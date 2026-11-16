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Így oldja meg az állam a magyar iskolák férőhelyhiányát: folytatódik a bevett gyakorlat
Továbbra is konténertantermekkel enyhíti az állami iskolák férőhelyhiányát a Klebelsberg Központ. A legújabb, novemberben kiírt közbeszerzés alapján tizenhét településen összesen 167 konténerelemet bérelnének, folytatva ezzel az előző kormányzat idején bevetté vált gyakorlatot - írta meg az Átlátszó.
A november elején meghirdetett és december 3-ig nyitott közbeszerzési eljárás keretében többek között Pécsen, Hódmezővásárhelyen, Nagykátán és Budakeszin állítanának fel újabb mobil tantermeket, kiegészítve azokat a szükséges mosdókkal és folyosókkal. Opciós helyszínként Érd és Etyek is szerepel a tervekben.
A beruházást kiíró Klebelsberg Központ (KK) tájékoztatása szerint a fűthető és hűthető konténerek telepítése költséghatékony, ideiglenes megoldást nyújt a kapacitáshiányra, és biztosítja, hogy a diákok a lakóhelyükhöz közel tanulhassanak. A központ előnyként említette továbbá, hogy az egységek a későbbiekben szükség esetén máshová is áthelyezhetők.
A kapacitáshiányos vagy leromlott állapotú iskolaépületek fémkonténerekkel történő kiváltása az előző, Fidesz vezette kormányzat alatt vált gyakorlattá. Míg 2023 őszén még 119 ilyen tanterem működött az országban, 2024 tavaszán az akkori miniszterelnök, Orbán Viktor négymilliárd forintot különített el a férőhelyek halaszthatatlan bővítésére. Ebből az összegből a KK 1,1 milliárd forintért 137 elemet vásárolt. Egy évvel később, 2025-ben az állam már megközelítőleg kétmilliárd forintot fordított 214 konténerelem hároméves bérletére.
Az elmúlt évek beszerzéseinek legnagyobb nyertese a budapesti székhelyű KR Építő Kft. volt. A 2024-es tendert egyedül, a 2025-öst pedig – miután a versenytársakat formai hibák miatt kizárták – egy partnercéggel közösen nyerte el. Az állami megbízássorozat kiemelkedően jövedelmezőnek bizonyult a vállalat számára, hiszen a 2019 és 2023 közötti időszakban jellemző 300–600 millió forintos éves árbevétele 2024-re 1,6 milliárd forintra ugrott, majd 2025-ben is magas, 714 millió forintos szinten maradt. Ezzel párhuzamosan a cég nyeresége is megugrott, és a korábbi évek szerényebb, legfeljebb 18 millió forintos adózott eredményével szemben 2024-ben 301 millió, 2025-ben pedig 129 millió forint profitot termelt a tulajdonosának.
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