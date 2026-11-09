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Egy nagy csoport egyetemista hallgatja professzorát egy előadáson az amfiteátrumban. erasmus
Oktatás

Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre: kiderült, mikortól utazhatnak újra külföldre a hallgatók

Pénzcentrum
2026. november 9. 09:03 3 perc

Az októberben feloldott uniós korlátozásoknak köszönhetően a hazai alapítványi egyetemeken is újraindul az Erasmus+ program. A többéves kényszerszünet ellenére az intézmények megőrizték nemzetközi kapcsolataikat, így a rövid távú utazások egyes helyeken már az őszi félévtől is elindulhattak, a hagyományos, féléves részképzések pedig 2027 tavaszától, illetve a következő tanévtől válnak ismét elérhetővé a hallgatók számára - írta meg az Eduline.

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Október közepén megszűntek azok az uniós korlátozások, amelyek 2022 decembere óta akadályozták a modellváltó magyar egyetemeket az új Erasmus-szerződések megkötésében. A döntés értelmében a hallgatók és az oktatók ismét uniós ösztöndíjjal vehetnek részt külföldi tanulmányutakon és kutatási programokban. Bár a lehetőség újra megnyílt, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a teljes visszaállás időt vesz igénybe. Míg a rövid távú doktori, munkatársi és projektalapú utak már a jelenlegi őszi félévben elindulhatnak, a hosszabb hallgatói mobilitási programok széles körű visszatérése 2027 tavaszára várható.

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Az érintett intézményeknek szerencsére nem kell a nulláról kezdeniük a szervezést. A Szegedi Tudományegyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Semmelweis Egyetem egyaránt megerősítette a lapnak, hogy a kényszerszünet alatt sem szakadtak meg a nemzetközi kapcsolataik. Az SZTE és a SOTE folyamatosan ápolta partneri hálózatait, utóbbi például az elmúlt években is fogadott külföldi ösztöndíjasokat. A Corvinuson az előkészületek már le is zárultak, novemberben pedig kiírják az első új pályázatokat. Mivel az Erasmus feltételrendszere továbbra is egységes uniós előírásokon alapul, a diákoknak nem kell új adminisztratív szabályokhoz alkalmazkodniuk.

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A gyakorlati megvalósítás ütemezése egyetemenként eltérő. A Szegedi Tudományegyetemen már az őszi félév végén elindulhatnak az első intenzív, rövid távú külföldi képzések, miután lezárulnak az olyan adminisztratív feladatok, mint az Erasmus hivatalos adatbázisához való újbóli csatlakozás. A Corvinuson a kettős diplomát adó képzések hallgatói 2027 tavaszán utazhatnak először, a hagyományos részképzések pedig várhatóan csak a 2027/2028-as tanévtől indulnak újra. A Semmelweis Egyetem szintén a 2027-es tavaszi félévtől számít a hosszabb ösztöndíjas tanulmányutak visszatérésére. A minisztérium ezért azt javasolja a hallgatóknak, hogy folyamatosan figyeljék saját intézményük nemzetközi irodájának pályázati felhívásait.

Az uniós program visszatérése felveti az Erasmus pótlására létrehozott, hazai finanszírozású Pannónia Ösztöndíjprogram jövőjének kérdését is. A tárca egyelőre több forgatókönyvet vizsgál a két rendszer hosszú távú összehangolására, hiszen a Pannónia bizonyos területeken – például az Európán kívüli utazások esetében – jelenleg is szélesebb lehetőségeket kínál. A minisztérium célja, hogy 2027-től a magyar program kiegészítse az Erasmust, és a hazai felsőoktatás minden szereplője számára elérhetővé váljon, ám ennek kiterjesztése a jövő évi költségvetéstől függ. Az egyetemek nyitottak a párhuzamos működésre, a már elnyert Pannónia-támogatásokból pedig egészen 2028 elejéig finanszírozhatnak külföldi utakat.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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