Egy új típusú érettségi bevezetéséhez akár öt-hét év is szükséges lehet, így az oktatás megújításától nem várhatók azonnali, látványos eredmények. Bár a pedagógusok közelmúltbeli béremelése megállította a pályaelhagyást, a hazai oktatási rendszer átfogó reformra szorul. Érdemben csökkenteni kell a diákokra zúduló tananyagot, át kell alakítani az iskola és a szülők viszonyát, a 21. századi készségek fejlesztése érdekében pedig magát az iskolai környezetet is újra kell gondolni – véli Holtzer Péter, a természettudományos oktatást segítő Szabó Szabolcs Alapítvány alapító elnöke egy, a Portfolio.hu-nak adott interjúban.

Hosszú idő után az elmúlt fél évben ismét önálló oktatási minisztérium kezdte meg a munkáját Magyarországon. Holtzer Péter szerint az oktatásügy egy lassan forduló tankhajóhoz hasonlít. Ha ma elkezdődik a munka, egy érdemben új érettségi rendszer kidolgozása és bevezetése akkor is éveket vesz igénybe, hiszen ezeket a folyamatokat nem szabad elkapkodni. A szakértő szerint üdvözlendő, hogy a tárca nem azonnali felforgatással indított, hanem az eddigieknél komolyabban veszi a társadalmi egyeztetéseket és a szakmai vélemények bekérését, még ha ennek a gyakorlatnak hazánkban egyelőre nincs is komoly hagyománya.

Rövid távon a legégetőbb feladat a 2020-as Nemzeti alaptanterv észszerűsítése és egyszerűsítése, mivel a jelenlegi rendszer egyszerűen túl sok mindent próbál megtanítani a gyerekeknek. A tananyag szűkítése mellett azonban el kell indulnia egy alapos stratégiai munkának is, amelynek eredményeként hosszú évek múlva egy teljesen új alaptanterv születhet.

Emellett a társadalom és az iskola viszonyát is újra kell gondolni. Meg kell haladni azt a szemléletet, amely az intézményekre csupán gyermekmegőrzőként vagy egyfajta szolgáltatóként tekint, ahonnan a szülő megrendelőként várja el a készterméket. Ehelyett a felek közötti szorosabb együttműködésre van szükség. A hangsúlyt a modern készségekre, a csapatmunkára és a projektalapú oktatásra kell helyezni a hagyományos, frontális tanítással szemben, amely a csendben ülő, egyénileg teljesítő diákokra épít. Ehhez magát az iskolaépületet is újra kell értelmezni, hiszen egy 21. századi intézményben a hagyományos tantermek mellett sokkal több olyan közösségi térre lenne szükség, ahol a tanulók együtt dolgozhatnak és szocializálódhatnak.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezer sebből vérzik a magyar oktatási rendszer: az alaptanterv elavult, az érettségi sem mérvadó A magyar Nemzeti alaptantervek az elmúlt években olyan mértékben túlterheltté váltak, hogy az azokban előírt tananyag a legtöbb iskolában gyakorlatilag megtaníthatatlan.

Bár az elindult bérrendezés sikeresen megállította a tanárok elvándorlását, a visszatérés egyelőre nem indult meg, és továbbra is komoly hiány mutatkozik a pedagóguspályát választó fiatalokból, különösen a természettudományos tárgyak esetében. A tanárok társadalmi megítélése ugyanakkor javult, és már nem érzékelik azt a fajta lenézést, mint a béremelések előtt.

A hazai oktatás egyik legsúlyosabb problémája jelenleg az, hogy szélsőségesen felnagyítja az otthonról hozott társadalmi különbségeket. Egy hátrányos helyzetű térségben élő diáknak ma minimális esélye van arra, hogy bekerüljön például egy orvosi egyetemre. A sikeres felvételihez elengedhetetlen emelt szintű kémiaérettségire ugyanis országszerte csupán néhány tucat középiskola képes megfelelő szinten felkészíteni a tanulókat. A Szabó Szabolcs Alapítvány éppen ezen hátrányok leküzdésében igyekszik segíteni, így a nagyvárosi elitgimnáziumok helyett vidéki, kisebb iskolákba visznek laborprogramokat, és mentorálják az ott gyakran egyedül dolgozó szaktanárokat.

Holtzer Péter szerint téves az az elképzelés, hogy a pedagógusok a múltban élnek és elzárkóznak a technológiától. A legtöbben felismerik, hogy a digitális megoldásokat és a mesterséges intelligenciát be kell építeni a mindennapi oktatásba. Számukra nyújtanak hatalmas segítséget az olyan ingyenes, könnyen elsajátítható felületek, mint a Tansegéd, amely az óravázlatok és feladatlapok elkészítése mellett az érettségire való módszertani felkészülést is megkönnyíti a tanárok számára.