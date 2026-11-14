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Oktatás

Bővül az Iskolatej Program: a szülők kezdeményezésére újabb óvodák és iskolák csatlakozhatnak

MTI
2026. november 14. 11:31 2 perc

Megnyílt a lehetőség, hogy újabb óvodák, iskolák és beszállítók csatlakozhassanak tanév közben az Iskolatej Programhoz. A programban már résztvevő intézmények is kiegészíthetik meglévő rendelésüket, így a gyerekek már akár heti 4 napon kaphatnak friss tejet - közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium (AÉM) pénteken.

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Az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben. A tárca tájékoztatása szerint az újonnan csatlakozó óvodák és iskolák fenntartóinak a megadott határidőig le kell folytatniuk a szükséges beszerzési eljárást. A programhoz hazai tejtermelő vállalkozások és tejfeldolgozók is csatlakozhatnak beszállítóként.

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A már részt vevő intézményeknek módosítaniuk kell a tanévre kötött szállítási szerződésüket, ha további szállítási napokat szeretnének igénybe venni. A szülők is jelezhetik az intézményeknek, ha szeretnék, hogy az adott óvoda, iskola csatlakozzon a programhoz, illetve azt is, hogy további szállítási napokon is biztosítsanak tejet a gyerekeknek.

A 2026/2027-es tanévben 2945 köznevelési intézményben több mint 476 ezer gyerek kap az Iskolatej Program ingyenes termékeiből, ennek köszönhetően mintegy 7,6 millió liter tej és tejtermék jut el az óvodásokhoz és az általános iskolásokhoz.

A mostani intézkedéssel ezt a lehetőséget még több intézmény és gyermek számára szeretnénk elérhetővé tenni, valamint a már csatlakozott intézményekben is több szállítási napot biztosítani - hangsúlyozta a minisztérium.

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Címlapkép: Getty Images
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