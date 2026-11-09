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Szegedi Tudományegyetem a szegedi Dugonics téren, Magyarország
Oktatás

Váratlan fordulat a Szegedi Tudományegyetemen: távozik a kancellár, már az utódjáról is döntöttek

Pénzcentrum/MTI
2026. november 9. 20:44 1 perc

Megszűnik Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárjának munkaviszonya 2027. január 3-án – közölte az intézmény hétfőn. A döntést az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriuma hozta meg az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium jóváhagyásával. A kancellár a távozásáig hátralévő időben már nem köteles munkát végezni. Az egyetem vezetése átmeneti időszakra megbízott kancellárt nevez ki.

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Megszűnik a Szegedi Tudományegyetem kancellárjának, Fendler Juditnak a munkaviszonya - közölte a felsőoktatási intézmény a honlapján hétfőn.

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Az alapítói jogokat gyakorló Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium jóváhagyásával a fenntartó Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriuma döntött arról, hogy a Szegedi Tudományegyetem kancellárjának, Fendler Juditnak a munkaviszonya 2027. január 3-mal megszűnik, az addig terjedő időre felmentést kapott a munkavégzés alól.

A kancellári feladatok ellátására a kuratórium - ugyancsak az alapító minisztérium jóváhagyásával - megbízott kancellárt nevez ki a 2026. november 10. - 2027. július 31. közötti időszakra - írták.
Címlapkép: Getty Images
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