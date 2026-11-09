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A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Oktatás

A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)

PR
2026. november 9. 05:00 2 perc

Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása. A partnerség elsősorban a digitális bankolás, a mesterséges intelligencia és az ezekhez kapcsolódó kutatás-fejlesztés területére összpontosít. A Gránit Bank szakemberei előadásokkal, szakdolgozati témák és diplomamunkák támogatásával, valamint gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőségekkel segíthetik a hallgatók szakmai fejlődését.

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„Azt szeretnénk, hogy hallgatóink ne csupán megismerjék a legújabb technológiákat, hanem maguk is részt vegyenek azok alakításában, és már egyetemi éveik alatt megtapasztalják, miként válik az elméleti tudás gyakorlati megoldássá. A Gránit Bankkal kötött együttműködés erre kínál lehetőséget egy olyan területen, ahol a mesterséges intelligencia már ma is jelentős változásokat hoz, és ahol a fiatalok ötletei valódi értéket teremthetnek” – fogalmazott Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora.

A Gránit Banknál kezdettől fogva arra törekszünk, hogy a legújabb technológiákat kézzelfogható ügyfélélménnyé formáljuk, és ügyfeleink mindennapi pénzügyeit egyszerűbbé, kényelmesebbé tegyük. Örömmel működünk együtt az Óbudai Egyetemmel   -  tovább bővítve felsőoktatási partnerségeink körét -, hiszen az egyetemi tudás, a fiatalok kreativitása és friss szemlélete, valamint a bank gyakorlati tapasztalata együtt olyan innovatív, AI-alapú megoldásokat eredményezhet, amelyek új lendületet adhatnak digitális- és mobilbanki szolgáltatásaink fejlődésének, és valódi értéket teremtenek ügyfeleink számára” – fogalmazott Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.

Az együttműködéshez kapcsolódóan a Gránit Bank „A jövő intelligens bankja – AI ügynökök a pénzügyi szolgáltatásokban” címmel ötletpályázatot hirdet az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának hallgatói számára. A pályázat olyan innovatív ötleteket és prototípusokat vár, amelyek mesterségesintelligencia-ügynökök segítségével teszik egyszerűbbé és hatékonyabbá a banki szolgáltatásokat. A hallgatók többek között személyre szabott pénzügyi tanácsadókat, hiteligénylési asszisztenseket vagy kisvállalkozások pénzügyeit kezelő intelligens megoldásokat dolgozhatnak ki. A kétfordulós pályázat első szakaszában rövid koncepciót kell benyújtani, a kiválasztott pályázók pedig videós bemutatón keresztül ismertethetik fejlesztéseik működését.

A partnerség a hallgatói ötletpályázaton túl közös kutatások, szakmai workshopok és további fejlesztési projektek előtt is megnyithatja az utat. Az együttműködés keretében az Óbudai Egyetem a Gránit Bank munkatársainak szakmai továbbképzésében is szerepet vállalhat.

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#oktatás #bankolás #felsőoktatás

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