igazgatója elmondta, a társaság azt várja, hogy a programban résztvevők számának emelkedése további piacnövekedést generál, hiszen aki regisztrál a Digitális Állampolgár Program rendszerébe, ingyenesen juthat minősített elektronikus aláíráshoz és ezzel személyes jelenlét nélkül is aláaláírhat, például szerződéseket, megállapodásokat, igaz, kizárólag magánszemélyként. Éppen ezért várhatóan egyre nagyobb lesz az igény az üzleti célú felhasználásra alkalmas elektronikus aláírásokra is - tette hozzá.

A programban az eAláírás csak magáncélra használható, jogi személyek, cégek és szervezetek képviseletére már nem, és például ügyvédi, orvosi, mérnöki, közjegyzői kamarai tagok sem használhatják hivatalos teendőik során.

Az igazgató a fejlődési lehetőségekről közölte, a bankok és pénzügyi intézmények számára is egyre fontosabb az elektronikus aláírás, különösen a szerződéskötések területén, illetve ahogyan a digitalizáció terjed, egyre több iparágban nő az igény a hiteles, elektronikus dokumentumok használatára, így az üzleti élet szinte minden területén megjelenik az elektronikus aláírás. A vállalatoknak és szolgáltatóknak pedig alkalmazkodniuk kell az új helyzethez, olyan folyamatokat kell kialakítaniuk, amelyek lehetővé teszik az elektronikusan aláírt dokumentumok befogadását, ellenőrzését és saját weboldalukon történő elektronikus aláírását.

A statisztikai adatok szerint 2023-ban az üzleti elektronikus aláírók száma több mint 140 ezer volt, és azóta a piaci becslések szerint 10-20 ezer új aláíróval nőtt. A társaságnak jelenleg több mint 50 000 vállalati és szakmai, minősített elektronikus aláíró tanúsítvánnyal rendelkező ügyfele van: a végrehajtók és a Közjegyzői Kamara tagjai mellett több mint 12 ezer ügyvéd és jogtanácsos ügyfele használja naponta az e-Szignó alkalmazást, amellyel teljes bizonyító erejű, a magyar és az uniós jogszabályoknak megfelelő hiteles elektronikus dokumentumok hozhatók létre. Az ügyvédek és a jogtanácsosok számára 2008 óta kötelező az elektronikus aláírás használta az elektronikus cégeljárások során.

Az elektronikus aláírások területén piacvezető Microsec száz százalékban magyar tulajdonú vállalat, amely több mint 20 éve foglalkozik elektronikus aláírás technológiával: a társaság árbevétele 2023-ban elérte az 5 milliárd forintot, míg 2024-ben a 6,4milliárd forintot.