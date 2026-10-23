Téli szünet 2026/27: itt a rendelet, mikor kezdődik és meddig tart a téli szünet, hogy változik a menetrend

A karácsonyi készülődés mellett a családoknak az iskolai szünettel is számolniuk kell az év végén. Mikor kezdődik a téli szünet, meddig tart a téli szünet, és mikor kell újra iskolába menni? A 2026/27 tanév rendje rendeletben meghatározott: a pontos dátumok ismeretében a szülők időben meg tudják tervezni a szabadságokat és a családi programokat.

Az év végi ünnepekhez közeledve egyre több fejtörést okozhat a család menetrendjének összehangolása, a programok megszervezése. A téli szünet 2026/27 pontos időpontja mellett az ünnepi munkarend és a szolgáltatások változásai is fontosak az év végi tervezéshez. Cikkünkben megmutatjuk, mikor van a téli szünet, milyen szabályok vonatkoznak az iskolákra, hogyan alakul a boltok nyitvatartása, a közösségi közlekedés és a parkolás, valamint milyen változást hozhat, ha december 24. munkaszüneti nap lesz.

2026 téli szünet: mikor kezdődik és meddig tart az iskolai szünet?

A téli szünet 2026. december 19-én, szombaton kezdődik, és 2027. január 3-ig, vasárnapig tart. A 2026 téli szünet időpontjáról rendelkező szabályozás szerint a diákokra így összesen 16 napos pihenő vár. Az iskolai téli szünet a karácsonyi ünnepeket és az újévet is magában foglalja, így a családoknak több mint két hét áll rendelkezésükre a közös programokra és az ünnepi kikapcsolódásra. Ám ez azt is jelenti, hogy a téli szünet kezdete öt nappal megelőzi december 24-ét, így a szülőknek már a karácsonyi munkaszünet előtt meg kell oldaniuk a gyerekek felügyeletét.

Minden iskolában ugyanakkor lesz téli szünet?

A 2026/27 tanév rendje szerint az általános iskolákban, gimnáziumokban és szakképző intézményekben egyaránt december 19-én kezdődik a téli szünet. Az időpontokat az 1/2026. (VII. 31.) OGYM rendelet rögzíti, amely bizonyos feltételekkel eltérést is enged az országos tanítási rendtől.

Az iskolák maguk is módosíthatják, mikor kezdődik a téli szünet, illetve mikor ér véget, további szünnapokat is kijelölhetnek, a nemzetiségi oktatást folytató intézmények pedig saját hagyományaikhoz is igazíthatják a szüneteket. Ha egy intézmény saját hatáskörben dönt extra szünnapról, egyben gondoskodnia is kell a kieső tanítási napok pótlásáról – például szombati tanítás beiktatásával. A téli szünet iskola szerinti időpontját érdemes a helyi és intézményi tanévbeosztásban is megnézni.

A téli szünet munkanapjain az iskoláknak szükség esetén biztosítani kell a tanulók felügyeletét, amelyet több intézmény közösen is megszervezhet. Ez sok családnak jelenthet segítséget, hiszen az ünnepek miatt jelentősen kevesebb munkaszüneti nap jár, mint amennyi az iskolai téli szünet.

Mikor van téli szünet az egyetemeken?

Az egyetemisták számára nincs egységes válasz arra, hogy lesz-e, és ha igen, mikor lesz téli szünet, hiszen a szorgalmi és vizsgaidőszakok beosztása intézményenként eltér. A szorgalmi időszak általában decemberben ér véget, ezt követi a vizsgaidőszak, amikor már nincsenek rendszeres tanórák, de a hallgatóknak még vizsgázniuk kell. Egyes egyetemek külön karácsonyi szünetet is kijelölnek, amikor nem szerveznek vizsgákat. Ennek időpontja és hossza intézményenként változik, így a vizsgaidőszak kezdete önmagában nem jelenti a téli pihenő kezdetét.

Így változik a karácsonyi időszak, ha december 24. munkaszüneti nap lesz

Az idei karácsonyi munkarendben jelentős változás várható: december 24. munkaszüneti nap lehet. A Tisza képviselői által benyújtott törvényjavaslat már a parlament előtt van, és bár a végszavazás időpontja még nem ismert, a Tisza kétharmados többsége miatt jó esély van arra, hogy elfogadják, és már idén életbe lépjen az új szabály.

A jelenlegi munkarend szerint december 24. áthelyezett pihenőnap, amelyet december 12-én, szombaton kell ledolgozni. Ha a törvényt elfogadják, és az éves munkarendet is módosítják, december 12. ismét szabadnap lesz, a karácsonyi hosszú hétvége pedig december 24-től 27-ig tart majd.

A változás a boltok nyitvatartását, a közösségi közlekedést és egyes szolgáltatások működését is érintheti. Érdemes tehát azzal számolni, hogy december 24-én a korábbi években megszokottól eltérő szabályok lépnek életbe.

Téli szünet 2026: ünnepi nyitvatartások, módosult menetrendek

A téli szünet alatt nemcsak az iskolák tartanak zárva, hanem a boltok nyitvatartása, a közösségi közlekedés és a parkolás rendje is eltérhet a megszokottól. A karácsonyi ünnepnapok mellett a két ünnep közötti munkanapokra és szilveszterre is a normálistól eltérő szabályok vonatkoznak.

Boltok nyitvatartása a téli szünetben

A téli szünet 2026/2027-es időszakában a boltok nyitvatartása elsősorban a karácsonyi és újévi ünnepnapokon tér el a megszokottól. Az egyes napokon a következő nyitvatartási renddel számolhatunk:

december 19–23.: normál hétvégi, illetve munkanapi nyitvatartás

december 24.: a jelenlegi jogszabály szerint az üzletek legfeljebb 14 óráig tarthatnak nyitva. Ha munkaszüneti nap lesz, a legtöbb bolt egész nap zárva tart.

december 25–26.: karácsony két munkaszüneti napján a legtöbb üzlet zárva tart

december 27–30.: normál hétvégi, illetve munkanapi nyitvatartás

december 31.: rendes munkanap, nincs kötelező korai zárás, de sok üzlet rövidített nyitvatartással működik

január 1.: újév napján a legtöbb üzlet zárva tart

január 2–3.: normál hétvégi nyitvatartás

A boltzár alól vannak kivételek: jellemzően benzinkutak, egyes kisebb boltok és vendéglátóhelyek esetében számíthatunk ünnepi nyitvatartásra. Amennyiben december 24. munkaszüneti nap lesz, a nagyobb üzletekben december 23. lesz az utolsó lehetőség a karácsonyi bevásárlásra.

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EZ IS ÉRDEKELHET Munkaidő naptár 2027: hosszú hétvégék, munkaszüneti napok és ünnepnapok Mikor lesznek munkaszüneti napok 2027-ben, mely ünnepek esnek hétvégére, és lehet-e szenteste pihenőnap? Mutatjuk a részleteket.

Ünnepi és szünidei menetrendek

A közösségi közlekedés szempontjából azért fontos, mikor van téli szünet, mert a tanítási napokon, az iskolai szünetekben, valamint hétvégén eltérő menetrendek lehetnek érvényben. Az ünnepnapokon további változásokkal kell számolni, így a téli szünet alatt ugyanazon a járaton is többféle menetrendhez kell igazodni.

Budapesten a BKK 2026-os menetrendi naptára szerint a téli szünet alatt az alábbi közlekedési rend lesz érvényben:

december 19–20.: hétvégi menetrend

december 21–23.: tanítási szünetben érvényes munkanapi menetrend

december 24.: különleges szentestei közlekedési rend; a nappali járatok többsége körülbelül 16 óráig közlekedik, utána az éjszakai hálózat veszi át a szerepüket

december 25–26.: ünnepnapi menetrend

december 27.: vasárnapi, illetve munkaszüneti napi menetrend

december 28–30.: tanítási szünetben érvényes munkanapi menetrend

december 31.: szilveszteri közlekedési rend, éjszaka külön járatsűrítésekkel

január 1.: ünnepnapi menetrend

január 2–3.: hétvégi menetrend

A MÁV vonatainál és a helyközi autóbuszoknál szintén különbséget tesznek tanítási napok, tanítási szünetek, hétvégék és ünnepnapok között. Egyes járatok kizárólag iskolai napokon közlekednek, ezért a téli szünet alatt nem indulnak, másoknak pedig az indulási időpontja vagy a közlekedési gyakorisága változik.

Parkolás a téli szünet alatt

Budapesten 2025 végétől a két ünnep közötti munkanapokon is fizetni kell a közterületi parkolásért. Ennek megfelelően 2026. december 28–31. között a szokásos díjfizetési időszakok érvényesek, vagyis a téli szünet önmagában nem jelent ingyenes parkolást.

December 24–27. között, valamint 2027. január 1–3-án az általános fővárosi parkolási övezetekben díjmentes a várakozás. Kivételt jelentenek az egész évben díjköteles helyek, például a Margitsziget északi parkolója és egyes budavári parkolóhelyek.

Egyéb iskolai szünetek 2026/27 tanév rendje szerint

A tanév rendje nemcsak a téli szünet 2026/2027-es dátumait, hanem az őszi szünet és a tavaszi szünet időpontját is meghatározza, illetve azt is, hogy milyen egyéb 2026-os vagy 2027-es munkaszüneti nap érinti a tanévet. Ebben a tanévben az alábbi napokon nincs tanítás az iskolákban:

2026. október 23. – november 1.: őszi szünet

2026. december 19. – 2027. január 3.: téli szünet

2027. március 15., hétfő: nemzeti ünnep

2027. március 25. – április 4.: tavaszi szünet

2027. május 1., szombat: a munka ünnepe

2027. május 17., hétfő: pünkösdhétfő

2027. június 18., péntek: az utolsó tanítási nap, ezt követően kezdődik a nyári szünet

Az országosan meghatározott szüneteken túl az iskolák a tanév során öt tanítás nélküli munkanapot is felhasználhatnak pedagógiai célokra, amelyek közül egy nap programjáról a diákönkormányzat dönthet. Ezek pontos időpontját az intézmények saját tanévrendjükben határozzák meg, ezért az egyes iskolákban további tanításmentes napok is lehetnek.

A tanítás nélküli munkanapokat az iskolák többek között szakmai programokra, továbbképzésekre és tanulmányi rendezvényekre használhatják fel. Ezeken a napokon a diákoknak nincs tanítás, az intézményeknek azonban igény esetén gondoskodniuk kell a tanulók felügyeletéről.