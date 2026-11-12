2026. november 12. csütörtök Jónás, Renátó
10 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Felülnézet egy vidám, érett női egyetemi tanárról, aki egy előadóteremben tartott óra során nagy hallgatói csoport előtt beszél.
Oktatás

Már a kezdő tanárok is többet kereshetnek az egyetemi oktatóknál: akár 150 ezer forint is lehet a különbség, hiába a doktori fokozat és a publikációk

Pénzcentrum
2026. november 12. 10:31 4 perc

A jövő évi költségvetés tervezete szerint jelentősen, az inflációt is figyelembe véve reálértéken közel tíz százalékkal csökken a felsőoktatási intézmények támogatása, miközben az ágazatban dolgozók fizetése drasztikusan elmarad a köznevelésben elérhető bérektől – hívta fel a figyelmet Dráviczki Sándor, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének (FDSZ) elnöke.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A felsőoktatásra szánt költségvetési kiadások a 2026-os 814 milliárd forintról 2027-ben 761 milliárd forintra, azaz 6,5 százalékkal esnek vissza. Ezen belül a nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 610,2 milliárdról 570 milliárd forintra szűkül, ami nominálisan 40,2 milliárdos (6,6 százalékos), a tervezett 3 százalékos inflációval számolva pedig majdnem tízszázalékos forrásvesztést jelent - számolt be róla a szeretlekmagyarorszag.hu. Bár a kormány 10 milliárd forintot elkülönített az állami fenntartású egyetemek oktatóinak bérrendezésére, a nem oktatói munkakörben dolgozók, valamint a legnagyobb hazai egyetemeket tömörítő alapítványi szféra bérfejlesztése továbbra is tisztázatlan.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A helyzetet tovább bonyolítja a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA) rendszerének felszámolása. Az egyetemfenntartó alapítványok 2027. augusztus 1-jén megszűnnek, a kormány pedig 119,3 milliárd forintos megtakarítást vár a vagyonkezelő alapítványok támogatásának megvágásától, ám az új finanszírozási és fenntartói struktúra részletei még nem ismertek.

A forráskivonás azért is érinti érzékenyen a szektort, mert a felsőoktatási fizetések súlyos lemaradásban vannak a köznevelési bérekhez képest. Dráviczki Sándor ezzel kapcsolatban rámutatott a két terület közötti alapvető rendszerszintű különbségre. "A legnagyobb probléma, hogy a köznevelésben létezik bérmechanizmus, a felsőoktatásban viszont nincs. A köznevelésben a béreket a diplomás átlagbér 80 százalékához kötötték, meghatározott bércéllal és évenkénti kötelező korrekcióval. Ezzel szemben a felsőoktatás bértáblája egy befagyasztott egyetemi tanári alapilletményhez igazodik, így nincs automatikus előrelépés" – fejtette ki az elnök.

A szakszervezet bérkutatása szerint a fordított bérhelyzet odáig vezetett, hogy míg a köznevelésben egy pályakezdő gyakornok 528 800 forintot keres, addig egy állami egyetemen 380 ezer forint körül alakul a kezdő fizetés.

A Pedagógus I. kategóriában 538 ezer és 1 millió 65 ezer forint között mozognak a bérek, miközben egy doktori fokozattal, idegennyelv-tudással és publikációkkal rendelkező állami egyetemi adjunktus 367 ezer, alapítványi intézményben dolgozó kollégája pedig 465–470 ezer forintot kap. A Pedagógus II. kategória 630 ezer és 1,1 millió forint közötti sávjával szemben az állami egyetemi docensek 504–535 ezer, az alapítványiak pedig 800 ezer forint feletti összeget keresnek.

Pedagógus bértábla 2026: ennyit számít a pedagógus béremelés, így emelkedik a tanári fizetés
EZ IS ÉRDEKELHET
Pedagógus bértábla 2026: ennyit számít a pedagógus béremelés, így emelkedik a tanári fizetés
Pedagógus bértábla 2026: mutatjuk, mennyi a pedagógus béremelés 2026-ban, hogyan alakul a tanári fizetés 2026 évében? Mit kell tudni a tanárbérek, pedagógus bérpótlékok kapcsán?

Egy egyetemi tanár vagy kutatóprofesszor alapilletménye az állami szférában bruttó 800–813 ezer forint, az alapítványi egyetemeken pedig 880 ezer forinttól indul, vagyis egy köznevelési pedagógus fizetése ma már meghaladhatja az egyetemi tanárokét is.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A szakszervezeti elnök hangsúlyozta, hogy a tarthatatlan bérfeszültség feloldásához átfogó korrekcióra van szükség. "Azt követeljük, hogy a 2021-ben és 2022-ben adott, kétszer 15 százalékos béremelést építsék be az alapbérbe, és ehhez képest további 50 százalékos emelést kérünk. Emellett az oktatói, kutatói és a nem oktató-kutató közalkalmazotti béreket is felül kell vizsgálni. Utóbbiak helyzete még rosszabb, hiszen a fizetésüket szinte mindig csak a minimálbérhez igazítják. Egységes, erős és inflációkövető bértáblára van szükség" – fogalmazott Dráviczki Sándor.

Kapcsolódó cikkeink:

Az FDSZ az egységes bértábla mellett elengedhetetlennek tartja a kollektív szerződések kötelezővé tételét, az akadémiai, kutatási és publikációs szabadság, valamint a demokratikus rektor- és dékánválasztás garantálását, továbbá azt, hogy a felsőoktatás finanszírozása érje el a GDP legalább egy százalékát. A szakszervezet három országos felmérést követően konkrét ütemtervet és szakmai javaslatcsomagot juttatott el a miniszterelnöknek és az Oktatási és Kulturális Minisztérium vezetésének, jelenleg pedig újabb személyes egyeztetést kezdeményeznek a tárcával az infrastrukturális és kollégiumi problémák, valamint a bérrendezés ügyében.

A KEKVA-rendszer jövőbeli átalakítása kapcsán a szakszervezet szerint figyelembe kell venni, hogy a korábbi állami vagyonátadás rendkívül aránytalan volt. Egyes intézményeknek a kapott vagyon csak terhet jelentett bevétel helyett, így szívesen visszaadnák azt az államnak, amely a gyakorlatban eddig is finanszírozta a működésüket. Miközben a hírek szerint a Színház- és Filmművészeti Egyetem, valamint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 2027-től visszakerülhet állami fenntartásba, az FDSZ felmérése alapján az intézmények egyharmada azt szeretné, ha a saját szenátusa dönthetne a működési modellről. A szakszervezet álláspontja szerint a jelenlegi, 15–25 éves keretszerződésekre és hatéves feladatfinanszírozási megállapodásokra épülő rendszert kell finomhangolni úgy, hogy abban a hallgatói létszámot, a kutatási-művészeti tevékenységet és a minőségi mutatókat figyelembe vevő alapfinanszírozás nagyobb súlyt kapjon.
Címlapkép: Getty Images
#egyetem #oktatás #béremelés #felsőoktatás #szakszervezet #költségvetés #bérek #fizetések #tanárok #pedagógusok
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:00
12:43
12:34
12:22
12:15
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 12. 10:38 Hatalmas bejelentést tett a Richter, történelmi csúcsra lőtt ki az árfolyam, földbe állt az Nvidia
november 11. 18:37 Nagy fordulat a tőzsdéken: kilőtt a Mol és az OTP, de újabb viharfelhők gyülekeznek
november 11. 13:28 Újabb nyomás alatt a forint: az amerikai döntések miatt elszabadult a dollár árfolyama
november 11. 10:34 Széttépik az OTP-t és a Siemens Energy-t a tőzsdéken – De mi történik az Alteónál?
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Budapest és a Balaton már kevés? Ezekben a magyarországi térségekben még óriási turisztikai lehetőség rejlik
2026. november 12.
Budapest és a Balaton már kevés? Ezekben a magyarországi térségekben még óriási turisztikai lehetőség rejlik
2026. november 11.
Az árrésstop kivezetésével jöhet a dinamikus árazás az élelmiszerboltokban: nagyot nézhetnek a vásárlók a kasszáknál
2026. november 12.
Mennyit kell befektetni, hogy havi 200 ezer forintot keress a tőzsdén? Meglepő, mekkora vagyonnal sikerülhet
2026. november 12.
Nyugdíjemelés 2027: itt a kalkulátor, pontosan ennyi plusz pénz érkezik januárban - Sok nyugdíjasnak nem 3%, hanem ennél is több emelés jár jövőre
2026. november 12.
Gundel, ONYX, ARAZ, Aria Hotel: húzós árakon hirdették meg a 2026-os szilveszteri lakomákat a hazai luxuséttermek
NAPTÁR
Tovább
2026. november 12. csütörtök
Jónás, Renátó
46. hét
November 12.
Baháalláh születése (Bahai)
November 12.
Minőségügyi világnap
November 12.
A szociális munka világnapja
November 12.
A tüdőgyulladás elleni küzdelem világnapja
November 12.
Az irodalmi szervezetek napja
Ajánlatunk
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Nem várt számla érkezik októberben: akár 100 ezer forintot is elkérhetnek a magyar szülőktől
2
3 hete
Téli szünet 2026/27: itt a rendelet, mikor kezdődik és meddig tart a téli szünet, hogy változik a menetrend
3
3 hónapja
Teljes átalakulás előtt a budapesti ingatlanpiac: aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása
4
1 hónapja
Havi 35 ezer forintos támogatást ad az önkormányzat: így tudod igényelni
5
2 napja
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettsége van: szabályosan kapkodnak értük a cégek, nem semmi pénzt fizetnek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Pénzügyi lízing
a lízingbe adó azért vásárol meg valamit, hogy azt határozott időre szóló szerződésben átadja használatra a lízingbe vevőnek, aki ezért díjat fizet. Egy idő elteltével a lízingbe vevő joga maradványértéken megvásárolni a lízing tárgyát. Ha nem él ezzel a jogával a lízing tárgya visszakerül a lízingbe adóhoz. Addig azonban az érték a lízingbe vevő könyvelésében szerepel, ő viseli közvetlen terheit, kárait és élvezi hasznát.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 12. 13:00
Mennyit kell befektetni, hogy havi 200 ezer forintot keress a tőzsdén? Meglepő, mekkora vagyonnal sikerülhet
Pénzcentrum  |  2026. november 12. 12:15
Vitézy Dávid több ezermilliárdos fejlesztési hullámot indítana el, a társasházak is pénzhez juthatnak
Agrárszektor  |  2026. november 12. 12:31
Nagyszabású beavatkozás zajlik itthon: drámai mentőakció indult