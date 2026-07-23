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Oktatás

Itt egy újabb főiskola megszólalása: ennyien kezdenek az Aporban tanulni ősztől

Pénzcentrum
2026. július 23. 20:54

A 2026-os felsőoktatási felvételi eljárásban közel harminc százalékkal emelkedett a pedagógus alapszakokra felvett hallgatók létszáma az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. Az óvodapedagógus, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelő képzéseken rekordot döntött az elsőévesek száma, a kimagasló érdeklődés miatt pedig a pótfelvételi eljárásban már kizárólag hitéleti szakokat hirdet meg az intézmény.

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Szeptemberben összesen több mint 520 új hallgató kezdheti meg tanulmányait az Apor Vilmos Főiskola váci és budapesti campusán, miután idén közel kilencszázan jelölték meg első helyen a főiskolát. Az új hallgatók száma minden szakon, munkarendben és képzési szinten emelkedett.

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A nappali tagozatos tanítóképzésre felvett hallgatók száma a tavalyi duplájára nőtt, így ősszel több mint hatvan tanítójelölt kezdi meg tanulmányait. Dr. Gloviczki Zoltán rektor szerint a szak iránti növekvő érdeklődés annak köszönhető, hogy a pedagóguspálya társadalmi elismertsége egyre magasabb, így sokan ismerik fel a hivatás értékteremtő, szinte missziós jellegét. Ez a pozitív tendencia országosan is megfigyelhető, hiszen idén negyedével többen választották első helyen a tanító szakot, mint egy évvel korábban.

Az intézmény nappali alapszakjain tapasztalható másfélszeres létszámnövekedés rendkívül fontos a pedagógus-utánpótlás szempontjából, hiszen az óvodákban és iskolákban komoly gondot okoz a fiatal szakemberek hiánya. A főiskola kiemelt figyelmet fordít arra, hogy felkészítse a jövő tanítóit a modern kihívásokra, így például az eltérő neurológiai fejlődésű gyermekek nevelésére, az alternatív pedagógiai módszerek alkalmazására, valamint az olyan innovatív eszközök használatára, mint a drámapedagógia, a 3D-nyomtatás vagy a virtuális valóság.

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Volt olyan szak, ahol 490 pontot kellett elérni a sikeres felvételihez, a Corvinuson pedig csökkentek a ponthatárok, de ott is erősen kellett teljesíteni, ha valaki ott tanulna tovább.

Az óvodapedagógus alapszak szintén egyre népszerűbb, ide 170 hallgató nyert felvételt, akiknek egy része angol nyelvű vagy nemzetiségi szakirányon folytatja majd tanulmányait. A jellemzően bölcsődei elhelyezkedést biztosító csecsemő- és kisgyermeknevelő szakra 124-en jutottak be, míg a legnagyobb arányú, hetvenszázalékos növekedést a főiskolát első helyen megjelölő jelentkezők körében a szociálpedagógia alapszak érte el.

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A sikeres felvételi időszak eredményeként az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a 2026-os pótfelvételi eljárásban várhatóan már csak hitéleti képzéseket hirdet meg. Az érdeklődők a katekéta-lelkipásztori munkatárs és a kántor alapszakok mellett a hittanár-nevelőtanár mesterszakra jelentkezhetnek. Ez utóbbi egy négyféléves, rövid ciklusú tanári képzés, amelyre a pedagógusképzési területen már diplomával rendelkező jelentkezőket várnak.

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