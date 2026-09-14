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Tankerületi igazgató pályázat: ennyit kereshetnek majd a tankerületek újdonsült vezetői - nem semmi summa
A nyáron megjelentek a tankerületi igazgatói pályázatok, szeptember 20-ig lehet jelentkezni a vezetői pozíciókra. A megbízás legfeljebb öt évre szól, a jelentkezéshez pedig legalább két év vezetői gyakorlat és felsőfokú végzettség szükséges. Az új vezetők feladata lesz többek közt tankerületek irányítása, a hozzájuk tartozó intézmények szakmai támogatása és a fejlesztések koordinálása lesz. De vajon mennyit kereshetnek majd a tankerületek újdonsült vezetői?
Augusztus 20-án megjelentek a Közszolgállás Portálon a tankerületi igazgatói álláshelyek betöltésére kiírt pályázati felhívások, melyeket Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter is bejelentett. A miniszter szerint a cél, hogy a tankerületeket olyan szakemberek vezessék, akik megfelelő vezetői tapasztalattal, szakmai tudással és világos elképzelésekkel rendelkeznek a rájuk bízott intézmények támogatásáról. A pályázatok benyújtási határideje szeptember 20., tehát ha valaki még szeretne jelentkezni, az megteheti.
A pozíció felsővezetői munkakör, amelyet kormányzati szolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben kell betölteni. A tankerületi igazgatói megbízás határozott időre, legfeljebb öt évre szól. A pályázat feltételei többek közt a felsőfokú végzettség és szakképzettség, a büntetlen előélet, valamint legalább két év vezetői gyakorlat, ami enyhítést jelent, ugyanis korábban öt év vezetői gyakorlatot vártak el.
Korábban a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) kérte Lannert Juditot, hogy vizsgálják felül az ötéves vezetői tapasztalat feltételét, ugyanis ez a szerintük kizár olyan egyébként alkalmas szakembereket, akiknek nem volt lehetőségük vezetői gyakorlatot szerezni.
A pályázóknak motivációs levelet és részletes szakmai programot is be kell nyújtaniuk, amelyben bemutatják a tankerület működtetésére és fejlesztésére vonatkozó elképzeléseiket. A programban szerepelnie kell többek között az intézmények szakmai támogatásának, az oktatás minőségének és eredményességének javításának, a gyermekközpontú szemléletnek, az innováció és az együttműködés erősítésének, valamint a jogszerű és hatékony intézményfenntartásnak.
A pályázat elbírálásakor előnyt jelent többek között a pedagógus- vagy közigazgatási szakvizsga, a közigazgatási vagy kormányzati tanulmányok területén szerzett szakképzettség, illetve a jogi szakvizsga. Előnyt jelent továbbá a jogász vagy közgazdász végzettség, valamint az innováció, a szervezetfejlesztés és a változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat. Szintén előnyt jelent a pályázati és fejlesztési programok irányításában, a teljesítményorientált szervezetvezetésben szerzett gyakorlat, illetve a köznevelési intézményrendszer átfogó ismerete.
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Mit csinál és mennyit keres egy tankerületi igazgató?
A tankerületi igazgató vezeti és irányítja az adott Tankerületi Központ működését, biztosítva annak jogszerű, szakszerű és hatékony működését. Koordinálja a fenntartott köznevelési intézmények szakmai, működtetési és gazdálkodási feladatait, valamint támogatja azok szakmai fejlődését és az oktatás minőségének javítását. Feladata a stratégiai célok és fejlesztési programok megvalósítása, a munkáltatói jogkörök gyakorlása, továbbá a Tankerületi Központ képviselete és az együttműködés a minisztériummal, a Klebelsberg Központtal, az intézményekkel, az önkormányzatokkal és más szakmai partnerekkel.
A tankerületi igazgatói pályázati kiírások konkrét illetményt nem határoznak meg, ugyanakkor azt lehet tudni, hogy a KSH 2025-ös adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban álló, „országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője” (a tankerületi igazgató is ebbe a besorolásba tartozik) foglalkozási csoportba tartozók havi bruttó átlagkeresete 1 495 486 forint volt. Ez azonban egy szélesebb foglalkozási kategória átlaga, így nem jelenti azt, hogy a tankerületi igazgatók pontosan ezt az összeget viszik majd haza.
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