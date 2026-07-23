Volt olyan szak, ahol 490 pontot kellett elérni a sikeres felvételihez, a Corvinuson pedig csökkentek a ponthatárok, de ott is erősen kellett teljesíteni, ha valaki...
Itt vannak a Corvinus 2026-os felvételi ponthatárai: több szakon csökkent, de így se volt egyszerű bejutni
A 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után kiderült, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem több szakán is csökkentek a ponthatárok, bár a bejutási küszöb így is rendkívül magas maradt.
A Budapesti Corvinus Egyetem nappali tagozatos, állami ösztöndíjas képzései közül ebben az évben is az angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás alapszakra volt a legnehezebb bejutni, ahol 477 pont kellett a sikeres felvételihez, ami mindössze egyetlen ponttal marad el a tavalyi szinttől.
Hasonlóan kiemelkedő, 450 pont feletti eredményt vártak el a kizárólag angol nyelven induló nemzetközi tanulmányok szakon, ahol 459 pontra volt szükség, valamint az angol nyelvű gazdálkodási és menedzsment képzésen, ahol 453 pontnál húzták meg a határt.
A felvételi ponthatárokról, a pontszámításról itt találod a Pénzcentrum cikkét; KATT A LENTI DOBOZRA!
Több népszerű szakon ugyanakkor a korábbiakhoz képest kevesebb pont is elegendő volt a sikeres felvételihez. A magyar nyelvű gazdálkodási és menedzsment alapszakon 446 pont volt a limit, míg az üzleti adattudomány, valamint a pénzügy és számvitel képzésekre jelentkezőknek egyaránt 442 pontot kellett elérniük.
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A kizárólag angol nyelven oktatott filozófia, politika és gazdaság szakon 440 pont jelentette a bejutási küszöböt, az alkalmazott közgazdaságtan képzésre pedig 438 ponttal lehetett bekerülni. Az angol nyelvű kommunikáció- és médiatudomány szakon 431 pontban határozták meg az idei ponthatárt, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés szakra 430 pont kellett, míg a vizsgált népszerű szakok közül a gazdaságinformatikus képzéshez volt szükség a legkevesebb, 420 pontra.
A jelentkezők száma húsz százalékkal nőtt a Semmelweis Egyetemen, a túljelentkezés átlagosan hatszoros volt.
Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat, és kitört az öröm.
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