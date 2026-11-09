A hétfői Ecofin-ülés jelentheti a nyitányt a magyar pénzügyminiszter számára, akinek a legfőbb feladata az európai döntéshozók meggyőzése lesz.
Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre: kiderült, mikortól utazhatnak újra külföldre a hallgatók
Az októberben feloldott uniós korlátozásoknak köszönhetően a hazai alapítványi egyetemeken is újraindul az Erasmus+ program. A többéves kényszerszünet ellenére az intézmények megőrizték nemzetközi kapcsolataikat, így a rövid távú utazások egyes helyeken már az őszi félévtől is elindulhattak, a hagyományos, féléves részképzések pedig 2027 tavaszától, illetve a következő tanévtől válnak ismét elérhetővé a hallgatók számára - írta meg az Eduline.
Október közepén megszűntek azok az uniós korlátozások, amelyek 2022 decembere óta akadályozták a modellváltó magyar egyetemeket az új Erasmus-szerződések megkötésében. A döntés értelmében a hallgatók és az oktatók ismét uniós ösztöndíjjal vehetnek részt külföldi tanulmányutakon és kutatási programokban. Bár a lehetőség újra megnyílt, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a teljes visszaállás időt vesz igénybe. Míg a rövid távú doktori, munkatársi és projektalapú utak már a jelenlegi őszi félévben elindulhatnak, a hosszabb hallgatói mobilitási programok széles körű visszatérése 2027 tavaszára várható.
Az érintett intézményeknek szerencsére nem kell a nulláról kezdeniük a szervezést. A Szegedi Tudományegyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Semmelweis Egyetem egyaránt megerősítette a lapnak, hogy a kényszerszünet alatt sem szakadtak meg a nemzetközi kapcsolataik. Az SZTE és a SOTE folyamatosan ápolta partneri hálózatait, utóbbi például az elmúlt években is fogadott külföldi ösztöndíjasokat. A Corvinuson az előkészületek már le is zárultak, novemberben pedig kiírják az első új pályázatokat. Mivel az Erasmus feltételrendszere továbbra is egységes uniós előírásokon alapul, a diákoknak nem kell új adminisztratív szabályokhoz alkalmazkodniuk.
A gyakorlati megvalósítás ütemezése egyetemenként eltérő. A Szegedi Tudományegyetemen már az őszi félév végén elindulhatnak az első intenzív, rövid távú külföldi képzések, miután lezárulnak az olyan adminisztratív feladatok, mint az Erasmus hivatalos adatbázisához való újbóli csatlakozás. A Corvinuson a kettős diplomát adó képzések hallgatói 2027 tavaszán utazhatnak először, a hagyományos részképzések pedig várhatóan csak a 2027/2028-as tanévtől indulnak újra. A Semmelweis Egyetem szintén a 2027-es tavaszi félévtől számít a hosszabb ösztöndíjas tanulmányutak visszatérésére. A minisztérium ezért azt javasolja a hallgatóknak, hogy folyamatosan figyeljék saját intézményük nemzetközi irodájának pályázati felhívásait.
Az uniós program visszatérése felveti az Erasmus pótlására létrehozott, hazai finanszírozású Pannónia Ösztöndíjprogram jövőjének kérdését is. A tárca egyelőre több forgatókönyvet vizsgál a két rendszer hosszú távú összehangolására, hiszen a Pannónia bizonyos területeken – például az Európán kívüli utazások esetében – jelenleg is szélesebb lehetőségeket kínál. A minisztérium célja, hogy 2027-től a magyar program kiegészítse az Erasmust, és a hazai felsőoktatás minden szereplője számára elérhetővé váljon, ám ennek kiterjesztése a jövő évi költségvetéstől függ. Az egyetemek nyitottak a párhuzamos működésre, a már elnyert Pannónia-támogatásokból pedig egészen 2028 elejéig finanszírozhatnak külföldi utakat.
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
Hatalmas bejelentést tett Lannert Judit: rengeteg kisgyermekes szülőt érint a változás – ennek sokan fognak örülni
A módosítás célja a rugalmasabb, az egyéni fejlődési ütemet figyelembe vevő átmenet biztosítása az óvoda és az iskola között.
A dolgozók fizethetik meg az árát a hazai oktatás színvonalának: itt az ok, amiért elmaradhat a béremelés, sokakat ki is rúghatnak
Az iskolában felhalmozott lemaradások évekkel később a fizetésben és a munkalehetőségekben is visszaüthetnek, és a mesterséges intelligencia sem feltétlenül segít áthidalni a hiányzó tudást.
Kompetenciamérés eredmények 2026: drámai mélységben a diákok alapkészségei, nagyon nagy baj van az oktatásban
A területi egyenlőtlenségek változatlanul szembetűnőek az országban.
567-en pályáztak a vezetői posztokra, végül 55 új tankerületi igazgatót neveztek ki, ötéves megbízatással.
Újabb elem a frissen benyújtott 2027-es költségvetésben: jelentős bérrendezésre készül a kormány az oktatásban
Újabb jelentős béremelést irányoz elő a 2027-es költségvetési törvényjavaslat az oktatásban dolgozóknak.
A nyelvvizsgázási kedv visszaesése már a koronavírus-járvány idején megindult.
Hatalmas bejelentést tett Lannert Judit: komoly iskolafejlesztési program indul, itt vannak a részletek!
A beruházások során a fizikai korszerűsítés mellett a pedagógiai szempontok is érvényesülnek.
Bár évről évre rekordot dönt a gyógypedagógiai képzésre jelentkezők száma, a végzettek alig töredéke helyezkedik el az állami köznevelésben.
Borzalmas, mit műveltek a dajkák egy kisfiúval a somogyi bölcsiben: undormánynak, köcsögnek nevezték, leragasztották a száját
Vádat emeltek egy bölcsődei gyermeknevelő és egy dajka ellen Somogyban, miután a rájuk bízott hároméves kisfiút rendszeresen szidalmazták
Újra elérhetővé vált az Erasmus+ csereprogram minden magyar egyetem számára
A budapesti Eötvös József Gimnázium végzett az ország legjobb középiskoláinak rangsora élén, megelőzve a szintén fővárosi Toldy Ferenc Gimnáziumot.
Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja tízpontos javaslatcsomagot dolgozott ki a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek intézményi ellátásának javítására.
Téli szünet 2026/27: itt a rendelet, mikor kezdődik és meddig tart a téli szünet, hogy változik a menetrend
Mikor kezdődik és meddig tart a téli szünet 2026-ban? Mutatjuk a hivatalos dátumokat, az ünnepi nyitvatartást, a közlekedési és parkolási változásokat.
Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint a hatóságok minden szükséges intézkedést megtesznek a diákok és a pedagógusok biztonságáért.
Megduplázódott a külföldi hallgatók száma Magyarországon: kiderült, mi vonzza őket a hazai egyetemekre
A tavalyi évben már megközelítette az ötvenezret a magyarországi egyetemeken tanuló külföldi hallgatók száma.
Megszólalt az oktatási miniszter a magyar iskolákat ért bombafenyegetésekről: ez vár most a diákokra és szülőkre
Az oktatási intézményeket ért bombafenyegetések miatt az oktatási tárca folyamatosan egyeztet a Belügyminisztériummal,
Bombariadó miatt rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el kedd reggel az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.