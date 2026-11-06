Hatalmas bejelentést tett Lannert Judit: rengeteg kisgyermekes szülőt érint a változás – ennek sokan fognak örülni

Társadalmi egyeztetésre bocsátották azt a jogszabálytervezetet, amely az Oktatási Hivataltól visszaadná a szülőknek és az óvodavezetőknek a döntési jogot a gyermekek iskolakezdésének halasztásáról. A módosítás célja a rugalmasabb, az egyéni fejlődési ütemet figyelembe vevő átmenet biztosítása az óvoda és az iskola között.

Rugalmasabbá tenné az óvoda és az iskola közti váltást a kormány - részletezte az oktatási minisztérium terveit Lannert Judit:

A tárcavezető szerint, mivel minden gyermek eltérő ütemben fejlődik, az iskolakezdésnek is ehhez kell igazodnia. A módosítás alapelve összhangban van az oktatási miniszter álláspontjával, amely szerint a beiskolázásról nem szabad kizárólag a gyermek életkora alapján határozni. A jövőben a tényleges iskolaérettség, az egyéni képességek és a fejlődési sajátosságok válnának a legfőbb döntési szempontokká.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a tankötelezettség megkezdése halasztásának engedélyezése kikerül az Oktatási Hivatal hatásköréből. Az új rendszerben a gyermeket leginkább ismerő szülők, valamint az óvodapedagógusok hoznák meg a döntést, de szükség esetén a folyamatba a pedagógiai szakszolgálatot is bevonhatják.

Fotó: MTI/Soós Lajos