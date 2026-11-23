Érdemi egyeztetéseket és magasabb béremelést követelnek a pedagógus-szakszervezetek a 2027-es oktatási költségvetés kapcsán, amely szerintük jelentősen alultervezi az ágazat valós forrásigényét. Az érdekképviseletek nyílt levélben fordultak Magyar Péter miniszterelnökhöz, miközben a PDSZ a kampányígéretektől elmaradó fizetésemelések és a ki nem fizetett juttatások miatt már a sztrájkhajlandóságot is felméri a dolgozók körében-

Bár a kormány jövőre a tervek szerint több mint 206 milliárd forinttal növeli az oktatási kiadásokat az előző évhez képest, a szakszervezetek értékelése alapján az ágazat így is a büdzsé egyik vesztese marad. A 2027-es költségvetési tervezetben a pedagógusbérek emelésére 120 milliárd, míg a nevelést és oktatást közvetlenül segítő (NOKS), valamint egyéb munkakörökben dolgozók bérfejlesztésére 61 milliárd forintot különítettek el. Az érdekképviseletek sérelmezik, hogy miközben a Tisza Párt a kampányban azonnali, 25 százalékos béremelést ígért a NOKS-dolgozóknak, és Magyar Péter korábban 21,5 százalékos nettó bérnövekedésről beszélt, a mostani javaslat átlagosan csupán 15 százalékos bruttó emelést tartalmaz.

A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke hangsúlyozta, hogy bár szakmai kérdésekben zajlik a párbeszéd a szaktárcával, magáról a költségvetésről egyáltalán nem egyeztettek velük. Rámutatott arra is, hogy egy új Nemzeti alaptanterv bevezetése, a szükséges tankönyvek fejlesztése és a tanárok továbbképzése hatalmas többletforrást igényel, megfelelő pénzügyi háttér nélkül pedig a közoktatás reformja nem valósítható meg. Törley Katalin, a Tanítanék Mozgalom vezetője megerősítette, hogy a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérezése évek óta tarthatatlan szinten mozog. Álláspontja szerint a kormánynak sürgősen be kell avatkoznia, a kabinetnek pedig még a költségvetés véglegesítése előtt meg kellett volna állapodnia az érdekképviseletekkel - számolt be az ATV.

A kialakult helyzetre reagálva a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) nyílt levélben szólította fel a miniszterelnököt a tárgyalások megkezdésére. A szervezet a költségvetési tervezet módosítását, a törvényi garanciák megteremtését, az elmaradt jubileumi jutalmak kifizetését, valamint az irányzottnál nagyobb mértékű bérfejlesztést követel. Nyomásgyakorlásként már meg is kezdték a dolgozók sztrájkhajlandóságának felmérését. A PDSZ delegációja hétfőn ül tárgyalóasztalhoz a minisztérium képviselőivel, ahol reményeik szerint a büdzséről és a köznevelési jogszabályok módosításáról is érdemi egyeztetést folytathatnak.