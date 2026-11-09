A módosítás célja a rugalmasabb, az egyéni fejlődési ütemet figyelembe vevő átmenet biztosítása az óvoda és az iskola között.
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása. A partnerség elsősorban a digitális bankolás, a mesterséges intelligencia és az ezekhez kapcsolódó kutatás-fejlesztés területére összpontosít. A Gránit Bank szakemberei előadásokkal, szakdolgozati témák és diplomamunkák támogatásával, valamint gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőségekkel segíthetik a hallgatók szakmai fejlődését.
„Azt szeretnénk, hogy hallgatóink ne csupán megismerjék a legújabb technológiákat, hanem maguk is részt vegyenek azok alakításában, és már egyetemi éveik alatt megtapasztalják, miként válik az elméleti tudás gyakorlati megoldássá. A Gránit Bankkal kötött együttműködés erre kínál lehetőséget egy olyan területen, ahol a mesterséges intelligencia már ma is jelentős változásokat hoz, és ahol a fiatalok ötletei valódi értéket teremthetnek” – fogalmazott Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora.
A Gránit Banknál kezdettől fogva arra törekszünk, hogy a legújabb technológiákat kézzelfogható ügyfélélménnyé formáljuk, és ügyfeleink mindennapi pénzügyeit egyszerűbbé, kényelmesebbé tegyük. Örömmel működünk együtt az Óbudai Egyetemmel - tovább bővítve felsőoktatási partnerségeink körét -, hiszen az egyetemi tudás, a fiatalok kreativitása és friss szemlélete, valamint a bank gyakorlati tapasztalata együtt olyan innovatív, AI-alapú megoldásokat eredményezhet, amelyek új lendületet adhatnak digitális- és mobilbanki szolgáltatásaink fejlődésének, és valódi értéket teremtenek ügyfeleink számára” – fogalmazott Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.
Az együttműködéshez kapcsolódóan a Gránit Bank „A jövő intelligens bankja – AI ügynökök a pénzügyi szolgáltatásokban” címmel ötletpályázatot hirdet az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának hallgatói számára. A pályázat olyan innovatív ötleteket és prototípusokat vár, amelyek mesterségesintelligencia-ügynökök segítségével teszik egyszerűbbé és hatékonyabbá a banki szolgáltatásokat. A hallgatók többek között személyre szabott pénzügyi tanácsadókat, hiteligénylési asszisztenseket vagy kisvállalkozások pénzügyeit kezelő intelligens megoldásokat dolgozhatnak ki. A kétfordulós pályázat első szakaszában rövid koncepciót kell benyújtani, a kiválasztott pályázók pedig videós bemutatón keresztül ismertethetik fejlesztéseik működését.
A partnerség a hallgatói ötletpályázaton túl közös kutatások, szakmai workshopok és további fejlesztési projektek előtt is megnyithatja az utat. Az együttműködés keretében az Óbudai Egyetem a Gránit Bank munkatársainak szakmai továbbképzésében is szerepet vállalhat.
(x)
A dolgozók fizethetik meg az árát a hazai oktatás színvonalának: itt az ok, amiért elmaradhat a béremelés, sokakat ki is rúghatnak
Az iskolában felhalmozott lemaradások évekkel később a fizetésben és a munkalehetőségekben is visszaüthetnek, és a mesterséges intelligencia sem feltétlenül segít áthidalni a hiányzó tudást.
Kompetenciamérés eredmények 2026: drámai mélységben a diákok alapkészségei, nagyon nagy baj van az oktatásban
A területi egyenlőtlenségek változatlanul szembetűnőek az országban.
567-en pályáztak a vezetői posztokra, végül 55 új tankerületi igazgatót neveztek ki, ötéves megbízatással.
Újabb elem a frissen benyújtott 2027-es költségvetésben: jelentős bérrendezésre készül a kormány az oktatásban
Újabb jelentős béremelést irányoz elő a 2027-es költségvetési törvényjavaslat az oktatásban dolgozóknak.
A nyelvvizsgázási kedv visszaesése már a koronavírus-járvány idején megindult.
Hatalmas bejelentést tett Lannert Judit: komoly iskolafejlesztési program indul, itt vannak a részletek!
A beruházások során a fizikai korszerűsítés mellett a pedagógiai szempontok is érvényesülnek.
Bár évről évre rekordot dönt a gyógypedagógiai képzésre jelentkezők száma, a végzettek alig töredéke helyezkedik el az állami köznevelésben.
Borzalmas, mit műveltek a dajkák egy kisfiúval a somogyi bölcsiben: undormánynak, köcsögnek nevezték, leragasztották a száját
Vádat emeltek egy bölcsődei gyermeknevelő és egy dajka ellen Somogyban, miután a rájuk bízott hároméves kisfiút rendszeresen szidalmazták
Újra elérhetővé vált az Erasmus+ csereprogram minden magyar egyetem számára
A budapesti Eötvös József Gimnázium végzett az ország legjobb középiskoláinak rangsora élén, megelőzve a szintén fővárosi Toldy Ferenc Gimnáziumot.
Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja tízpontos javaslatcsomagot dolgozott ki a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek intézményi ellátásának javítására.
Téli szünet 2026/27: itt a rendelet, mikor kezdődik és meddig tart a téli szünet, hogy változik a menetrend
Mikor kezdődik és meddig tart a téli szünet 2026-ban? Mutatjuk a hivatalos dátumokat, az ünnepi nyitvatartást, a közlekedési és parkolási változásokat.
Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint a hatóságok minden szükséges intézkedést megtesznek a diákok és a pedagógusok biztonságáért.
Megduplázódott a külföldi hallgatók száma Magyarországon: kiderült, mi vonzza őket a hazai egyetemekre
A tavalyi évben már megközelítette az ötvenezret a magyarországi egyetemeken tanuló külföldi hallgatók száma.
Megszólalt az oktatási miniszter a magyar iskolákat ért bombafenyegetésekről: ez vár most a diákokra és szülőkre
Az oktatási intézményeket ért bombafenyegetések miatt az oktatási tárca folyamatosan egyeztet a Belügyminisztériummal,
Bombariadó miatt rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el kedd reggel az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában.
Nagyot szakíthat, aki végzettség nélkül tanítana: olyan brutális a tanárhiány, hogy már kényszermegoldások is előkerültek
A jogszabályok bizonyos esetekben lehetővé teszik, hogy pedagógusdiploma nélkül is tanítsanak az iskolákban, de vajon mennyire jelenthet ez valódi megoldást a tanárhiányra?
Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) megerősítette, hogy minden szükséges lépést megtesznek az ügyben.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.