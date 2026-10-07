Havi 35 ezer forintos támogatást ad az önkormányzat: így tudod igényelni

A Józsefvárosi Önkormányzat 2026-ban is folytatja a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjprogramot, amelynek keretében a kerületben élő végzős középiskolások és egyetemi hallgatók havonta akár 35 ezer forintos támogatást is kaphatnak.

A szociális rászorultság alapján odaítélhető Bursa Hungarica ösztöndíjra azok a Józsefvárosban lakóhellyel rendelkező diákok pályázhatnak, akik már felsőoktatási intézményben tanulnak, vagy jelenleg végzős középiskolásként továbbtanulásra készülnek. A támogatás maximális összege eléri a havi 35 ezer forintot, amellyel a kerületi önkormányzat közvetlenül járul hozzá a hallgatók megélhetési és tanulmányi költségeihez a 2026-os évben is – derült ki a Józsefvárosi Önkormányzat Facebook-bejegyzéséből.

"Célunk, hogy a nehezebb anyagi körülmények között élő, tehetséges kerületi fiataloknak se kelljen lemondaniuk a felsőfokú tanulmányokról, és a pénzügyi akadályok ne gátolják a szakmai előmenetelüket" – mutattak rá a támogatás társadalmi szerepére.

A pályázati időszak viszonylag szűk, a jelentkezéseket 2026. október 5. és november 5. között várják. A pályázat benyújtásának pontos menetéről, a szükséges igazolásokról és a jogosultsági feltételekről az önkormányzat hivatalos weboldalán tájékozódhatnak a diákok és családjaik.