Egyre többen keresik a kisebb alkoholtartalmú italokat, miközben a melegebb időjárás éppen az ellenkező irányba tolhatja a borokat. De hogyan lehet kevesebb alkohol mellett megőrizni az ízüket és a karakterüket? A nürnbergi BrauBevialén bemutatott kutatási elképzelés szerint már az erjesztés előtt érdemes lenne beavatkozni. A must cukortartalmának csökkentése ráadásul olyan élesztők előtt is megnyithatja az utat, amelyek új ízekkel gazdagíthatják a borokat.

Súlyos a helyzet a hazi borágazatban, hiszen a hazai borászatoknak egyre szűkebb mozgástérben kell megtalálniuk, miből lehet nyereségesen működni. Ahogy arról a Pénzcentrum a pincészetek 2025-ös beszámolóit feldolgozó cikkében írt, a csökkenő fogyasztás, az importborok árnyomása és az emelkedő költségek egyszerre nehezítik a helyzetüket. A dráguló termelést nem tudják egyszerűen áthárítani a vásárlókra, miközben a fiatalabb korosztályok egy részét már magának a bornak is nehéz megnyerni.

Ebben a helyzetben különösen fontos kérdés, milyen termékekkel lehetne megszólítani azokat, akik kevesebb alkoholt szeretnének fogyasztani. Ez a nürnbergi BrauBeviale expón is előkerült, ahol a Pénzcentrum a Magyar Sörgyártók Szövetségének meghívására vett részt. Bár a szakvásáron kiemelt szerepe van a sörnek, a program más italok gyártóinak problémáival és lehetőségeivel is foglalkozik, így a bor jövőjével is.

Lena Keller, a borászat és a folyamatmérnökség professzora a "Kevesebb cukor, többféle élesztő? Új utak az alacsony alkoholtartalmú borok készítésében” című előadásában azt járta körül, hogyan kapcsolódhat össze a kevesebb cukor, az élesztők szélesebb választéka és az alacsonyabb alkoholtartalmú borok fejlesztése.

EZ IS ÉRDEKELHET Mélyponton a sörfogyasztás: nagy dobásra készülnek a gyártók, de ki issza majd ezt meg Magyarországon? Csökkenő fogyasztás, változó szokások és a költséges gyártás is szorítja a sörfőzdéket, miközben egyre többféle ital versenyez a vásárlókért.

A kutató azt azonban előadása elején hangsúlyozta, hogy folyamatban lévő, illetve tervezett kutatásokról beszél, nem egy minden részletében kipróbált, kész megoldásról.

A vásárló kevesebb alkoholra vágyik, a szőlő viszont többet akar

A gondolatmenet kiindulópont egyszerű: a mustban lévő cukrot az élesztők az erjedés során alkohollá alakítják, így a cukortartalom meghatározza azt is, mennyi alkohol keletkezhet a borban.

Keller szerint itt találkozik két, egymással ellentétes folyamat. Miközben nő az érdeklődés a kisebb alkoholtartalmú italok iránt, a magasabb hőmérséklet és az intenzívebb napsütés fokozhatja a szőlő cukorfelhalmozását. Ebből pedig magasabb alkoholtartalmú bor készülhet.

EZ IS ÉRDEKELHET Újabb ismert borász szólalt meg a zéró toleranciáról: a hazai borkultúra nem egyenlő az alkoholizmussal! A magyar borpiac egyszerre küzd a generációváltás kihívásaival, a fogyasztói szokások átalakulásával és a nemzetközi verseny nyomásával.

Az előadó egy szemléltető példával mutatta be mindezt. Ha a szőlő cukortartalma alapján körülbelül 14 százalékos bor készülne, de a borász inkább 8 százalék körüli terméket szeretne, hol érdemes beavatkoznia? A kész borból távolítsa el az alkohol egy részét, más élesztőt használjon, vagy eleve kevesebb cukorral kezdje az erjesztést?

A 8 százalék ebben a példában egy lehetséges termékcél volt, nem az alacsony alkoholtartalmú bor általános meghatározása. Keller éppen arra hívta fel a figyelmet, hogy az alkoholmentes és a hagyományos borok között is van tér a fejlesztésre. Ráadásul nem is akármekkora, hiszen a piac ezzel a szegmensen ezidáig nemigen foglalkozott.

Az alkohollal az íz is változik

A feladat azonban nem merül ki abban, hogy kisebb szám kerüljön a címkére. Az alkohol a bor ízében és szerkezetében is szerepet játszik, ezért a csökkentése az egész ital egyensúlyát megváltoztathatja.

Keller arról beszélt, hogy az alkohol befolyásolja az aromák érzékelését, a korty teltségét, melegségét és textúráját. Kapcsolatban áll azzal is, hogyan érezzük a savasságot, az édességet vagy a keserűséget, emellett a bor stabilitására is hatással van. Vagyis attól, hogy egy technológiával sikerül kevesebb alkoholt hagyni a borban, még nem biztos, hogy a végeredmény ugyanolyan élvezhető lesz.

A valódi feladat olyan bort készíteni, amely kisebb alkoholtartalom mellett is megállja a helyét.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nem mindegy, mikor avatkoznak be

A különböző lehetőségek pedig már a szőlőben elkezdődnek. A művelés és a szüret időzítése is befolyásolhatja a cukortartalmat, de ennek megvannak a korlátai. A korábbi szürettel például az érettség is változik, ami a későbbi bor karakterére ugyancsak hatással lehet. Keller az ilyen beavatkozásokkal reálisan elérhető csökkentést nagyjából egy-két alkoholszázalékpontra tette.

Az erjedés során más mikroorganizmusok bevonásával is lehet módosítani a folyamatot. A cél ilyenkor az, hogy a cukor egy részéből alkohol helyett más vegyületek keletkezzenek. Csakhogy ezek is alakítják a bor összetételét, és az erjedés megbízhatóságát is biztosítani kell.

A kész bor alkoholtartalma utólag, például vákuumdesztillációval vagy membrános eljárásokkal is csökkenthető. Keller szerint az alkoholmenteshez közeli termékek előállításában ezeknek továbbra is fontos szerepük van. Az alacsonyabb, de nem nulla alkoholtartalmú boroknál viszont érdemes feltenni a kérdést, hogy egyáltalán szükséges-e előbb megtermelni azt az alkoholt, amelyet később eltávolítanának.

Mi lenne, ha már a mustban kevesebb cukor lenne?

A bemutatott kutatási elképzelés valójában tehát arra keresi a választ, mi lenne, ha már magában a mustban kevesebb lenne a cukor. A must összetételét még az élesztők munkája előtt, membrános eljárással módosítanák, hogy kevesebb erjeszthető cukor kerüljön a folyamatba. Így eleve kisebb alkoholtartalmú bor készülhetne.

Ez elsőre egyszerűnek hangzik, a must azonban jóval több cukros víznél. A szétválasztás során más összetevők eloszlása is változhat, ezért azt is vizsgálni kell, mi marad a kezelt mustban, és mi kerül a leválasztott részbe. Az élesztők számára szükséges tápanyagokat, az aromák kialakulásában szerepet játszó vegyületeket és a megfelelő savegyensúlyt egyaránt figyelembe kell venni. Ráadásul a mustot úgy kell előkészíteni, hogy a membrános kezelés működjön, de utána az erjedés is megbízhatóan végbemenjen.

Itt van egy fontos különbség a csökkentett cukortartalmú gyümölcslevekhez képest. A kezelt must még nem kész ital, az erjedés során további átalakulások történnek benne, és új aromák is keletkeznek. Ez bonyolítja a feladatot, ugyanakkor lehetőséget is ad az íz alakítására.

Más élesztők is nagyobb szerephez juthatnak

A kisebb cukortartalom az élesztőválasztást is befolyásolhatja. Ha magas alkoholtartalmú bor készül, olyan élesztőre van szükség, amely ezt a közeget is elviseli, és végig tudja vinni az erjedést. Alacsonyabb várható alkoholtartalom mellett viszont többféle élesztő jöhet szóba. Keller szerint így nagyobb figyelmet kaphatna az, hogy az egyes fajok és törzsek milyen aromákat hoznak létre, hogyan alakítják a savakat, illetve milyen karaktert adnak a bornak.

Az alternatív élesztők az enyhébb alkoholos közegben hosszabb ideig maradhatnak aktívak, így erősebben befolyásolhatják a végeredményt. A kutatási irány tehát nem pusztán az alkohol csökkentéséről szól, hanem arról is, milyen új borokat lehetne így készíteni. A megbízható erjedést és a kívánt minőséget azonban ezeknél a kombinációknál még igazolni kell. A professzor azt is fontos célként említette, hogy a fejlesztésekből a kisebb termelők se maradjanak ki.

Keller gondolatmenetében az alacsonyabb alkoholtartalmú bor már a kezdetektől önálló termékként készülne, saját ízbeli célokkal. A borász ehhez választaná meg a must kezelését és az élesztőt. A kérdés így az lenne, hogyan készülhet eleve jó bor kevesebb alkohollal, nem pedig az, hogyan lehet utólag helyreállítani azt, ami az alkohol eltávolításával megváltozott.