Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, valamint a szakmai szervezetek egyeztetései alapján hosszabb távon átalakulhat a tanév szerkezete.
Szabályosan megrohanták a magyar diákok ezt az egyetemet: történelmi rekord dőlt meg a ponthatárok után
Minden eddigi várakozást és korábbi rekordot elsöpört a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem idei felvételi eredménye. A csütörtök este nyilvánosságra hozott hivatalos ponthatárok mellett az intézmény 3933 hallgatót vett fel az általános felvételi eljárásban, amely a tavalyi 3295 főhöz képest is jelentős, közel 20%-os növekedést jelent.
A MATE több stratégiai területen is komoly sikert ért el: agrár képzési területre több mint 200 fővel, műszaki képzési területre 100 fővel nőtt a felvettek száma. Az egyetem tudatos és sikeres beiskolázási tevékenységének, minőségpolitikai céljainak köszönhetően gazdaságtudományok képzési területen is jelentős növekedést értünk el, ezen a területen 130 fővel nőtt a felvettek száma az előző évhez képest.
Hasonlóan kimagasló eredményt ért el a pedagógusképzés is csúcsot döntő 658 felvett hallgatóval, míg az egyetem hagyományos, megkérdőjelezhetetlen vezető területe, az agrár képzési terület 1853 felvett hallgatóval vág neki a következő tanévnek. Művészeti és művészetközvetítési képzéseinken több, mint 27%-kal nőtt a felvettek száma az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest.
Az idei felvételi eljárás kiemelkedő sikere, hogy a MATE új képzései is hatalmas érdeklődés mellett indulnak el: Gödöllőn indul a Biológia alapképzési szak, míg Kaposváron sikerrel startol el a gyógypedagógia-tanári mesterképzés. Örömteli Szarvas képzési helyen a képzési portfólió bővülése: a Mezőgazdasági mérnöki alapszak mellett indul a Gépészmérnöki alapképzési szak levelező munkarendben.
A növekedési stratégia a vidéki campusokon is történelmi áttörést hozott: Kaposvár átlépte a bűvös ezres határt a felvettek számában, Keszthely felvételi létszáma tavalyhoz képest 31%-kal, Gödöllőé pedig közel 20%-kal nőtt.
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„Ez a felvételi eredmény messze felülmúlja az elmúlt évek egyébként kimagasló eredményeit. Szigorú minőségpolitikai elveink és abból fakadó ponthatáraink ellenére is történelmi létszámrekordot döntöttünk, mely egyértelműen bizonyítja a MATE képzési portfoliója vonzóságát, az egyetem képzései által kínált biztosabb jövő lehetőségét. Hazai sikerünk mellett a nemzetközi porondon is jelentős növekedést értünk el: angol nyelvű képzéseinken szeptembertől több, mint 700 külföldi hallgató kezdheti meg tanulmányait különböző ösztöndíjprogramokon keresztül vagy önköltséges finanszírozási formában” – értékelte a sikert Dr. Gyuricza Csaba, a MATE rektora.
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