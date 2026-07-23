A Budapesti Corvinus Egyetem több szakán is csökkentek a ponthatárok, bár a bejutási küszöb így is rendkívül magas maradt.
Felvételi ponthatárok 2026: megszólalt a BGE, ennyien kezdhetik meg náluk az őszi félévet
A szigorodó ponthatárok ellenére az egyetem tovább növelte a felvett hallgatók létszámát, amivel megerősítette piacvezető szerepét a hazai gazdasági felsőoktatásban.
Történetének egyik legjobb felvételi eredményével zárta az idei évet a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE), ahol pontosan 5757 hallgató kezdheti meg tanulmányait az őszi félévben. Az intézmény történetében egyedülálló módon az összes alapszakon legalább 370 pontra volt szükség az állami ösztöndíjas, és minimum 300 pontra az önköltséges helyek megszerzéséhez. Az államilag támogatott képzésekre bejutó hallgatók átlagpontszáma kifejezetten magas, 415 pont lett.
A BGE alapszakjai országos szinten is a legnépesebbek közé tartoznak. A legtöbb hallgatót, összesen 947 főt a kereskedelem és marketing szakra vették fel. Ezt szorosan követi a gazdálkodási és menedzsment szak 910 fővel, majd a nemzetközi gazdálkodás 732 fővel, a turizmus-vendéglátás 676 fővel, valamint a pénzügy és számvitel 663 fővel. A nem kifejezetten gazdasági területek is igen vonzónak bizonyultak, hiszen gazdaságinformatikára 397, nemzetközi tanulmányokra 233, kommunikáció- és médiatudományra pedig 212 diák nyert felvételt.
A megújított mesterképzések szintén rekordévet zártak, így idén már közel ezren kezdik meg tanulmányaikat ezen a szinten. A legkeresettebb mesterszaknak a vezetés és szervezés bizonyult, amelyet az ellátásilánc-menedzsment, a közgazdásztanári, a számviteli és a pénzügyi képzések követnek. A jellemzően teljes munkaidős állás mellett végezhető levelező tagozatos képzéseken ugyancsak csúcsot döntött a létszám, itt ugyanis kétezernél is többen kezdik meg az őszi félévet.
A diákok idén először nyertek felvételt az egyetem újonnan kialakított karaira. A belvárosi kampuszán működő Nemzetközi Gazdálkodási Karra és a Marketing és Üzleti Kommunikáció Karra, valamint a zuglói Menedzsment Karra, illetve a Pénzügyi és Számviteli Karra egyaránt ezres nagyságrendben jutottak be a jelentkezők.
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A felvételi számok jól tükrözik, hogy a munkaerőpiac és a jelentkezők is egyaránt pozitívan igazolták vissza az elmúlt két év tantervi, oktatásmódszertani és szervezeti megújulását. Ezen időszak alatt a BGE az alapszakokon közel 10, a mesterképzéseken pedig több mint 25 százalékkal tudta növelni a felvettek létszámát, a szigorodó követelmények ellenére is.
A jelentkezők száma húsz százalékkal nőtt a Semmelweis Egyetemen, a túljelentkezés átlagosan hatszoros volt.
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