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egy férfi, szürke pulóvert viselve, magyar forint bankjegyeket számol egy fapadlós szobában állva
Oktatás

Most közölte Kátai-Németh Vilmos minisztériuma: rengeteg pénzt osztanak szét a magyarok között, még novemberben megérkezik a támogatás

Pénzcentrum
2026. november 9. 12:45 2 perc

November 30-ig több, mint 400 ezer rászoruló gyermek családjához jut el a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás 2026. évének második, 50 ezer forintos részlete. A támogatást ezúttal utalvány formájában, postai úton kapják meg az érintett családok, és 2027. március 15-ig használhatják fel azt iskoláztatáshoz kapcsolódó termékek vásárlására. Az iskolakezdési utalványok kézbesítését november 10-én reggel kezdi meg a Magyar Posta.

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A kormány nyáron döntött a rászoruló gyermekek családjainak nyújtott, összesen 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról. Az intézkedés célja, hogy minden érintett gyermek számára rendelkezésre álljanak a tanuláshoz és az iskolai mindennapokhoz szükséges eszközök.

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Az első, 50 ezer forintos részletet augusztus végén pénzbeli támogatásként kapták meg a jogosultak. A november 10-től postázott utalványok olyan termékek beszerzésére fordíthatók, amelyek a gyermek iskoláztatását szolgálják, az iskolai felszerelés részét képezik, vagy elsődlegesen oktatási, ismeretterjesztési, illetve készségfejlesztési célokat szolgálnak.

Mire használható fel az utalvány?

  • Papírtermékek és kiadványok: iskolai füzetek, noteszek, naplók, jegyzettömbök, mappák, iratrendezők, tankönyv- és füzetborítók, fénymásoló- és nyomtatópapírok, rajz- és írólapok, karton- és pauszpapírok, borítékok, levelezőlapok, csomagolópapírok, füzetcímkék, szótárak, enciklopédiák, atlaszok, térképek, könyvek, mesekönyvek, kifestők, kották, újságok, folyóiratok és naptárak.
  • Írószerek és iskolai felszerelések: iskolatáskák, hátizsákok, aktatáskák, tolltartók, vonalzók, szögmérők, körzők, tollak és tollbetétek, ceruzák és ceruzabelek, szövegkiemelők, zsír- és pasztellkréták, író-, rajz- és parafatáblák, asztali rendezők, valamint tornatermi, sport- és iskolai úszófelszerelések.
  • Ruházat és lábbelik: kabátok, dzsekik, mellények, ünneplő és hétköznapi ruhák, fehérneműk, fürdőruhák, pizsamák, fürdőköpenyek, ruházati kiegészítők, valamint cipők, szandálok, bakancsok, csizmák, torna- és sportcipők.
  • Digitális és műszaki cikkek: számológépek, pendrive-ok, hangoskönyvek, számítógépek, laptopok és azok kiegészítői, például billentyűzetek és egerek, valamint speciális Braille-írógépek.
  • Fejlesztő játékok: építőkészletek, építőjátékok, játékhangszerek és puzzle-k.
  • Gyógyászati segédeszközök és vitaminok: ortopédiai eszközök, hallókészülékek, szemüvegek, továbbá A-, B1-, B2-, B6-, B12-, C-, D- és E-vitaminok.

Az iskolakezdési támogatás ugyanakkor nem használható fel tapéta, zsírpapír, sífelszerelés, sícipő, síbakancs, munkanadrág, golf felszerelés, tenisz- és tollaslabda-felszerelés, jég- és görkorcsolya, valamint – az iskolai úszófelszerelés kivételével – vízisport-felszerelés vásárlására.

A családok az 50 ezer forintos utalványcsomagot 6 darab 5000, 6 darab 2000 és 8 darab 1000 forintos címletben kapják meg. Sikertelen kézbesítés esetén a küldemény a következő munkanaptól számított 10 munkanapig átvehető a postládában hagyott értesítőn szereplő kijelölt postán.

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Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az utalványok 2027. március 15-ig használhatók fel vásárlásra. A kereskedők az elfogadott utalványokat 2027. május 15-ig válthatják be a pénzforgalmi számlájukat vezető banknál. További tájékoztatás érhető el a kormany.hu/iskolakezdesiutalvany weboldalon vagy telefonon a 1818-as kormányzati ügyfélvonalon.
Címlapkép: Getty Images
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Az ÁKK Zrt. által a 3, 6 és 12 hónapos, továbbá a 3, 5, 10 és 15 éves futamidőkre az Elsődleges forgalmazók által teljesített árjegyzéséből számított átlagos hozam.

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