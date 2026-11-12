Már a kezdő tanárok is többet kereshetnek az egyetemi oktatóknál: akár 150 ezer forint is lehet a különbség, hiába a doktori fokozat és a publikációk

A jövő évi költségvetés tervezete szerint jelentősen, az inflációt is figyelembe véve reálértéken közel tíz százalékkal csökken a felsőoktatási intézmények támogatása, miközben az ágazatban dolgozók fizetése drasztikusan elmarad a köznevelésben elérhető bérektől – hívta fel a figyelmet Dráviczki Sándor, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének (FDSZ) elnöke.

A felsőoktatásra szánt költségvetési kiadások a 2026-os 814 milliárd forintról 2027-ben 761 milliárd forintra, azaz 6,5 százalékkal esnek vissza. Ezen belül a nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 610,2 milliárdról 570 milliárd forintra szűkül, ami nominálisan 40,2 milliárdos (6,6 százalékos), a tervezett 3 százalékos inflációval számolva pedig majdnem tízszázalékos forrásvesztést jelent - számolt be róla a szeretlekmagyarorszag.hu. Bár a kormány 10 milliárd forintot elkülönített az állami fenntartású egyetemek oktatóinak bérrendezésére, a nem oktatói munkakörben dolgozók, valamint a legnagyobb hazai egyetemeket tömörítő alapítványi szféra bérfejlesztése továbbra is tisztázatlan.

A helyzetet tovább bonyolítja a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA) rendszerének felszámolása. Az egyetemfenntartó alapítványok 2027. augusztus 1-jén megszűnnek, a kormány pedig 119,3 milliárd forintos megtakarítást vár a vagyonkezelő alapítványok támogatásának megvágásától, ám az új finanszírozási és fenntartói struktúra részletei még nem ismertek.

A forráskivonás azért is érinti érzékenyen a szektort, mert a felsőoktatási fizetések súlyos lemaradásban vannak a köznevelési bérekhez képest. Dráviczki Sándor ezzel kapcsolatban rámutatott a két terület közötti alapvető rendszerszintű különbségre. "A legnagyobb probléma, hogy a köznevelésben létezik bérmechanizmus, a felsőoktatásban viszont nincs. A köznevelésben a béreket a diplomás átlagbér 80 százalékához kötötték, meghatározott bércéllal és évenkénti kötelező korrekcióval. Ezzel szemben a felsőoktatás bértáblája egy befagyasztott egyetemi tanári alapilletményhez igazodik, így nincs automatikus előrelépés" – fejtette ki az elnök.

A szakszervezet bérkutatása szerint a fordított bérhelyzet odáig vezetett, hogy míg a köznevelésben egy pályakezdő gyakornok 528 800 forintot keres, addig egy állami egyetemen 380 ezer forint körül alakul a kezdő fizetés.

A Pedagógus I. kategóriában 538 ezer és 1 millió 65 ezer forint között mozognak a bérek, miközben egy doktori fokozattal, idegennyelv-tudással és publikációkkal rendelkező állami egyetemi adjunktus 367 ezer, alapítványi intézményben dolgozó kollégája pedig 465–470 ezer forintot kap. A Pedagógus II. kategória 630 ezer és 1,1 millió forint közötti sávjával szemben az állami egyetemi docensek 504–535 ezer, az alapítványiak pedig 800 ezer forint feletti összeget keresnek.

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Egy egyetemi tanár vagy kutatóprofesszor alapilletménye az állami szférában bruttó 800–813 ezer forint, az alapítványi egyetemeken pedig 880 ezer forinttól indul, vagyis egy köznevelési pedagógus fizetése ma már meghaladhatja az egyetemi tanárokét is.

A szakszervezeti elnök hangsúlyozta, hogy a tarthatatlan bérfeszültség feloldásához átfogó korrekcióra van szükség. "Azt követeljük, hogy a 2021-ben és 2022-ben adott, kétszer 15 százalékos béremelést építsék be az alapbérbe, és ehhez képest további 50 százalékos emelést kérünk. Emellett az oktatói, kutatói és a nem oktató-kutató közalkalmazotti béreket is felül kell vizsgálni. Utóbbiak helyzete még rosszabb, hiszen a fizetésüket szinte mindig csak a minimálbérhez igazítják. Egységes, erős és inflációkövető bértáblára van szükség" – fogalmazott Dráviczki Sándor.

Az FDSZ az egységes bértábla mellett elengedhetetlennek tartja a kollektív szerződések kötelezővé tételét, az akadémiai, kutatási és publikációs szabadság, valamint a demokratikus rektor- és dékánválasztás garantálását, továbbá azt, hogy a felsőoktatás finanszírozása érje el a GDP legalább egy százalékát. A szakszervezet három országos felmérést követően konkrét ütemtervet és szakmai javaslatcsomagot juttatott el a miniszterelnöknek és az Oktatási és Kulturális Minisztérium vezetésének, jelenleg pedig újabb személyes egyeztetést kezdeményeznek a tárcával az infrastrukturális és kollégiumi problémák, valamint a bérrendezés ügyében.

A KEKVA-rendszer jövőbeli átalakítása kapcsán a szakszervezet szerint figyelembe kell venni, hogy a korábbi állami vagyonátadás rendkívül aránytalan volt. Egyes intézményeknek a kapott vagyon csak terhet jelentett bevétel helyett, így szívesen visszaadnák azt az államnak, amely a gyakorlatban eddig is finanszírozta a működésüket. Miközben a hírek szerint a Színház- és Filmművészeti Egyetem, valamint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 2027-től visszakerülhet állami fenntartásba, az FDSZ felmérése alapján az intézmények egyharmada azt szeretné, ha a saját szenátusa dönthetne a működési modellről. A szakszervezet álláspontja szerint a jelenlegi, 15–25 éves keretszerződésekre és hatéves feladatfinanszírozási megállapodásokra épülő rendszert kell finomhangolni úgy, hogy abban a hallgatói létszámot, a kutatási-művészeti tevékenységet és a minőségi mutatókat figyelembe vevő alapfinanszírozás nagyobb súlyt kapjon.