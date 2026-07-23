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Oktatás

Felvételi ponthatárok 2026: kiderült végre, kit hová vettek fel, lássuk a ponthatárokat!

Pénzcentrum
2026. július 23. 20:08

Volt olyan szak, ahol 490 pontot kellett elérni a sikeres felvételihez, a Corvinuson pedig csökkentek a ponthatárok, de ott is erősen kellett teljesíteni, ha valaki ott taulna tovább.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Kihirdették a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárait: idén rekordot döntött a jelentkezők száma, több mint 140 ezren várták az eredményeket.

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A felvételizők száma idén 140 427-re nőtt, ami több mint tízezerrel haladja meg a tavalyi adatot - ennyien tíz éve nem jelentkeztek a felsőoktatásba. Bár az állami ösztöndíjas férőhelyek száma emelkedett – elsősorban a gazdasági területeken –, a legtöbb szakon továbbra is komoly túljelentkezéssel kellett számolni.

A felvételi ponthatárokat EZEN A LINKEN nézheted meg egyetemenként és szakonként!

Gyorsan átnézve a ponthatárokat, lehet találni 490 pontszámos szakot: a Kodolányi János Főiskolán a kommunikáció- és médiatudomány szakra kellett ilyen sok pontot szerezni - ez a szak levelezőn indul. A Corvinuson a legnépszerűbb szakokon az idén csökkentek a pontszámok, de ide se egyszerű annyira bejutni: az angol nyelvú nemzetközi gazdálkodás képzésre 477 pont kellett.

Itt vannak a legnépszerűbb egyetemek szakjai ponthatárokkal:

  • Budapesti Corvinus Egyetem – gazdálkodási és menedzsment – 446 pont
  • Budapesti Corvinus Egyetem – nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven) – 477 pont
  • Budapesti Corvinus Egyetem – nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) – 459 pont
  • Semmelweis Egyetem – általános orvos – 423 pont
  • Debreceni Egyetem – általános orvos – 393 pont
  • Pécsi Tudományegyetem – általános orvos – 406 pont
  • Szegedi Tudományegyetem – általános orvos – 415 pont
  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – mechatronikai mérnöki – 421 pont
  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – mérnökinformatikus – 350 pont
  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – gépészmérnöki – 364 pont
  • Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem – turizmus-vendéglátás – 371 pont
  • Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem – nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven) – 374 pont
  • Eötvös Loránd Tudományegyetem – nemzetközi tanulmányok – 440 pont
  • Eötvös Loránd Tudományegyetem – pszichológia (Budapest) – 455 pont
  • Eötvös Loránd Tudományegyetem – programtervező informatikus (Budapest) – 385 pont
  • Eötvös Loránd Tudományegyetem – politikatudományok – 406 pont
  • Eötvös Loránd Tudományegyetem – jogász – 467 pont
  • Pázmány Péter Katolikus Egyetem – jogász – 464 pont
  • Debreceni Egyetem – jogász – 415 pont
  • Pécsi Tudományegyetem – jogász – 417 pont
  • Szegedi Tudományegyetem – jogász – 421 pont
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Azok a felvételizők, akik megadták korábban a telefonszámukat, az utóbbi években megszokott módon SMS-ben is értesítést kapnak róla, felvételt nyertek-e - és arról is, hogy melyik szakra.

Akiknek most nem sikerült a felvételi eljárás, a később meghirdetett pótfelvételin újra próbálkozhatnak, de akkor már nem az összes képzésre. A Corvinus pontszámait már szemléztük, itt olvashatod el:

Itt vannak a Corvinus 2026-os felvételi ponthatárai: több szakon csökkent, de így se volt egyszerű bejutni
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A Budapesti Corvinus Egyetem több szakán is csökkentek a ponthatárok, bár a bejutási küszöb így is rendkívül magas maradt.

Rengetegen jelentkeztek gazdálkodási szakra, népszerű a jog és a pszichológia is

A jelentkezések számában folyó "versenyben" a nappali munkarendű, állami ösztöndíjas képzések közül idén is a gazdálkodási és menedzsment alapszak végzett az élen, amelyet több mint 4500-an jelöltek meg első helyen, míg az összes jelentkezés száma meghaladta a húszezret. Ezt a népszerűségi listán az általános orvos, a pszichológia, a jogász, valamint a kereskedelem és marketing szakok követik.

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Az intézmények közötti versenyt az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyerte, ahová több mint húszezren szerettek volna bejutni, de kiemelkedően sokan jelentkeztek a Debreceni Egyetemre, a Szegedi Tudományegyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre is.

Így számítják a pontokat

A pontszámítás idén is a megszokott, legfeljebb 500 pontos rendszerben történik, amelyből 200-200 pontot a tanulmányi és az érettségi pontok adnak. A fennmaradó, legfeljebb 100 intézményi pontról a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben döntenek. Ezeket a többletpontokat többek között nyelvtudásért, tanulmányi vagy sportversenyeken elért eredményekért, munkatapasztalatért, esélyegyenlőségért, de akár e-sportban elért sikerekért is megadhatják. Fontos könnyítés, hogy a felvételizők végső pontszámát minden esetben a számukra legkedvezőbb módszerrel határozzák meg.

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A legnépszerűbb szakok várható ponthatárait a jelentkezők száma és a kapacitásszámok aránya határozza meg. Az általános orvos képzés esetében a Semmelweis Egyetemen enyhe emelkedés, míg a Debreceni Egyetemen pontcsökkenés is elképzelhető. A pszichológia és a jogász szakokon országosan nem várható drasztikus átrendeződés, intézményenként azonban előfordulhatnak kisebb elmozdulások az előző évekhez képest.

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Címlapkép: Getty Images
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